В Кремле оценили обстрел Донбасса турецкими дронами

В Кремле уже заявили, что с опасением относятся к применению боевых беспилотников на Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский генштаб выложил на своем сайте видео первого применения турецкого дрона Bayraktar в Донбассе. На ролике видно, что беспилотник попал в пушку. После взрыва в стороны побежали артиллеристы.

Пока не ясно, когда конкретно и при каких обстоятельствах применили дрон. Власти ДНР сообщают, что погибших среди военных и гражданских нет. Украинские военные заявили, что гаубица была уничтожена.

В Кремле уже заявили, что с опасением относятся к применению боевых беспилотников на Донбассе.

- У нас хорошие отношения с Турцией. Но в данном случае подтверждаются опасения, что поставки подобных видов вооружения украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации на линии соприкосновения, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Мы видим, что когда подобное оружие попадает в руки военных, они потенциально могут применять его в районе соприкосновения. Дестабилизация не способствует урегулированию украинской проблемы, - добавил представитель Кремля.