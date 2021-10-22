Президента Бразилии обвиняют в убийстве 600 тысяч человек

Жаир Болсонару Фото: REUTERS

Сенатская комиссия Бразилии рекомендовала генпрокуратуре выдвинуть в отношении президента страны Жаира Болсонару обвинения в массовых убийствах в связи со смертью людей во время пандемии.

Члены комиссии считают, что именно действия президента привели к тому, что в Бразилии за время пандемии умерло более 600 тысяч человек и требуют возбудить против президента уголовное дело о преступлениях против человечности.

– Безрассудный подход правительства к пандемии подверг бразильцев конкретному риску массового заражения, – цитирует CNN фрагмент документа, составленного комиссией по результатам шестимесячного расследования действий президента и правительства Бразилии.

Кроме того, Болсонару ставят в вину «намерение иммунизировать население путем естественного заражения», а также считают ответственным за гибель множества представителей коренных народов Амазонии, которых от ближайших медучреждений нередко отделяют сотни километров.

Проект документа, насчитывающего более 1200 страниц, планируется обсудить в Сенате, а в случае одобрения – направить генпрокурору Аугусто Арасу. Помимо Болсонару в качестве виновных в смертях бразильцев от коронавируса в отчете упоминаются сыновья президента, а также около 70 членов правительства и чиновников.

Впрочем, многие считают, что генпрокурор вряд ли возбудит подобное дело против президента страны, поскольку считается его союзником.

Сам Болсонару на заявления комиссии уже отреагировал:

– Они хотят обвинить меня в геноциде. А теперь скажите мне, в какой стране не погибли люди? Эта информация не заслуживает доверия.