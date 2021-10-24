Имбирь: правда и вымысел

Свойства имбиря использовали еще в средневековой Европе, где он считался отличной профилактикой чумы и стоил недешево

Имбирь: средневековое лекарство

В разгар зимы риск подцепить сезонную простуду только растет. С приходом холодов бактерии и вирусы подстерегают человека на каждом шагу – вот почему важно сейчас уделить особое внимание своему иммунитету. Расскажем о продукте, польза которого доказана многовековой практикой.

Целебный корень важно употреблять правильно

С виду имбирь – обычное растение, не всегда отличишь от сорняка. Вся его ценность в корне. Свойства имбиря использовали еще в средневековой Европе, где он считался отличной профилактикой чумы и стоил недешево. Сейчас имбирь выращивают во многих уголках света - в Китае, в Индии, в Индонезии, в Австралии, в Западной Африке, на Ямайке, на Барбадосе. В нашей стране его давно легко найти на полках большинства супермаркетов.

Полезные свойства

Корень имбиря богат витаминами, минералами, эфирными маслами и полезными жирными кислотами. В нем есть магний, фосфор, кальций, железо, цинк, калий, хром, марганец, кремний, витамины А, В1, В2, В3, С, Е, К. А еще – такие аминокислоты, как лейцин, валин, изолейцин, треонин, лизин, метионин, фенилаланин, триптофан. Благодаря такому составу и своему согревающему эффекту имбирь легко борется с вирусами, оказывая потогонное и отхаркивающее действие. Стоит учесть это при лечении и профилактике больного горла, кашля и насморка.

Неспроста приносят маринованный имбирь в японских ресторанах. Считается, что он защитит от паразитов, которые могут встретиться в сырой рыбе.

Но и это не все: женщинам принимать имбирь полезно при беременности для облегчения симптомов токсикоза. А у мужчин это растение может стимулировать потенцию за счет прилива крови к интимным зонам. Считается, что регулярное употребление имбиря снижает риск простатита, повышает физическую активность.

Кому имбирь нельзя?

Не стоит злоупотреблять имбирем при гастрите, язве желудка и других болезнях желудочно-кишечного тракта. Из-за раздражающего действия он способен обострить симптомы. Еще одно противопоказание – высокая температура. Согревающие свойства имбиря могут усилить жар.

Как принимать?

- Жевать кусочек корня: полезные компоненты и эфирные масла будут всасываться в слизистую рта, предотвратят распространение инфекции по организму, обеспечат свежее дыхание.

- Заваривать как напиток. Самый популярный рецепт: 100 г корня имбиря нарезать на тонкие ломтики, залить кипятком, настоять минут 15 и добавить по вкусу мед и лимон. Еще более яркий вкус придаст щепотка корицы.