Украинские военные обесточили на Донбассе 1300 жилых домов

Вооруженных сил Украины устроили массированный обстрел из гранатометов и 120 мм минометов жилых районов Донецка Фото: REUTERS

Следственный комитет России расследует очередное уголовное дело по факту ранения мирного жителя Донецка украинскими военнослужащими. Согласно материалам следствия, 22 октября 2021 года военнослужащие Вооруженных сил Украины устроили массированный обстрел из гранатометов и 120 мм минометов жилых районов Донецка.

- При попадании снаряда в Петровском районе получил ранение 37-летний мужчина, а в Кировском районе повреждена электрическая подстанция, в результате чего обесточено более 1300 жилых домов. Прицельно обстреливая населенные пункты, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Сотрудники Следственного комитета (СК) России регулярно возбуждают в отношении украинских военнослужащих, их командования уголовные дела по статье "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации". Они уверены, что фигуранты уголовных дел действуют на Донбассе умышленно и имеют одну цель - убийства либо причинения тяжкого вреда здоровью гражданского населения по "мотивам политической и идеологической ненависти и вражды".

В Европе на регулярные нарушения Киевом "Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней" смотрят сквозь пальцы.