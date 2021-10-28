В Свердловскую область будут привлекать инвесторов с помощью профессиональных экскурсий по предприятиям

Совместить туризм и промышленность, которой славится Средний Урал, помогут эксперты АСИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области придумали новый эффективный способ, как привлечь инвесторов в регион – с помощью промышленного туризма, то есть, буквально, проведения выставок и культурных мероприятий прямо на производстве.

- Экскурсионные программы позволяют увидеть историю Среднего Урала – от старейших заводов до технологий последнего поколения, - отмечала Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области. - Дальнейшее развитие промышленного туризма окажет мультипликативный социально-экономический эффект для Свердловской области.

Если сказать другими словами, то чем более открытыми для людей становятся ключевые уральские предприятия, тем больше во всем мире узнают об инвестиционном потенциале региона. А это в свою очередь приводит к локализации производств и развитию предпринимательской деятельности в Свердловской области

СРЕДНИЙ УРАЛ НАБРАЛ МАКСИМУМ БАЛЛОВ

Подойти профессионально к развитию промышленного туризма решили в Агентстве инвестиций Свердловской области. С их подачи десять ведущих предприятий Среднего Урала приняли участие в конкурсе Всероссийского акселератора по промышленному туризму Агентства стратегических инициатив (АСИ). Этот проект нацелен на то, чтобы проводить встречи представителей отраслей и профессий, организуемых для делового и информационного взаимодействия и, следовательно, необходим конгрессно-выставочной экосистеме региона.

Отборочный этап уже позади. В нем приняли участие 53 региона, но именно Свердловская область набрала максимальное количество баллов. Так решил экспертный совет, в который входили и заместители глав четырех федеральных министерств и руководители крупных общественных объединений.

Теперь эксперты АСИ бесплатно помогут нашим предприятиям-победителям сформировать экскурсионные программы, научат, как оживить и сделать интересным рассказ о своем производстве.

- Всего в регионе уже разработано более 50 индустриальных туристских маршрутов, – сказала Виктория Казакова. - Мы надеемся с помощью экспертов АСИ существенно повысить к ним интерес.

Например, опыт проведения экскурсий есть у первого хлебозавода Свердловска – «СМАК». Теперь он в числе предприятий, которые будут развивать эту деятельность при поддержке профессионалов.

- Для студентов УРГЭУ мы регулярно проводим экскурсии и практические занятия – это нужно для их будущей профессии. До пандемии дважды в неделю проводили и школьные экскурсии, запись на них была на три месяца вперед, - рассказывает Владилен Фуфаров, генеральный директора АО «СМАК». – Мы вступили в программу, чтобы научиться чему-то новому, поделиться опытом проведения экскурсий, и с помощью правительства Свердловской области развивать промышленный туризм.

Промышленные экскурсии проводит первый свердловский хлебозавод (ныне - "СМАК") Фото: Алексей БУЛАТОВ

В будущем «СМАК» откроет новый завод в Кольцово. И эта площадка уже готовится под новые экскурсионные маршруты. Вообще же «СМАК», пожалуй, единственное предприятие пищевой промышленности Свердловской области, оказавшееся в списке лидеров Всероссийского акселератора. Другие представляют отрасли машиностроения и легкой промышленности. Это Северский трубный завод, Первоуральский новотрубный завод, Уралхиммаш, Уральские локомотивы, ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ Качканарский ГОК, Свердловская железная дорога, Корпорация «ВСМПО-Ависма» и Артинский завод.

БОЛЬШОЙ ОПЫТ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ В ЦЕХАХ

Подобные экскурсии на производственных площадках будут не только увлекательными для туристов, но и помогут развивать весь регион. Это также и способ, которым можно провести профориентацию у детей. Они увидят, насколько интересной может быть работа на современном промышленном предприятии. Об этом еще год назад губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил после подписания соглашения с АСИ о развитии промтуризма на Урале.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уверен, что промышленный туризм поможет возродить профориентацию молодежи Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Уже несколько лет мы продвигаем это направление, предлагая жителям и гостям региона посетить исторические объекты горнозаводского Урала и действующие предприятия, - говорил Евгений Куйвашев. - У промышленного туризма есть и еще одна сверхзадача – быть для молодежи проводником в мир производства, знакомить с разными профессиями. У детей и подростков горят глаза, когда они приходят на экскурсии и видят сложное оборудование, станки с программным управлением, автоматизированные системы. Именно с этого начинается уважение к труду, интерес к рабочим и инженерным специальностям.

О богатом потенциале промышленного туризма в Свердловской области говорят давно. Он не ограничивается одними лишь познавательными экскурсиями на производственных площадках. В Березовском, к примеру, можно почувствовать себя золотодобытчиком, спустившись в шахту на глубину в 300 метров. А в Каменске-Уральском на колокольном заводе можно загадать желание и ударить в колокол – согласно легенде, тогда оно сбудется. Кроме того, цеха – отличное место для культурных мероприятий.

Например, в июне Трубная Металлургическая компания организовала на производственных площадках своих предприятий театрализованную постановку «Производство как искусство». Ее приурочили к 20-летию компании. Это был не просто спектакль, а масштабное мультимедийное шоу. Игру актеров на сцене дополнял видеоряд на экранах.

Фото предоставлено пресс-службой ТМК

- Для организации шоу была собрана команда из 160 инженеров и профильных специалистов, обладающих опытом проведения мероприятий на нестандартных площадках, - сообщали в пресс-службе ТМК. - За время гастролей передвижной караван, состоящий из 21 крупнотоннажного автоприцепа, прошел почти шесть тысяч километров по Уралу и югу России.

А Уралхиммаш в мае во время «Ночи музеев» превратил один из цехов в арт-площадку. На ней проходил спектакль о любви художника-сюрреалиста Сальвадора Дали к его музе, которая известна всем по псевдониму Гала.

В свою очередь цех Уральского оптико-механического завода площадью 2200 квадратных метров этой осенью и вовсе стал площадкой 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Один из цехов УОМЗ стал площадкой Уральской индустриальной биеннале современного искусства Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Построенный по новейшим технологиям цех увязывает современное производство, творческий процесс и человека, - рассказывала Екатерина Баранова, директор по коммуникациям Госкорпорации Ростех. - Нетривиальное невыставочное пространство насыщает действо дополнительными смыслами и является связующим элементом арт-объекта.

После того, как десять уральских предприятий, ставших участниками Всероссийского акселератора АСИ, разработают с экспертами свои стратегии по развитию промышленного туризма, начнется второй этап. В его рамках они уже будут формировать экскурсионные программы, чтобы интересно показать достижения и историю своих предприятий. Финал конкурса пройдет уже в декабре.

- По итогам третьего модуля разработанные программы войдут в предложения ведущих российских туроператоров и будут представлены на зарубежных рынках, - сообщают в Агентстве стратегических инициатив.

КСТАТИ!

В этот раз на ежегодной церемонии Russian Business Travel & MICE Award, где поощряют лучшие компании и предприятия в сфере делового туризма, целых три раза отметили Свердловскую область. Во-первых, Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области признали лучшим офисом по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE. Также в номинации «Лучший конгрессно-выставочный или деловой центр» победил «Екатеринбург-ЭКСПО», где например, ежегодно проходит выставка Иннопром. А лучшей альтернативной площадкой для деловых мероприятий признали культурно-выставочный комплекс «Синара Центр». Поэтому в следующем году, уже 12-ю премию RBT&MA будет принимать у себя Екатеринбург. В связи с этим на финале торжественной церемонии символический ключ от мероприятия вручили Аркадию Киселеву, заместителю директора агентства по привлечению инвестиций Свердловской области.