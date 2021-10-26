Онлайн-кинотеатр IVI объявляет дату премьеры сериала «Везёт» с Евгением Цыгановым

Иван Потапов (Евгений Цыганов) был чемпионом по мотогонкам на льду. Неудачный заезд на мототреке и серьезная травма стоили герою карьеры. Из-за начавшихся проблем с алкоголем и отсутствия постоянной работы семья распалась, и Иван остался совсем один.

По иронии судьбы, герой работает «трезвым водителем» и каждый вечер развозит необычных пассажиров. Например, мужчину, которому надо попасть на встречу с инопланетянами; бизнесмена, решившего покончить с собой; малолетнюю ночную бабочку в бегах; замерзающего на ледяной трассе раввина …

Развозя пассажиров и попадая в неожиданные и удивительные истории, Иван встретит инспектора ДПС Миху Поламорчука (Максим Лагашкин), циничного прохиндея, который станет ему верным другом. И заведет романтические и непредсказуемые отношения со Светланой Петровной (Светлана Ходченкова), в прошлом — содержанкой состоятельных господ.

Судьбоносной для Ивана становится встреча со Стариком (Владимир Меньшов) на раритетной «Победе». Для Владимира Меньшова эта роль в сериале стала последней в его творческой биографии.

«В память о великом артисте и режиссере, недавно ушедшем из жизни, мы решили, что будет правильно показать сериал бесплатно: все желающие смогут посмотреть его в свободном доступе и насладиться блистательной игрой Владимира Валентиновича Меньшова», — говорит директор IVI Originals Вадим Соколовский.

Смотреть видеосюжет Трейлер к премьере сериала «Везёт»

Владимир Щегольков, режиссер-постановщик сериала «Везет»: «Владимир Валентинович был внутренне очень подвижным и молодым человеком, несмотря на возраст. Очень чутко чувствовал юмор материала. У него было потрясающее чувство юмора. Я очень благодарен, что он согласился на такую хулиганскую роль. На площадке от него было ощущение очень близкого и родного человека. Может быть потому, что Владимир Валентинович играл главную роль в моем самом первом сериале, и я отчасти формировался рядом с ним как режиссер. Съемочная площадка была для него естественной средой обитания, он поразительно преображался и молодел. И очень радостно было видеть, с каким трогательным чувством к нему относятся его партнеры по кадру – Евгений Цыганов и Максим Лагашкин. Я благодарен, что профессия свела меня с Владимиром Валентиновичем в этой работе и вообще. Это человек-эпоха».

Автор сценария и режиссер Владимир Щегольков («С днем рождения, Лола!», «Одна любовь на миллион», «Виола Тараканова», «С пяти до семи» и др.) снял душевную историю о парадоксах нашей жизни, где, несмотря на драматические события, всегда находится место для юмора.

Показ пилотной серии «Везёт» прошел в рамках специальной сериальной программы 32-го кинофестиваля «Кинотавр».

Премьера 8-серийной трагикомедии состоится 4 ноября в онлайн-кинотеатре IVI. Просмотр сериала будет бесплатным для всех зрителей.

Возрастной ценз 16+

IVI Originals, как подразделение IVI, занимается производством собственного контента. Ранее зрителям был представлен сериал «Нежность» Анны Меликян, главные роли в котором исполнили Виктория Исакова, Константин Хабенский и Евгений Цыганов. Еще одним проектом стала современная интерпретация гоголевских «Мертвых душ» от Григория Константинопольского, также собравшая звездный каст. В линейке IVI Originals доступны и другие фильмы и сериалы, продолжается производство новых оригинальных проектов.