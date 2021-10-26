«Пятёрочка» вступила в Союзнапитки

Сотрудничество позволит компании повысить качество и усовершенствовать ассортимент категории для своих продуктов собственных торговых марок.

Теперь «Пятёрочка» объединит свои усилия с другими членами ассоциации, чтобы повысить качество своих СТМ соковой продукции, безалкогольных напитков, минеральных вод и бутилированной питьевой воды путём поддержки производства и продажи высококачественных продуктов, основу производства которых составляют современные технологии, способы управления и контроля качества продукции СТМ. Сеть будет максимально оперативно получать информацию о том, что происходит в отрасли: отслеживать качество продукции, изменения в технологиях, методах фальсификации и при выявлении любого несоответствия на рынке реагировать, проверяя продукцию на своей полке и устраняя продукцию недобросовестных производителей. Кроме того, для сотрудников сети (экспертов по качеству) будет разработана специальная программа обучения по вопросам идентификации, технологии, методам фальсификации продукции, органолептической оценки и т.п.

«Одна из наших ключевых ценностей – свежесть и качество. И мы уже реализуем много различных инициатив, чтобы обеспечить наших гостей лучшими продуктами по доступным ценам и заслужить их доверие. Мы предъявляем строгие требования к производителям СТМ и осуществляем регулярный контроль, совершенствуем операционные процессы на РЦ и в магазинах, внедряем инновации, а также вовлекаем гостей в проверку товаров в рамках программы «Обратная связь». Членство в ассоциации – ещё один шаг в этом направлении», - комментирует директор департамента «Собственная торговая марка» торговой сети «Пятёрочка» Леонид Виленский.

По мнению президента Союзнапитки Максима Новикова, вступление «Пятёрочки» в состав Союза создаст для индустрии и ритейла дополнительные возможности для поступательного развития, совершенствования рынка торговли и повышения уровня сервиса. «В последние годы мы наблюдаем кардинальные преобразования в экономике и бизнесе. Наметился тренд на глобализацию вопросов создания благоприятного бизнес-климата, экологической и социальной ответственности, обеспечения качества продукции и построения масштабной инфраструктуры прослеживаемости товаров. Совместная работа индустрии напитков и ритейла позволит повысить эффективность решения этих стратегических задач», - заключил Максим Новиков.