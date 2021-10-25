Геннадий Онищенко: «Миллиарды выделяются не для того, чтобы кормить школьников холодными пирожками»

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Прошёл год, как заработал Федеральный Закон о бесплатном питании для школьников с первого по четвертый класс. Какие проблемы обнаружились за это время?

- Я очень внимательно следил за первым годом реализации этого закона, - поделился с сайтом kp.ru экс-главсанврач России Геннадий Онищенко. - Федеральный бюджет впервые этим занимается и такой значительный объем средств ещё никогда - по данной статье - не выделялся: более 50 миллиардов рублей.

- В год?

- Да. А на 2022-й предусмотрено уже 62 миллиарда - именно на то, чтобы кормить детей первых – четвертых классов.

К сожалению, за исключением отдельных регионов, таких, как Москва, пищеблоки большинства российских школ тепловым, холодильным оборудованием оснащались недостаточно.

- И что - поэтому детей плохо кормили?

- В общем-то, школьное питание было организовано, но это - больше имитация, чем полноценный рацион.

Так вот, сейчас - в рамках Комитета по образованию нижней палаты парламента - создана постоянная рабочая группа из научных работников, технологов, гигиенистов, которые будут предлагать специальные блюда и всякого рода напитки, обогащённые витаминами и так далее.

И мы надеемся, что уже в конце этого года на заседании президиума Госсовета тема школьного питания прозвучит уже в полном объеме. С анализом сложившейся ситуации, с дополнительными мерами, которые необходимо принимать как можно быстрее.

- А что это за меры?

- В крупных городах будут построены специализированные предприятия по выпуску горячего питания для школьников. Уже - в больших объемах, для чего можно использовать современное оборудование, совершенные технологии.

В небольших городах и населённых пунктах мы, скорее всего, вернёмся, по существу, к советской системе, когда были задействованы так называемые школьные базовые столовые, которые обеспечивали обедами детей, допустим, ещё 10-15 школ.

И, конечно, не обойтись, особенно в сельской местности, без школьных кухонь, где работники, повара делают на месте все сами - начиная от чистки картошки и заканчивая готовыми блюдами. Плюс - выпечка.

- То есть, в крупных городах школьным питанием будут заниматься специальные предприятия, это типа - фабрики-кухни, а в селах еду готовят на месте?

- Верно. И здесь уже основная нагрузка ложится на регионы, потому что надо как можно быстрее переоснащать сельские школы холодильным и тепловым оборудованием.

- Словом, миллиарды выделяются не для того, чтобы кормить детей холодными пирожками.

- Да, это так.

Ну, миллиарды уже реально кормят детей, хотя проблем, естественно, много.

Сейчас стоит вопрос ещё и о том, чтобы расширять число ребят, охваченных школьным питанием за счет федерального бюджета. Это будет очень правильное, своевременное и важное решение.

- По моим сведениям, в Госдуме уже обсуждают поправки в закон, чтобы наладить горячее питание школьникам с 5 по 7 класс.

- Да... Фракция КПРФ внесла законопроект о том, чтобы с 2022 года срочно начинали кормить пятые, шестые и седьмые классы. Я внимательно изучил и пояснительную записку, и содержательную часть этого документа. (Он доступен на портале нижней палаты парламента.) Расчеты, которые там представлены, сама постановка вопроса абсолютно не вписываются в регламент Госдумы, поэтому предлагаемый вариант вряд ли удастся принять в сжатые сроки. (Для этого нужны более серьезные проработки на всех уровнях.)

А коль не получится быстро, в общественном мнении может сложиться такое впечатление, что вот, дескать, фракция КПРФ стремится оперативно решить этот вопрос, а все остальные инициативу, так сказать, тормозят.

Но, наверное, это не тот случай и не тот документ, где нужно «делать политику», а не решать вопрос. Законопроект, на мой взгляд, как следует не проработан. И надо его «довести до ума».

- Геннадий Григорьевич, и ещё - ведь в предыдущем учебном году в нескольких российских школах сличались отравления детей. Вот этого как избежать?

- Да, отравления, были. И мы знаем причину этого. И я о ней говорил - во многих школах надо менять оборудование, которое используется для приготовления пищи.

Одно дело - дать ребёнку чашку чая и пирожок. Другое - приготовить блюда, у которых короткие сроки хранения. А именно они должны быть в школьном меню, потому что ребятам необходимо полноценное, физиологически здоровое питание. Тут и контроль за качествам продуктов и готовой еды должен быть более жестким, и квалификация персонала - выше, и соблюдение технологии и гигиены - более тщательным.