Сильно похудевшая Снигирь пришла на премьеру нового фильма Цыганова

Юлия Снигирь на премьере фильма "Медея". Фото: Борис КУДРЯВОВ

В кинотеатре «Художественный» минувшим вечером прошла премьера фильма «Медея» режиссера Александра Зельдовича. Картину представил сам режиссер и исполнитель главной роли Евгений Цыганов. Актер пришел на показ вместе со своей избранницей Юлией Снигирь.

Фильм «Медея» рассказывает современную версию трагедии Еврипида, основанной на древнегреческом мифе о женщине, мучительно переживающей предательство и жаждущей мести. Главная героиня в исполнении грузинской актрисы Тинатин Далакишвили (она известна по фильму Резо Гигинеишвили «Заложники») становится убийцей своего брата, как и античная Медея. В широкий прокат драма «Медея» выйдет 18 ноября.

Цыганов и Снигирь стали одной из самых ярких пар вечера. Супруги позировали перед камерами, при этом Евгений предусмотрительно вышел на красную дорожку с маской на лице и снял ее только по просьбе фотографов.

Цыганов и Снигирь стали одной из самых ярких пар вечера. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия выбрала для вечера элегантный синий пиджак в клетку, который она накинула поверх белой рубашки и узких кожаных брюк. Образ дополнили модные черные туфли и маленькая сумочка Prada.

Поклонники актрисы отметили, что она еще больше похудела и выглядит почти прозрачной. Впрочем, как недавно призналась сама Юлия, ей всегда доставалось из-за ее хрупкой фигуры. Еще в детстве одноклассники дразнили ее из-за сильной худобы и белой кожи.

- Я ужасно комплексовала и никогда не носила мини, – рассказала актриса.

Со временем она совершенно избавилась от детских комплексов. Сейчас любые вопросы о внешности артистку не травмируют. Несколько лет назад Юлия заметно прибавила в весе – тогда она играла императрицу Екатерину II и ради съемок поправилась на целых 13 килограммов. Правда, потом она довольно быстро избавилась от лишнего веса и снова стала очень стройной. Многие зрители до сих пор считают, что Снигирь в тот период выглядела женственнее и привлекательнее. Сама же артистка говорит, что полностью довольна своим внешним видом.

Поклонники актрисы отметили, что она еще больше похудела. Фото: Борис КУДРЯВОВ

38-летняя Снигирь и 42-летний Цыганов вместе уже шесть лет. Для Юлии сын Фёдор стал первенцем, а для Евгения – восьмым ребенком. От предыдущих отношений с актрисой Ириной Леоновой у Цыганова есть семеро детей. Евгений ушел из семьи, когда Ирина была беременна их младшим ребенком. Леонова осталась одна, и первое время ей было непросто. Сейчас старшие дети уже подросли и во многом помогают маме.