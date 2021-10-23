Президент Казахстана осудил все проявления «этнического высокомерия»

Фото сайта https://assembly.kz

На этой неделе под председательством президента Касым-Жомарта Токаева в онлайн режиме прошло расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана (АНК), в котором приняли участие депутаты нижней палаты Парламента РК (Мажилиса), представители государственных органов, этнокультурных объединений и СМИ. Своё выступление глава государства посвятил стратегии дальнейшего развития модели общественного согласия и общенационального единства, новым подходам в работе с молодёжью, а также приоритетным задачам, стоящим перед Ассамблеей.

Гармония разных культур

Президент начал речь с констатации факта: благодаря конструктивной политике Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в стране сформировалась уникальная модель межэтнического и межконфессионального согласия, эффективность которой признало мировое сообщество.

«Гармония разных культур в нашем Отечестве – яркое тому подтверждение. Это главный принцип и неизменный стратегический ориентир нашей консолидации в единую нацию», – отметил Токаев, добавив, что важная роль в укреплении единства страны как раз возложена на Ассамблею.

На деле именно Ассамблея, по мнению президента, стала действенным инструментом укрепления единства нации и смогла объединить всех граждан вокруг идеи общей государственности. Благодаря АНК появился эффективный механизм предотвращения политизации одного из самых сложных по своей сути – этнического вопроса.

Высоко оценив вклад АНК в вовлечение казахстанцев в общественно-политическую жизнь, продвижение государственного языка и его статуса в Казахстане, а также в формирование новых форм гражданской активности, вместе с тем глава государства напомнил, что проблемы в этнической сфере могут быть использованы в деструктивных целях.

«К сожалению, мировой опыт показывает, что этнический фактор, межнациональные отношения до сих пор являются детонатором разного рода конфликтов, особенно в кризисные периоды. Его деструктивный потенциал заметно усиливается в современную эпоху информационных и гибридных войн, участившихся популистских заявлений, спекуляций и даже откровенных провокаций», – заявил президент, отметив, что межэтническое согласие напрямую влияет на экономику и социальное положение людей.

Поскольку для сохранения стабильности в стране большое значение имеют культура, образование и информационная безопасность, властями республики, по словам Токаева, предприняты шаги, обеспечивающие всестороннюю и эффективную государственную политику, в том числе социальную.

«Но для успешного выполнения поставленных задач государство и общество должны работать вместе. Только тогда мы сможем сохранить единство народа и укрепить наше государство. Это единственный путь к устойчивому развитию и процветанию», – считает глава государства.

В этой связи президент поставил перед государственными органами и Ассамблеей ряд приоритетных задач, причём одной из важнейших назвал региональное развитие, основанное на принципах равенства возможностей. Для исключения рисков социокультурной изоляции, возникновения замкнутых этнических районов и кварталов в сельской местности и городах республики, культурных и языковых барьеров, ведущих к росту межэтнического напряжения и конфликтов, Токаев предложил разработать системные меры по преодолению этих негативных тенденций. Кроме того, он обратил внимание на наблюдающийся в ряде регионов феномен «внутренней эмиграции», когда представители этнических групп дистанцируются от казахстанской действительности.

«Такая тенденция, – уверен глава государства, – может воспрепятствовать полноценной интеграции этносов в казахстанское общество. Считаю, что о таких серьёзных проблемах нужно говорить открыто, откровенно. В противном случае это может привести к нежелательным результатам. Хочу особо отметить: государство будет целенаправленно проводить политику социально-экономической интеграции этносов и пресекать любые трения на этой почве во избежание их перерастания в конфликты. Тем более нам хорошо известно, что все такие конфликты – дело злонамеренных провокаторов. Вот с такими провокаторами мы будем бороться и будем беспощадны».

Фото сайта https://assembly.kz

Плюс 2 миллиарда 15 миллионов деревьев

Следующие приоритетные задачи – повышение эффективности работы местных исполнительных органов в области межэтнических отношений и профилактика социальных, криминальных, бытовых конфликтов. По мнению президента, все проявления этнического высокомерия, от кого бы они ни исходили, дискриминация по любым признакам, попытки расшатать на этой почве общественный порядок и в целом, внутреннюю стабильность должны жёстко пресекаться в соответствии с законом.

«Важно не идти на поводу у недобросовестных людей, всякого рода авантюристов, безответственных и некомпетентных политиков и экспертов, преследующих цель нанесения урона нашему единству извне и изнутри. Есть старая пословица: собаки лают, караван идёт. Как монолитное, единое общество мы уверены в себе, потому что наше дело правое. Это, однако, не означает наше бездействие. Нужно давать отпор, противостоять правовыми средствами и информационными инструментами разного рода провокациям против нашего общества и государства», – сказал Токаев.

