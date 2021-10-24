Гала-ужин премии «Виктория»: Рокер Киркоров, похудевший Пригожин и элегантная Орбакайте

Один из академиков премии - Филипп Киркоров с блогером Давидом Манукяном. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежегодный гала-ужин Российской национальной музыкальной премии «Виктория», как всегда, отшумел в отеле «Мариотт-Аврора».

На рауте собрались академики премии, в числе которых были: Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Анита Цой, Денис Клявер, Татьяна Буланова, Жасмин, Алёна Свиридова, Артем Качер, Андрей Державин, Анатолий Цой, спецкор «Комсомолки» Мария Ремизова и многие другие представители шоу-бизнеса и авторитетных СМИ.

Игорь Крутой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

– Премия «Виктория» уже более пяти лет является знаковым событием в отечественной музыкальной индустрии не только из-за громких имен среди академиков и номинантов, но большей частью из-за непредвзятости голосования. Это самая честная премия, – взял слово соучредитель премии «Виктория», маэстро Игорь Крутой. – Попадая в номинации, артисты не требуют побед, поскольку знают, что победители определяются объективно, большинством голосов независимых академиков. Мы хотим дать индустрии толчок для развития.

Кристина Орбакайте и Жасмин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам идеолога, соучредителя премии «Виктория», поэта Михаила Гуцериева, именно в полной объективности результатов голосования заключается принципиальное отличие единственной в России профессиональной музыкальной премии.

На гала-ужине также была выбрана ревизионная комиссия, которая будет следить за ходом голосования и его результатами. В состав комиссии вошли: Кристина Орбакайте, Юрий Аксюта, Нина Шацкая, Александр Иванов, Андрей Косинский, Евгений Кобылянский и Татьяна Литвиненко.

20 октября ровно в полночь был дан официальный старт голосованию. Оргкомитет получил около 700 заявок – это новый рекорд «Виктории». Поэтому в 2021 году борьба за премию будет особенно жаркой.

Алена Свиридова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Победители во всех 17 номинациях будут объявлены 2 декабря на торжественной церемонии вручения премии в Государственном Кремлёвском дворце.

Между тем, знаменитости блеснули на ужине яркими нарядами. Так, как всегда, элегантная Кристина Орбакайте выбрала для выхода в свет «тотал-блэк»-приталенное платье с кружевом и полупрозрачными вставками в районе лифа.

Филипп Киркоров предстал в неожиданном рокерском прикиде от дизайнера Филиппа Плэйна.

Компанию за ужином Филиппу составили его друзья: участница «Евровидения» от Молдовы Наталья Гордиенко, певица Ани Лорак, блогер Дава.

А Иосиф Пригожин удивил коллег стремительным похудением.

- Сбросил уже 10 кило, -поделился с kp.ru Иосиф.

Как выяснилось, Иосиф поспорил с другом на сумму с шестью нулями, что к Новому году избавится от 20 кило.

Иосиф Пригожин и Нелли Кобзон. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И вот полпути уже пройдено.

Напомним: супруга продюсера певица Валерия не раз сетовала, что муж любит вкусно поесть, что сказывается на его фигуре. Валерии, как обладательнице идеальных форм, хочется, чтобы и супруг вошел в спортивный режим, но бороться с аппетитом любимого не так уж просто.

- Она стоит с дубинкой каждый день и говорит: если ты хочешь дожить до старости ты должен как минимум заботиться о себе,-рассказывал Пригожин в беседе с «5 каналом». - Лера не кричит, она не ругается, она не орет. Я ни разу не слышал, чтобы она там орала, кого-то ругала.

Кристина Орбакайте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судя по всему, супругам удалось прийти к консенсусу. Иосиф уже заметно постройнел и полон решимости расстаться с остальными лишними кило.