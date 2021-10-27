Спасись и сохранись!

Смертность на дороге сокращается, но радоваться рано. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Пешеходы всегда были и остаются не только самой многочисленной категорией участников дорожного движения, но и наиболее уязвимой.

Оно и понятно: водители и пассажиры могут уповать на крепость кузова авто и весь набор средств пассивной и активной безопасности, коими оснащено их транспортное средство. На стороне же пешехода только его везение, быстрота реакции и ангел-хранитель. Как тонко, не без нотки грусти подметил экс-чиновник Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) США Дэвид Фридман, «когда две тонны пластика, стекла и металла встречаются со 150 фунтами плоти и костей, у человека, увы, мало шансов». О том же, но другими словами говорит и заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин, констатируя, что тяжесть последствий наездов на пешеходов - 12 погибших на 100 пострадавших - больше, чем в среднем по всем ДТП.

Оптимальный выход - полностью развести транспортные и пешеходные потоки. Но до летающих автомобилей человечество пока не додумалось, а посему остается убеждать, воспитывать и обучать пешеходов правильному поведению на дорогах, параллельно занимаясь внедрением современных технологий, призванных сделать пересечение проезжей части для человека максимально безопасным.

Ход за пешеходом

В первом направлении российская Госавтоинспекция вместе с другими заинтересованными ведомствами и министерствами движется последовательно и, как показывает статистика, весьма успешно. Не в последнюю очередь благодаря различным социальным кампаниям основные показатели дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в нашей стране неуклонно снижаются. Так, если в 2018 году было зарегистрировано 50,2 тыс. таких ДТП, в результате которых погибли 5,2 тыс. и получили ранения 47,1 тыс. человек, то уже в следующем, когда стартовали национальный проект «Безопасные качественные дороги» (БКД) и федеральный - «Безопасность дорожного движения», количество ДТП сократилось до 48,7 тыс., а число погибших и раненых соответственно до 4,9 и 45,9 тыс. человек. В минувшем году происшествий с участием пешеходов стало меньше еще на 18,4% (39 927), в которых погибли 4,5 тыс. человек, а 37,1 тыс. получили различные травмы. По итогам восьми месяцев нынешнего года положительная динамика сохраняется. Однако расслабляться не стоит.

В конце июня, представляя новую всероссийскую социальную кампанию «Твой ход! Пешеход», направленную на повышение безопасности этой категории участников дорожного движения и снижение их смертности в ДТП, заместитель главы российской Госавтоинспекции Олег Понарьин особо отметил, что 70% пешеходов «не считают ПДД важным для себя документом и не собираются изучать их». По данным исследования, проведенного в рамках подготовки кампании специалистами экспертного центра «Движение без опасности», картина складывается удручающая. Почти 95% опрошенных понятия не имеют, как надо правильно пересекать проезжую часть по нерегулируемому переходу. Еще 62% респондентов готовы переходить дорогу в неустановленном месте, забывая, что четыре пятых наездов с летальным финалом происходит именно здесь. После знакомства с такими «откровениями» не удивляет, что почти 40% всех наездов на пешеходов происходит по вине последних, причем большинство потерпевших в момент происшествия двигались в попутном направлении, даже не догадываясь, что согласно ПДД перемещаться по обочине они обязаны строго навстречу автомобильному потоку! Впрочем, список грехов пешеходов этим не ограничивается. Неожиданно выскочить на дорогу, бежать на красный или уткнуться в смартфон на переходе, не оглядеться по сторонам, прежде чем начать движение, - эти и многие другие показатели отсутствия должной культуры поведения на дороге по-прежнему актуальны. А октябрь делает актуальной еще одну проблему.

Он живой и светится!

Согласно данным ГУОБДД МВД России, на второй месяц осени приходится максимальное число пешеходов, пострадавших в ДТП. В Госавтоинспекции это объясняют схождением двух факторов, негативно влияющих на их заметность: уменьшения продолжительности светового дня и сезонного ухудшения погодных условий. Темное время суток само по себе почти в три раза увеличивает тяжесть последствий наезда на пешехода. А если еще льет дождь или на дороге образовалась гололедица? Плюс летнюю резину сменить не успели! И самое главное - одетый во все темное пешеход, с капюшоном на голове или под зонтом… Уже доказано, что на неосвещенных участках дороги даже при хорошей погоде человек в черной одежде для водителя практически неразличим. Например, в синей майке пешеход будет заметен с 17 метров, в красной - с 24. При этом тормозной путь легкового автомобиля, который едет на скорости 60 км/час, на сухой дороге составляет около 20 метров, а на мокрой - все 35. Вот почему Госавтоинспекция с помощью экспертов и массмедиа проводит уже не первую кампанию по пропаганде использования световозвращающих элементов на верхней одежде и аксессуарах пешеходов (одна из них - «Засветись!» - проходит в эти дни в Подмосковье). С недавних пор в темное время суток или в условиях недостаточной видимости вне населенных пунктов это стало обязательным. Да и жителям больших городов, особенно родителям маленьких детей и пожилым людям, к таким рекомендациям стоит отнестись серьезно: даже самый простой световозвращатель на куртке, рюкзаке или сумочке способен в восемь раз снизить риск угодить под колеса авто на плохо освещенном участке дороги и на 70% уменьшает вероятность гибели пешехода.

Нужны ли еще аргументы?!

В марте нынешнего года Президент РФ Владимир Путин, выступая на итоговой коллегии МВД, призвал сотрудников правоохранительных органов «сосредоточить усилия на обеспечении безопасности пешеходов» как одном из важнейших направлений снижения смертности на дорогах страны. Сегодня с этой целью в рамках нацпроекта БКД активно обновляется и совершенствуется дорожная инфраструктура. Разработан и обсуждается проект нового стандарта к пешеходным переходам. В ряде регионов тестируются инновационные решения, призванные сделать человека на пешеходном переходе максимально заметным для автомобилистов и заранее предупредить водителей о приближении к нему пешехода или того, кто использует средства индивидуальной мобильности. При всем при этом одной из важнейших задач для российской Госавтоинспекции и общества в целом остается постепенное формирование особой культуры, когда безопасное, грамотное и внимательное поведение на дорогах станет обязанностью всех участников дорожного движения.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».