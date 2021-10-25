В Москве пройдет пятый Всероссийский водный конгресс

Фото: www.watercongress.ru

В этом году конгресс пройдет с учетом ковидных ограничений. Деловая программа форума была сокращена с трех до двух дней, а всем участникам при входе необходимо предъявить qr-коды о вакцинации.

Но это не препятствие для насыщенной событиями повестки. В первый день конгресса – 26 октября – пройдет пленарное заседание на тему «Инвестиции в водохозяйственный комплекс: цели, задачи, инструменты» с участием представителей Федерального агентства морского и речного транспорта, министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства водных ресурсов, Совета Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и т.д.

Кроме того, участники обсудят за отдельным круглым столом цифровизацию объектов городской инфраструктуры и совершенствование системы водопользования в мелиорации.

Следующий день Водного конгресса – 27 октября - будет посвящен минимизации антропогенного воздействия на Байкальскую природную территорию, восстановлению экосистемы Волги и т.д.

Темой пленарного заседания намечена трансформация водохозяйственного комплекса как результат реализации национальных проектов. Ее участники - специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин, генеральный директор АО «Мосводоканал» и главы некоторых регионов.

По окончании Водного конгресса состоится награждение журналистов – победителей конкурса СМИ «Россия – планета воды!»