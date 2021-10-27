From Russia, With Putin team

Первый магазин Putin team Russia встретит пассажиров рейсов, вылетающих из терминала В, в конце ноября

Договор с Московским аэропортом Шереметьево подписан, застройка павильона уже началась. Первый магазин Putin team Russia встретит пассажиров рейсов, вылетающих из терминала В, в конце ноября. На открытие автор марки – российский дизайнер Дмитрий Шишкин планирует пригласить отечественных звезд спорта и шоу-бизнеса.

В перспективе в ближайшие несколько месяцев открытие магазинов в аэропортах ещё, как минимум, трёх российских городов: Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга. В зонах вылета пассажиры смогут увидеть, в том числе, экспортные коллекции отечественной марки.

Куратором проекта от начальной идеи до реализации выступает Минпромторг России. Весной 2021 года спортивные костюмы марки Putin Team Russia получили Знак качества наряду с костюмами всемирно известных марок при исследовании Роскачеством.

В целом линейка одежды Putin Team включает в себя одежду для спорта, в том числе горнолыжную экипировку, и одежду для активного отдыха - outdoor. Все модели разработаны и произведены на первой в России цифровой швейной фабрике SHISHKIN дизайнера Дмитрия Шишкина в Екатеринбурге. Летом прошлого года на совещании, посвящённом развитию отечественной легкой промышленности, дизайнер Дмитрий Шишкин предложил Владимиру Путину сшить для него персональный комплект одежды с брендом Putin team, на что получил согласие главы российского государства, костюмы были сшиты и переданы.