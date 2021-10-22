В США школьникам-трансгендерам запретили выступать за команды чужого пола

Американские демократы уже объявили закон нападками на трансгендеров. Фото: Shutterstock

Власти Техаса приняли закон, согласно которому учащимся государственных школ в возрасте до 12 лет будет запрещено участвовать в спортивных соревнованиях, представляя команду не того пола, который указан в свидетельстве о рождении.

Прежде всего это касается межшкольных спортивных лиг, на руководителей которых будет возложена ответственность за соблюдение нового закона.

Таким образом республиканцы пытаются защитить прежде всего представительниц слабого пола, которых нередко побеждают мальчики, чувствующие себя девочками. Законодатели уверены, что более сильные и выносливые мальчики по рождению не должны соревноваться с настоящими девочками на равных.

– Мы защищаем наших дочерей и внучек, отстаиваем их право честно соревноваться в спорте. Биологически мужчины имеют несправедливое преимущество перед девушками в спорте, – сказала член Палаты представителей Валори Суонсон лоббировавшая закон.

Демократы уже объявили закон нападками на трансгендеров, а также заявили о том, что законодатели штата пытаются решить проблему, которой на самом деле не существует, а дети должны иметь полное право на половое самоопределение, не подвергаясь давлению со стороны взрослых.

Ожидается, что губернатор Техаса Грег Эббот подпишет закон в ближайшее время, сообщает издание The Wall Street Journal.