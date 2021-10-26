Лев Симба и леопард Ева возвращаются в Африку: прямая онлайн-трансляция

О судьбе льва Симбы расскажут в прямом эфире

Лев Симба, за судьбу которого переживал весь мир, улетает в Танзанию. Эту зиму он встретит не на холодном Урале, а в жаркой Африке. Когда-то львенок стал жертвой фотографов-живодеров, которые бросили его умирать, когда он перестал приносить прибыль. Изможденного котенка нашли с переломанными лапами, чтобы не убегал, ужасными колтунами. Обреченного львенка спас челябинский ветеринар. Несколько операций, реабилитация и чудо произошло… Симба начал ходить. Теперь это юный, сильный и красивый лев! И он отправляется в Африку, причем вместе с леопардом Евой, которую тоже спасли люди с добрым сердцем. Для перелета пришлось развернуть целую «спецоперацию», которая затянулась на несколько месяцев и вскрыла множество бюрократических проблем.

В Танзании животные будут жить в специальном заповеднике в отдельных свободных вольерах под круглосуточным наблюдением специалистов.

В прямом эфире рассказываем о том, как сейчас чувствует себя Симба, как полетит, в каких условиях будет жить и почему так сложно было отправить льва в Танзанию.

Смотрите прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции с 10:00 мск (12:00 по местному времени)

Смотреть видеосюжет Челябинские лев Симба и леопард Ева улетают в Африку

Участники:

Карен Вачаганович Даллакян, ветеринар, основатель фонда "Спаси меня";

Татьяна Анатольевна Алтушкина, советник Президента Русской медной компании;

Ирина Николаевна Текслер, общественный деятель, учредитель Фонда поддержки социальных, культурных и образовательных проектов 2020;

Юлия Александровна Агаева, основатель SO.TRAVEL и сообщества зоозащитников «Друзья Моего Сердца»;

Александр Сергеевич Андрейчук, директор реабилитационного центра Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center (г. Моши).

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