Александр Дрозденко предложил Совету Европы использовать ТикТок для привлечения молодежи в политику и управление

Губернатор Александр Дрозденко возглавляет российскую делегацию на 41-й сессии конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Глава российской делегации Александр Дрозденко на 41-й сессии конгресса местных и региональных властей Совета Европы призвал активнее вовлекать молодежь в региональное управление и политику. Губернатор Ленинградской области уверен, что для общения с новым поколением необходимо использовать все популярные у молодых людей форматы, в том числе соцсети и другие интернет-площадки.

- Властям надо активнее использовать молодежные платформы, включая ТикТок, для выстраивания отношений в виде открытых дискуссий, обсуждения актуальных проектов, проведение совместных акций и других, - отметил Александр Дрозденко на заседании Бюро конгресса во второй день работы европейского форума.

В качестве примера губернатор рассказал о Молодежном правительстве Ленинградской области и конкурсе «Губернаторский кадровый резерв», который прошел в этом году во второй раз. Александр Дрозденко уверен, что этот опыт можно масштабировать не только в российских регионах, но и в европейских странах.

В августе 2020 года в Ленинградской области утвердили новый состав Молодёжного правительства. В него вошли 15 молодых людей. Фото: пресс-служба правительства региона.

Молодежное правительство Ленинградской области – это совещательный орган при правительстве региона. Ребята работают на общественных началах. Главная задача Молодежного правительства – активно вовлекать своих ровесников в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь области, в том числе и в государственное управление. Совместная работа над различными проектами помогает выявить молодых людей, обладающих организаторскими способностями и лидерскими качествами, которые в будущем могли бы войти в резерв управленческих кадров Ленинградской области и органов местного самоуправления. Еще одна миссия Молодежного правительства - создавать условия для самореализации молодых людей в любом уголке региона – будь то большие города или маленькие поселки.

Новых членов Молодежного правительства выбирают раз в два года. Для этого проводится конкурс, на котором активисты представляют свои социальные и творческие проекты. Очередной – уже пятый созыв Молодежного правительства в Ленинградской области утвердили в августе 2020 года. В него вошли 15 молодых людей.

- У молодёжи есть масса возможностей для реализации своих идей и проектов, и Молодёжное правительство – одна из них, - убеждена председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева. - Работа в Молодёжном правительстве даёт ребятам возможность изнутри увидеть работу органов государственной власти, поможет им усовершенствовать их знания и профессиональные компетенции.

Конкурс «Губернаторский кадровый резерв» - еще одна ступенька в будущей карьере молодых людей, желающих применить свои силы и способности в региональных или местных органах управления. В октябре 2021 года конкурс прошел во второй раз, его победителей поздравил руководитель области Александр Дрозденко. В финал вышли пятеро участников, все они в итоге вошли в губернаторский кадровый резерв.

Глава региона отметил, что главное качество всех участников конкурса – неравнодушие и стремление изменить мир в лучшую сторону. Александр Дрозденко пообещал победителям конкурса, что им будут поступать предложения на вакантные должности либо в областном правительстве, либо в подведомственных учреждениях или муниципалитетах.

Напомним, 41-я сессия конгресс местных и региональных властей Совета Европы начала свою работу 26 октября в Страсбурге (Франция). Губернатор Ленинградской области руководит российской делегацией с 2018 года – на этот пост Александр Дрозденко был назначен по указу президента России. Всего в составе делегации 36 человек: главы регионов, спикеры Законодательных собраний и члены Совета Федерации. Участники сессий обсуждают вопросы устойчивого развития регионов, финансового обеспечения местных органов власти, продвижения принципов демократии и соблюдения прав человека.