Во всем виноваты гормоны: как победить зависимость от гаджетов у подростка

Метод просто запретить не работает, и может привести к еще более худшим последствиям Фото: Shutterstock

Предрасположенность к зависимостям (любым) запрограммирована в мозге. У кого-то она сильнее, у кого-то слабее. И если знать физиологические особенности ребенка, можно помочь ему обойти опасные соблазны и не залипнуть.

ОТ ЗАВИСИМОСТИ К ЗАВИСИМОСТИ

- Мы всеми правдами и неправдами защищаем ребенка от гаджетов, а он в подростковом возрасте – фух! – и уходит в другую зависимость: курение, алкоголь, наркотики, игроманию… - обрисовала главную «побочку» запретов психолог, эксперт в области детской физиологии и нейропсихологии Валерия Солтан, когда выступала на фестивале образования «Smart Fest», организованном онлайн-школой для детей и подростков Skysmart.

Как происходит замещение? Поведением человека управляют два дирижера: окситоцин, гормон близости, благодаря которому мы чувствуем себя нужными, и дофамин, гормон удовольствия, удовлетворения собой и своей жизнью. Так вот через гаджеты нами управляют сразу оба дирижера, предоставляя доступный и бесконечный источник радостей. Все игры строятся по принципу дофаминового вознаграждения: что-то сделал – тут же увидел результат, порадовался, какой я молодец. Все соцсети держатся на окситоциновой стимуляции: тренькнул мессенджер, кто-то поставил лайк под твоим фото или оставил комментарий – и на душе потеплело. Социальное поглаживание такое же приятное, как и физическое.

Но если мозг поощрять слишком часто, он избалуется и начнет требовать все большей и большей дозы. Так возникает зависимость. Изменения происходят не только в поведении, но и на физиологическом уровне, что подтверждают МРТ-исследования мозга.

- «Бьют» гаджеты и по волевой сфере, снижают мотивацию. Поэтому у подростков, которые теряют интерес ко всему, кроме телефона, не характер такой – это физиологические последствия зависимости, - объясняет специалист. – Понятное желание родителей – отобрать, запретить. Но это большая ошибка. Ведь мозг будет искать новый источник стимуляции и найдет радость во вредной еде, азартных играх, бездумных покупках, психоактивных веществах. Нет пользы и в установлении лимитов, ведь они порождают стресс и тревожность.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ЗАЛИП

Гаджетозависимость у ребенка или склонность к ней можно определить по поведению. Вчера час играл на телефоне, а сегодня застукали его среди ночи играющим под одеялом. Ребенок так увлекается, что забывает об учебе, обязанностях по дому, плохо спит, у него нет аппетита, не выгонишь гулять, вечно опаздывает, нервничает, считает себя неудачником («я плохой, никакой»).

Если посмотреть на ЭЭГ мозга (электроэнцефалограмму) человека с зависимостью, с высокой вероятностью там отыщутся признаки неоптимальной работы некоторых структур.

Лимбическая система головного мозга отвечает за эмоционально-волевую сферу, мотивацию и коммуникацию. Отличительная черта лимбиков (людей, у которых эта система превалирует) – вязкость, залипание на чем-то одном, что хорошо получается. У такого ребенка нет особого желания пробовать что-то новое: а зачем? Он предпочитает сидеть дома, ему сложно выражать свои эмоции и считывать чужие, поэтому общаться со сверстниками лучше получается через гаджет, а не вживую. А в интернете он не просто серфит, а уходит туда с головой.

Что делать? Неоптимальная работа лимбической системы – это физиологическая особенность, которую можно превратить в плюс. Из лимбиков, например, получаются гениальные айтишники и аналитики. Так что вникайте в то, чем занимается в гаджете ребенок, направляйте, подсказывайте, вовремя усложняйте задачи, чтобы развивался, а не залипал.

ПОЧЕМУ НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОБЕЩАНИЯ И СРЫВАЮТСЯ ПЛАНЫ

За управляющие функции, то есть за наше умение действовать по правилам, инструкциям, планировать и следовать плану, отвечают лобные доли мозга. Благодаря им другие подростки умеют сосредотачиваться и переключаться с одного вида деятельности на другой: сейчас посерфю в Тик-Токе, а потом сделаю уроки, как обещал маме. Еще это и умение использовать накопленную информацию (рабочая память): прочитал - запомнил - рассказал. Самокритичность и самоконтроль, умение видеть и исправлять свои ошибки. Тормозить импульсы: хочу поиграть на телефоне, но не сейчас. Все эти функции не передаются нам генетически, а развиваются с рождения и созревают к 19 годам. Если что-то идет не так, говорят о синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Что делать, если здесь недостатки? Обратиться к неврологу, нейропсихологу за коррекцией. А дома побольше игр-стратегий, с четкими правилами, где нужно планировать, рассчитывать на несколько шагов вперед, запоминать. Известная всем игра «Море волнуется раз» помогает контролировать эмоции и порывы.

