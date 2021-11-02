Родинка, я о тебе все узнаю!

Сейчас самое время провести тщательный самоосмотр своих родинок.

ЗАГАР: БЕЗОПАСНО ЛИ ВЫ ПРИНИМАЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ВАННЫ ЭТИМ ЛЕТОМ?

После завершения периода летних отпусков и сентябрьского бархатного сезона самое время провести тщательный самоосмотр своих родинок, говорят врачи. Активное солнце не только поднимает настроение и способствует выработке ценного витамина D, но и повышает риск развития различных видов рака кожи, если не соблюдать принципы безопасного загара, предупреждают онкологи. Борьба с онкологическими заболеваниями является одним из главных направлений национального проекта «Здравоохранение» в нашей стране. Эксперты напоминают основные правила безопасного принятия солнечных ванн:

- избегать прямых лучей солнца в период с 11 до 16 часов;

- использовать солнцезащитные кремы с SPF (Sun Protecting Factor - «солнцезащитный фактор», англ.) 30 - 50+, нанося их за 30 мин до выхода на улицу на все открытые участки кожи. Повторно нужно намазывать крем каждые 2 - 3 часа либо сразу после купания;

- надевать широкополые шляпы и солнцезащитные очки.

КОМУ НУЖНО БЫТЬ ОСТОРОЖНЕЕ

Если вы обычно загораете, не придерживаясь таких рекомендаций, проводите самоосмотр родинок особенно пристально. Самостоятельно осматривать свои кожные покровы следует не реже одного раза в 3 - 6 месяцев. Тем, у кого на теле 100 и более родинок, рекомендуется проводить самоосмотры регулярно. Нет-нет, это вовсе не значит, что из-за большого количества невусов (медицинское название родинки) нужно сразу бить тревогу. Логика тут чисто математическая: чем больше родинок, тем выше вероятность, что среди них окажутся невусы со злокачественным потенциалом.

Однако, во-первых, вовсе не обязательно, что это случится именно с вами. А во-вторых, раннее обнаружение опасного новообразования почти всегда гарантирует успешное лечение. Словом, ваша задача - убедиться, что с родинками все в порядке и вы здоровы. Либо поскорее обратиться к врачу для принятия необходимых мер. Сегодня национальный проект «Здравоохранение» предусматривает широкие возможности для диагностики и лечения различных видов рака кожи.

БУДЬ В КУРСЕ

Из чего состоит «мушка» и как избежать главных факторов риска

Невус (родинка) - это доброкачественное новообразование кожи. Родинка состоит из пигментных клеток меланоцитов, которые вырабатывают красящий пигмент меланин (из-за него наша кожа темнеет при загаре). Невус представляет собой скопление меланоцитов.

Основные факторы, от которых зависит количество родинок на теле - наследственность и длительность пребывания на солнце.

Риск перерождения родинки в злокачественное новообразование повышается при повреждении кожи ультрафиолетовым излучением (солнечные ожоги). Но особенно высока угроза развития различных видов рака кожи при посещении соляриев. Врачи-онкологи рекомендуют строго соблюдать правила безопасного загара на солнце (см. выше) и полностью воздерживаться от облучения кожи в соляриях.

Убедитесь, что вы здоровы Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Это важно знать Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

На заметку

Каждый год - проверка у врача

Одно из важнейших направлений нацпроекта «Здравоохранение» - профилактика неинфекционных заболеваний, которые являются наиболее частыми причинами преждевременной смертности россиян. Для своевременного выявления онкологических заболеваний проводятся онкоскрининги. Они включают в том числе ежегодный осмотр врачом кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости.

! Больше достоверной информации о профилактике, диагностике и лечении рака вы можете найти на официальном портале Минздрава России об онкологических заболеваниях onco-life.ru

ИСТОРИИ ПАЦИЕНТОВ

Иммунотерапия против меланомы

Ирина Д. из Алтайского края стала замечать, что с родинкой на бедре «что-то пошло не так». Она стала расти в размере и по объему, заметно потемнела и покрылась шелушащимся налетом. А однажды из родинки пошла кровь. «Я тут же побежала к врачу», - говорит девушка. Хирург в поликлинике сразу определил диагноз, обследование подтвердило: меланома.

Ирина обратилась на момент 2-й стадии заболевания, когда опухоль была ограничена пределами родинки. Пациентке удалили опасное новообразование. А через пару месяцев Ира обнаружила небольшую шишку в паху. Оказалось, что это метастаз.

Девушке назначили иммунотерапию. Это передовое направление лечения онкологических заболеваний.

Иммунотерапия «заморозила» развитие новых очагов болезни.

- Многие тянут до последнего. Но нужно идти к врачу сразу, когда что-то в себе начинает смущать, - призывает всех Ирина. - Я хочу, чтобы люди поняли, как важно поймать болезнь вовремя.

Врачи говорят, что прогноз у девушки благоприятный, но наблюдаться у онколога ей нужно будет пожизненно.

На портале национальныепроекты.рф/унаснетслов открыт сбор предложений по подбору русского синонима, заменяющего конструкцию СANCER SURVIVOR. Все желающие могут принять участие и пополнить словарь русского языка новым словом. Присоединяйтесь!

КСТАТИ

Звезды, которые победили рак кожи

- У знаменитого актера Хью Джекмана начала кровоточить родинка на носу. Жена настояла, чтобы он обратился к врачу. Был обнаружен базальноклеточный рак кожи. После каждой операции (их было несколько) Хью выкладывал в соцсетях фото с повязкой на лице и призывал поклонников обязательно пользоваться солнцезащитным кремом и ходить на медицинские осмотры.

- У телеактрисы Хлои Кардашьян начала расти родинка под грудью. Обследование показало, что она доброкачественная, но в ходе осмотра врачи обнаружили меланому на спине. «Мне удалили 20 сантиметров кожи. Это было больно, но зато я теперь абсолютно здорова!» - написала девушка в соцсетях и подчеркнула, как важно вовремя обращаться к врачам.

- У бывшего президента США, лауреата Нобелевской премии мира Джимми Картера в 90 лет обнаружили тяжелую стадию меланомы с метастазами в печени и мозге. Он стал одним из первых пациентов, кто прошел лечение новым на тот момент иммунотерапевтическим препаратом. Обследование показало, что в его организме полностью исчезли опухолевые клетки.