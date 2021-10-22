Девочка со стаканчиком Толиком вернулась в шоу «Голос». Теперь она звезда соцсетей — 6 миллионов подписчиков

В шоу пришла Арина Данилова из Якутска — участница первого сезона шоу «Голос.Дети». Фото Максима Ли

В вокальном проекте «Голос» продолжаются слепые прослушивания. Третий выпуск не обошелся без сюрпризов. Если в предыдущий раз наставников удивила Дина Гарипова —победительница первого сезона шоу, что пришла спеть вне зачета. То в этот раз камбэк произошел по-настоящему.

В шоу пришла Арина Данилова из Якутска — участница первого сезона шоу «Голос.Дети», которая еще в 9 лет пела в команде Пелагеи. Шел 2014 год. Девочка запомнилась тем, что аккомпанировала себе, создавая ритм при помощи бумажного стаканчика Толика. Арину так и стали звать: «девочка со стаканчиком».

Смотреть видеосюжет Арина Данилова "Quiz s, quiz s, quiz s" - СП - Голос.Дети - Сезон 1

Девочка заметно повзрослела и вытянулась. Теперь ей 17. И она сумела значительно приумножить тот успех. Арина теперь — популярный блогер, у нее 2,5 миллиона подписчиков на канале в Youtube, 1,7 миллиона — в инстаграме и 1,8 миллионов — в Тик-Токе.

Смотреть видеосюжет Арина Данилова. «Quiz s, quiz s, quiz s» - Слепые прослушивания - Голос - Сезон 10

На этот раз Арина пришла с той же самой песней Quizás, quizás, quizás, которую написал кубинский композитор Освальдо Фаррес в 1947 году. По первым же аккордам наставники начали узнавать композицию. И вспоминать Данилову, поскольку услышали звуки, похожие на стук бумажного стаканчика. В итоге к ней, как и 7 лет назад, повернулась Пелагея. И Леонид Агутин, которого девушка и выбрала в наставники, чтобы «поэкспериментировать».

Арина Данилова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В конце года Арине исполнится 18 — чем не повод сделать себе подарок, выиграв «Голос»? К тому же вокалистка уже вовсю дает концерты и выпускает песни.

Больше всех поразил наставников третьего выпуска Алий Тлюняев (25 лет, Майкоп). Он имеет опыт выступлений на больших площадках (Кремль, «Лужники», Международный дом музыки и проч.) и съемок в телешоу («Ну-ка, все вместе!»), поэтому перед судейским комитетом «Голоса» не тушевался и в оригинальнейшей аранжировке исполнил хит Crazy британского дуэта Gnarles Barkley. Он тоже аккомпанировал себе — правда, не на стаканчике, а на фортепиано. И развернул всех судей. После чего ушел в команду Пелагеи.

Смотреть видеосюжет Алий Тлюняев. «Crazy» - Слепые прослушивания - Голос - Сезон 10

Очень ярким получилось выступление Татьяны Качуриной из Липецка. И если скучный французский шлягер Non Je Ne Regrette Rien, прославивший Эдит Пиаф, вокалистка спела, чтобы беспроигрышно попасть в проект, то потом, когда все четверо вокальных тренеров ударили по кнопкам, отвела душу и исполнила прекрасную народную песню. Это и есть ее хлеб — Качурина выступает под творческим псевдонимом MATANYA и поет фолк. Такой улов, разумеется, ждала Пелагея, но на этот раз удача улыбнулась Александру Градскому.