Путин предложил всем отказаться от ракет малой и средней дальности

Путин рассказал, что Россия готова учить иностранных эпидемиологов. Фото: Евгений Паулин//ТАСС

В среду Владимир Путин с речью выступил на заседании 16-го Восточноазиатского саммита. Российский глава начал с того, что предложил бороться с коронавирусом вместе.

- Мы выступаем за взаимное признание сертификатов вакцинации, без чего в нынешних условиях практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан наших стран по регион, - заявил президент.

Еще Путин рассказал, что Россия готова учить иностранных эпидемиологов.

- Мы могли бы и расширить программу обучения специалистов-эпидемиологов из государств АСЕАН на базе владивостокского Центра по изучению проблем биологической безопасности в Азиатско-тихоокеанском регионе, - заметил глава страны.

Президент с сожалением сообщил, что в «регионе обостряются застарелые и проявляются новые конфликтные ситуации». В связи с этим, Путин напомнил, что Россия объявила «односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности».

- Это российское предложение (по ракетному разоружению — Ред.) остаётся в силе, и его актуальность даже растет, - подчеркнул руководитель страны, добавив, что массовое размещение ракет в Азии может привести к новой гонке вооружений.

США вышли из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности в 2019 году. Главный аргумент Вашингтона: документ потерял смысл, так как другие страны им не ограничены.

Действительно, пока Россия и Америка сокращали свои ракетные арсеналы, тот же Китай их наращивал. Посол США в Южной Корее Гарри Харрис рассказал, что 90% крылатых и баллистических ракет Пекина относятся как раз к классу малой и средней дальности.