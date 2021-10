Ведущий шоу «Купите это немедленно» Александр Пушной: «Нет у нас культа человека, зарабатывающего головой. Будем исправлять!»

В программе «Купите это немедленно» появился Александр Пушной Фото: Телеканал СТС

Мир двигают новаторы. Инженеры, первопроходцы, Кулибины! И Россия с давних времен славится такими мастерами. Это мы придумали телеграф (Павел Шиллинг), радио (Александр Попов), кинескоп (Борис Розинг), видеомагнитофон (Александр Понятов), внедрили в практику гипс и наркоз (Николай Пирогов), антибиотики (Зинаида Ермольева) и прививки (Михаил Чумаков) — можно перечислять бесконечно.

Только вот не всегда мощнейшие изобретения, которые могут перевернуть мир, получают поддержку. Зачастую в них просто не верят и крутят пальцем у виска, когда очередной чокнутый профессор приносит невообразимую затею. Так было с «интеллектором», аналогом современного компьютера, придуманным и разработанным уральским ученым Арсением Гороховым — дело было в конце 60-х, Стив Джобс со Стивом Возняком ковырялись в гараже и до их ПК было еще 8 лет. Никто не дал денег Горохову на развитие проекта, который мог сделать СССР передовым высокотехнологическим государством. У самого инженера, разумеется, средств на серийное производство не было — так и затух гениальный проект.

Чтобы исправить досадную оплошность (когда изобретатели не могут запустить в производство свое детище) в программе «Купите это немедленно» (СТС) появился Александр Пушной — заводной ведущий, физик по образованию, призванный подружить гениев от науки с солидными господами, инвесторами (Игорь Рыбаков, Александр Галицкий, Надия Черкасова, Михаил Кучмент). KP.ru побеседовал с ведущим в день премьеры, чтобы выяснить, насколько это вообще реально.

Шоумен, физик и музыкант теперь знакомит изобретателей и инвесторов Фото: Телеканал СТС

- Александр, положа руку на сердце, изобретатели — это безумцы или романтики? А, может, отдельный тип людей?

- Все вместе через запятую. В России все изобретатели, подвижники и романтики — одержимы идеей и совсем не понимают, как это можно выпускать в производство, продавать. Но все, чем мы пользуемся, это, простите за выражение, продукт бизнеса. Придумать — круто, однако нужно еще и довести это до состояния продукта, который покупается и вызывает у людей удовлетворение от пользования. Как раз в этой части необходима значительная доработка. Идей и стартапов очень много, а вот способов их реализации — наоборот.

- Так в чем загвоздка?

- Столкновение с инвестором для ученого — это все время удивление. В нашем шоу, чтобы пройти к инвестору, изобретатель должен набрать больше 50% зрительских голосов. И вот нестыковка: если, условно говоря, есть одобрение публики на уровне 80%, то изобретатель ждет такой же теплой реакции от бизнесменов. А они ведь мыслят чуть иначе. К примеру, один парень показал электроролики — могут сами ехать, могут блокировать колеса для ходьбы, есть пульт управления, все здорово. Он хочет серьезную сумму для продвижения. Но буквально пара вопросов от инвестора — и изобретатель теряется. Кто захочет дать ему денег?

Александр Пушной Фото: Телеканал СТС

- Возможно, это и не их задача — продавать? Может, нужен продюсер для этого? Тертый деляга.

- Может быть. Потому что изобретатели — художники, их произведения — это дети, на которых порой сложно смотреть критично. Так что рядом должен быть человек, который хорошо ориентируется в рынке и его запросах, сумеет отсечь лишнее или что-то добавить. Иначе изобретение так и останется в гараже.

- Кто из кулибиных удивил больше всех?

- Был прекрасный парень из Сарова (Нижегородская область), который придумал систему распознавания голосов птиц. То есть сделал переводчик с птичьего на человеческий, как бы это удивительно ни звучало. И сказал, что хочет учиться, чтобы развивать изобретение. Инвесторы с большим интересом отнеслись к идее. Самым трогательным моментом был проект парня, который придумал красочные протезы для детей в виде рук Халка или Человека-паука. Чтобы ребенок не чувствовал комплексы из-за ограничения двигательной активности. Он печатает это дома на 3D-принтере. Проект прекрасный, но есть большие трудности с медицинской сертификацией, этим тоже надо заниматься. Инвесторы тоже заинтересовались и обещали помочь с лицензированием. Важно, что у нас нет практически никаких ограничений: попасть в шоу может каждый. Был один парень, программист, ему 15 лет. Были и очень взрослые люди. Главное, чтобы был опытный образец и желание реализовать этот проект.

- Вы сами, как известно, не чуждый науки человек. Сын кибернетика. В студенческие годы, обучаясь на физфаке Новосибирского университета, пробовали изобретать?

- Я сам с нуля собрал первую свою бас-гитару. Нашел гриф, а корпус, датчики, звукосниматели делал из проволоки, магнитиков, изучал теорию и тут же воплощал в практику. Не могу назвать это изобретением, конечно, все подобное уже было изобретено. Но это было DIY — do it yourself («Сделай сам»).

- Наша страна богата учеными: почему же все знают Стива Джобса и айфон, а уральского самородка Арсения Горохова, придумавшего компьютер («интеллектор») в 1968 году, никто не помнит? Проблема популяризации?

- Больше скажу. Слово «бизнес» до сих пор ругательное, а вот деньги любят все. Посмотрите на историю успеха блогеров, рэперов и проч. И реакцию людей. История девушки, которая сфотографировала и выложила в инстаграм классную задницу, собрав миллионы подписчиков и заработав, вызывает у людей восхищение — о, класс, молодец! А вот когда показывают изобретателя, придумавшего нечто при помощи мозгов, это непонятно — что-то мутное, чересчур умное. Нет у нас культа человека, зарабатывающего головой. С этим надо бороться. Мы попробуем.

«Купите это немедленно», СТС, суббота, 10.00