Отдельный блок выступления глава государства посвятил дальнейшему развитию деятельности АНК и молодёжной политике. Выделив значимость создания республиканского Совета матерей, призванного приобщать молодёжь к национальным и культурным ценностям, Токаев предложил рассмотреть возможность преобразования движения «Жаңғыру жолы» («Путь восстановления») в республиканскую молодёжную организацию при Ассамблее, а также выразил надежду, что молодёжь АНК поддержит его инициативу по высадке 2 млрд деревьев в лесном фонде и ещё 15 млн – в населённых пунктах страны.

Популяризировать патриотизм, взаимоуважение и мир

Говоря о важности совершенствования подходов Ассамблеи к реализации социальных и общественно значимых проектов, президент отметил, что, по его мнению, Дома дружбы должны стать ресурсными центрами и проектными офисами для народных инициатив АНК, «не превращаясь в залы совещаний и торжественных собраний», а этнокультурные объединения должны активнее участвовать в этой работе.

Токаев также призвал Ассамблею вести более эффективную и креативную информационную политику, в том числе по формированию позитивной повестки по этнической проблематике.

«В качестве руководителей областных филиалов АНК акимы регионов должны быть активны на информационном пространстве. Члены Ассамблеи должны уметь отстаивать свою позицию в медиасфере и в социальных сетях. Ни одно слово, сказанное против единства и мира в нашей стране, не должно остаться без ответа».

В основе государственной политики в межэтнической сфере, подчеркнул Токаев, должен быть научно обоснованный подход.

«Это сверхчувствительное направление не терпит дилетантизма и популизма, и работать там должны исключительно компетентные специалисты. На все возникающие вопросы внутри и вне нашей страны нужно отвечать максимально взвешенно, языком научных фактов и выверенных цифр», – заявил президент, добавив, что поручает Министерству информации и общественного развития наладить практически полезные исследования по актуальной тематике интеграции, общенационального единства, гармонизации межэтнических отношений.

Подводя итог своему выступлению, Касым-Жомарт Токаев вновь акцентировал внимание участников заседания на том, что общенациональное единство является залогом сильного государства.

«Мы должны всецело популяризировать патриотизм, взаимоуважение и мир. Это общая задача не только государства, но и всех наших граждан. Мы должны сохранить бесценное богатство нашей суверенной страны для последующих поколений. Надеюсь, вы справитесь с этой задачей!» – резюмировал президент.

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«Русский язык – один из языков ООН»

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев уже неоднократно называл межэтническое и межконфессиональное согласие и общенациональное единство одним из главных приоритетов властей Казахстана. Выступая 1 сентября с ежегодным Посланием к нации «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», он пообещал, что власть не допустит дискриминации по языковому, национальному или расовому признакам, а за унижение чести и достоинства виновных будут привлекать к ответственности по закону.

«Гармоничное развитие межэтнических отношений всегда было и будет одним из магистральных направлений государственной политики. Такой подход поддерживает абсолютное большинство казахстанцев. Для наших граждан согласие, толерантность – это сама жизнь, живая реальность, обусловленная взаимопроникновением культур и языков», – подчеркнул президент.

Там же ясно и чётко он высказался по поводу использования в Казахстане русского языка.

«Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя. Если молодёжь будет изучать иные языки, в том числе русский, то она не потеряет. Граница между Казахстаном и Россией – самая длинная в мире. Русский язык – один из языков ООН, поэтому мы должны мудро подходить к этому вопросу», – резюмировал глава Казахстана.

Президент Казахстана снял все вопросы

Вот как прокомментировала выступление президента Токаева на заседании Совета АНК эксперт, член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, член Общественной палаты России, президент Гильдии этнической журналистики Маргарита Лянге:

«Мне очень понравилось выступление президента Казахстана. В нём он ответил фактически на все вызовы и вопросы, которые звучат в российском обществе и не только в российском.

Выступление подтвердило, что президент в курсе не самых лучших тенденций, которые пытаются навязать Казахстану извне и указывает, что в Казахстане есть институты гражданского общества, которым давно пора подключиться к решению этой проблемы. Мне кажется, что это хороший сигнал. Ведь зачастую подобные некрасивые инициативы, когда начинают ругаться в магазинах, требуя: «Обслуживайте меня на таком-то языке» – инициатива не очень разумных «местных товарищей». Подобные вещи легко пресечь... Думаю, после нынешнего выступления президента Токаева они получили однозначный сигнал. И я надеюсь, что ситуация нормализуется.

Безусловно, между нашими странами должно быть более тесное сотрудничество и в журналисткой среде, и в сфере гражданского общества, и на уровне Ассамблеи народов. Нам надо быть более открытыми друг к другу и как можно больше запускать совместных межгосударственных проектов в области гражданских инициатив. Тем более, что в России – огромное количество казахов, которые всегда жили в Оренбургской, Омской областях. А в Астраханской области казахи вообще вторые по численности среди населения».