Если знать физиологические особенности ребенка, можно помочь ему обойти опасные соблазны и не залипнуть. Фото: Shutterstock

Диэнцефальные структуры мозга (там находится гипоталамус) – главные по зависимостям. У людей, которые пристрастились к алкоголю, курению, наркотикам, обычно есть нарушения в работе именно этой части мозга. «Поломки» провоцируют вегето-сосудистую дистонию (ВСД), стрессы, тревожность… Если дома скандал, такой ребенок «прячется» в телефоне, потому что там спокойно. Со временем такие «шалости» мозга могут привести к паническим атакам, навязчивым мыслям (обсессивно-компульсивному расстройству), биполярному расстройству, расстройству пищевого поведения и прочим тяжелым проблемам.

Что делать, чтобы подстелить соломки? С детства закладывать основы здорового образа жизни: режим, в том числе режим сна, спорт, правильное питание, прогулки.

И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Увлеките чем-нибудь в оффлайне

По последним исследованиям, малыши 3-4 лет проводят у экрана в среднем три часа в день, а подростки – 9 часов. Хотя безопасным экранным временем для дошкольников врачи называют один час в день, а школьников – два часа. Есть, конечно, полезные онлайн-занятия, подготовка к урокам. Но в основном детвора убивает время на общение в соцсетях и чатах, интернет-серфинг, мультики и сериалы, компьютерные игры. Запрещать, как мы поняли, не вариант. Да и как отвадить, если мы, взрослые, сами телефоны из рук не выпускаем? Мудрым и правильным будет вместе с ребенком учиться безвредному (или как сейчас модно говорить – экологичному) использованию гаджетов. Вот несколько психологических хитростей.

Установите правила

Например, мамин телефон – табу. А чтобы не было соблазна, в нем не должно быть ни одной игры или доступа к мультикам. Тогда и прятать не придется. Если все на работе, свой телефон ребенок использует дома только для созвона с родителями. На кухне, за столом, в гостях телефон никто не включает – ни дети, ни взрослые.

Увлеките чем-то другим

Когда у ребенка есть хобби или увлечение, где он видит свою выгоду, чувствует себя успешным, ему будет не до телефона. Задача родителей – помочь найти такое хобби. Ходите на разные секции и кружки, пробуйте, выбирайте.

Поощряйте живое общение

Чем его больше у ребенка, тем больше он им дорожит.

Позитивный ритуал выключения телефона

Вроде бы мелочь, но на уровне подсознания хорошо работает. Когда просите ребенка выключить телефон после мультика или игры, добавьте позитива: подурачьтесь вместе, сделайте гимнастику для глаз, потанцуйте, пообнимайтесь. Еще такой прием: хочет поиграть – пожалуйста, вот тебе полчаса. А через полчаса предлагаете что-то мегаинтересное: поход, пикник, велопрогулка, встреча с друзьями.

Вникайте в интересы ребенка

Интересуйтесь, какие соцсети любит, какие игры. Не грех иногда просматривать его телефон, историю посещений, чтобы узнать его интересы. Попроситесь посидеть рядом, когда ребенок в планшете или телефоне. Возможно, вас осенит, как развить его интересы в полезном направлении или перенаправить. Нравится строить отели в Minecraft, расскажите про отельный бизнес, что необычного видели в отелях других стран. Предложите записаться на курсы программирования. Когда вы проявляете искренний интерес, ребенок чувствует и ценит поддержку и внимание.

- Не отпускайте детей в свободное плавание по интернету, пока не установите на гаджете родительский контроль. Также есть смысл убрать все онлайн-игры, пока вы не обсудили с ребенком «запретные» темы: половое воспитание, физические недостатки людей, насилие, вредные привычки, зависимости, - советует Валерия Солтан. - Что-то нежелательное легко встретить даже в безобидных на первый взгляд играх. Можете представить, что предложит поисковик, если ребенок захочет узнать об этом подробнее.

Создавайте ситуации успеха

Дофамин вырабатывается, когда человек видит результаты своих усилий. Пусть будут успехи реальные, а не виртуальные – в подвижных играх, спорте, домашних делах, увлечениях. Обычно мы делаем акцент на недостатках и неудачах: «Тройку принес? Ну-ка рассказывай, почему». А вы попробуйте проявить внимание к пятерке: «Что ты рассказывал? Что в этот момент чувствовал? Что сказала учительница? Как здорово! Горжусь тобой».