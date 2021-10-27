Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды27 октября 2021 0:10

Сильно похудевшая Снигирь пришла на премьеру нового фильма Цыганова

Пара появилась вместе на показе драмы «Медея»
Ирина СУХАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Юлия Снигирь на премьере фильма "Медея".

Юлия Снигирь на премьере фильма "Медея".

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В кинотеатре «Художественный» минувшим вечером прошла премьера фильма «Медея» режиссера Александра Зельдовича. Картину представил сам режиссер и исполнитель главной роли Евгений Цыганов. Актер пришел на показ вместе со своей избранницей Юлией Снигирь.

Фильм «Медея» рассказывает современную версию трагедии Еврипида, основанной на древнегреческом мифе о женщине, мучительно переживающей предательство и жаждущей мести. Главная героиня в исполнении грузинской актрисы Тинатин Далакишвили (она известна по фильму Резо Гигинеишвили «Заложники») становится убийцей своего брата, как и античная Медея. В широкий прокат драма «Медея» выйдет 18 ноября.

Цыганов и Снигирь стали одной из самых ярких пар вечера. Супруги позировали перед камерами, при этом Евгений предусмотрительно вышел на красную дорожку с маской на лице и снял ее только по просьбе фотографов.

Цыганов и Снигирь стали одной из самых ярких пар вечера.

Цыганов и Снигирь стали одной из самых ярких пар вечера.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия выбрала для вечера элегантный синий пиджак в клетку, который она накинула поверх белой рубашки и узких кожаных брюк. Образ дополнили модные черные туфли и маленькая сумочка Prada.

Поклонники актрисы отметили, что она еще больше похудела и выглядит почти прозрачной. Впрочем, как недавно призналась сама Юлия, ей всегда доставалось из-за ее хрупкой фигуры. Еще в детстве одноклассники дразнили ее из-за сильной худобы и белой кожи.

- Я ужасно комплексовала и никогда не носила мини, – рассказала актриса.

Со временем она совершенно избавилась от детских комплексов. Сейчас любые вопросы о внешности артистку не травмируют. Несколько лет назад Юлия заметно прибавила в весе – тогда она играла императрицу Екатерину II и ради съемок поправилась на целых 13 килограммов. Правда, потом она довольно быстро избавилась от лишнего веса и снова стала очень стройной. Многие зрители до сих пор считают, что Снигирь в тот период выглядела женственнее и привлекательнее. Сама же артистка говорит, что полностью довольна своим внешним видом.

Поклонники актрисы отметили, что она еще больше похудела.

Поклонники актрисы отметили, что она еще больше похудела.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

38-летняя Снигирь и 42-летний Цыганов вместе уже шесть лет. Для Юлии сын Фёдор стал первенцем, а для Евгения – восьмым ребенком. От предыдущих отношений с актрисой Ириной Леоновой у Цыганова есть семеро детей. Евгений ушел из семьи, когда Ирина была беременна их младшим ребенком. Леонова осталась одна, и первое время ей было непросто. Сейчас старшие дети уже подросли и во многом помогают маме.

Шоу-бизнесИнтересное