Израиль решил отказаться от приема туристов из России

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Власти Израиля заявили, что въезд в страну для иностранных туристов может быть разрешен с 1 ноября. Основным критерием для разрешения являются документы о прививках вакцинами, признанными ВОЗ.

Попасть на территорию Израиля смогут иностранцы, привитые одной из шести одобренных Всемирной организацией здравоохранения: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, «Синовак», «Синофарм», а также Johnson & Johnson. Российская вакцина «Спутник V» в список пока не внесена, хотя буквально накануне такая возможность обсуждалась.

Официальной причиной того, что границы Израиля останутся закрытыми для наших соотечественников, послужило ухудшение эпидемиологической обстановки в России. Формально вернуться к этому вопросу израильские власти обещают до начала декабря.

Вместе с тем, некоторые источники утверждают, что окончательное решение может быть принято по итогам встречи президента России Владимира Путина и главы правительства Израиля Нафтали Беннета, которая намечена на 22 октября в Сочи.

В министерствах туризма и здравоохранения Израиля также заявили, что въезд в страну будет закрыт для туристов из тех государств, на территории которых имеет большое распространение субвариант коронавируса «Дельта AY4.2», однако пока такой список не опубликован.

Для граждан, приехавших из разрешенных стран и привитых одной из одобренных вакцин, будет действовать условие, согласно которому им придется во время пребывания в Израиле ежедневно сдавать тесты на антиген или раз в трое суток проходить ПЦР-тестирование.