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Туризм28 октября 2021 12:40

В Свердловскую область будут привлекать инвесторов с помощью профессиональных экскурсий по предприятиям

Эксперты Агентства стратегических инициатив помогут десяти предприятиям региона разработать маршруты для туристов на производстве
Илья МОХОВ
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Совместить туризм и промышленность, которой славится Средний Урал, помогут эксперты АСИ

Совместить туризм и промышленность, которой славится Средний Урал, помогут эксперты АСИ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области придумали новый эффективный способ, как привлечь инвесторов в регион – с помощью промышленного туризма, то есть, буквально, проведения выставок и культурных мероприятий прямо на производстве.

- Экскурсионные программы позволяют увидеть историю Среднего Урала – от старейших заводов до технологий последнего поколения, - отмечала Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области. - Дальнейшее развитие промышленного туризма окажет мультипликативный социально-экономический эффект для Свердловской области.

Если сказать другими словами, то чем более открытыми для людей становятся ключевые уральские предприятия, тем больше во всем мире узнают об инвестиционном потенциале региона. А это в свою очередь приводит к локализации производств и развитию предпринимательской деятельности в Свердловской области

СРЕДНИЙ УРАЛ НАБРАЛ МАКСИМУМ БАЛЛОВ

Подойти профессионально к развитию промышленного туризма решили в Агентстве инвестиций Свердловской области. С их подачи десять ведущих предприятий Среднего Урала приняли участие в конкурсе Всероссийского акселератора по промышленному туризму Агентства стратегических инициатив (АСИ). Этот проект нацелен на то, чтобы проводить встречи представителей отраслей и профессий, организуемых для делового и информационного взаимодействия и, следовательно, необходим конгрессно-выставочной экосистеме региона.

Отборочный этап уже позади. В нем приняли участие 53 региона, но именно Свердловская область набрала максимальное количество баллов. Так решил экспертный совет, в который входили и заместители глав четырех федеральных министерств и руководители крупных общественных объединений.

Теперь эксперты АСИ бесплатно помогут нашим предприятиям-победителям сформировать экскурсионные программы, научат, как оживить и сделать интересным рассказ о своем производстве.

- Всего в регионе уже разработано более 50 индустриальных туристских маршрутов, – сказала Виктория Казакова. - Мы надеемся с помощью экспертов АСИ существенно повысить к ним интерес.

Например, опыт проведения экскурсий есть у первого хлебозавода Свердловска – «СМАК». Теперь он в числе предприятий, которые будут развивать эту деятельность при поддержке профессионалов.

- Для студентов УРГЭУ мы регулярно проводим экскурсии и практические занятия – это нужно для их будущей профессии. До пандемии дважды в неделю проводили и школьные экскурсии, запись на них была на три месяца вперед, - рассказывает Владилен Фуфаров, генеральный директора АО «СМАК». – Мы вступили в программу, чтобы научиться чему-то новому, поделиться опытом проведения экскурсий, и с помощью правительства Свердловской области развивать промышленный туризм.

Промышленные экскурсии проводит первый свердловский хлебозавод (ныне - "СМАК")

Промышленные экскурсии проводит первый свердловский хлебозавод (ныне - "СМАК")

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В будущем «СМАК» откроет новый завод в Кольцово. И эта площадка уже готовится под новые экскурсионные маршруты. Вообще же «СМАК», пожалуй, единственное предприятие пищевой промышленности Свердловской области, оказавшееся в списке лидеров Всероссийского акселератора. Другие представляют отрасли машиностроения и легкой промышленности. Это Северский трубный завод, Первоуральский новотрубный завод, Уралхиммаш, Уральские локомотивы, ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ Качканарский ГОК, Свердловская железная дорога, Корпорация «ВСМПО-Ависма» и Артинский завод.

БОЛЬШОЙ ОПЫТ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ В ЦЕХАХ

Подобные экскурсии на производственных площадках будут не только увлекательными для туристов, но и помогут развивать весь регион. Это также и способ, которым можно провести профориентацию у детей. Они увидят, насколько интересной может быть работа на современном промышленном предприятии. Об этом еще год назад губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил после подписания соглашения с АСИ о развитии промтуризма на Урале.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уверен, что промышленный туризм поможет возродить профориентацию молодежи

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уверен, что промышленный туризм поможет возродить профориентацию молодежи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Уже несколько лет мы продвигаем это направление, предлагая жителям и гостям региона посетить исторические объекты горнозаводского Урала и действующие предприятия, - говорил Евгений Куйвашев. - У промышленного туризма есть и еще одна сверхзадача – быть для молодежи проводником в мир производства, знакомить с разными профессиями. У детей и подростков горят глаза, когда они приходят на экскурсии и видят сложное оборудование, станки с программным управлением, автоматизированные системы. Именно с этого начинается уважение к труду, интерес к рабочим и инженерным специальностям.

О богатом потенциале промышленного туризма в Свердловской области говорят давно. Он не ограничивается одними лишь познавательными экскурсиями на производственных площадках. В Березовском, к примеру, можно почувствовать себя золотодобытчиком, спустившись в шахту на глубину в 300 метров. А в Каменске-Уральском на колокольном заводе можно загадать желание и ударить в колокол – согласно легенде, тогда оно сбудется. Кроме того, цеха – отличное место для культурных мероприятий.

Например, в июне Трубная Металлургическая компания организовала на производственных площадках своих предприятий театрализованную постановку «Производство как искусство». Ее приурочили к 20-летию компании. Это был не просто спектакль, а масштабное мультимедийное шоу. Игру актеров на сцене дополнял видеоряд на экранах.

Фото предоставлено пресс-службой ТМК

Фото предоставлено пресс-службой ТМК

- Для организации шоу была собрана команда из 160 инженеров и профильных специалистов, обладающих опытом проведения мероприятий на нестандартных площадках, - сообщали в пресс-службе ТМК. - За время гастролей передвижной караван, состоящий из 21 крупнотоннажного автоприцепа, прошел почти шесть тысяч километров по Уралу и югу России.

А Уралхиммаш в мае во время «Ночи музеев» превратил один из цехов в арт-площадку. На ней проходил спектакль о любви художника-сюрреалиста Сальвадора Дали к его музе, которая известна всем по псевдониму Гала.

В свою очередь цех Уральского оптико-механического завода площадью 2200 квадратных метров этой осенью и вовсе стал площадкой 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Один из цехов УОМЗ стал площадкой Уральской индустриальной биеннале современного искусства

Один из цехов УОМЗ стал площадкой Уральской индустриальной биеннале современного искусства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Построенный по новейшим технологиям цех увязывает современное производство, творческий процесс и человека, - рассказывала Екатерина Баранова, директор по коммуникациям Госкорпорации Ростех. - Нетривиальное невыставочное пространство насыщает действо дополнительными смыслами и является связующим элементом арт-объекта.

После того, как десять уральских предприятий, ставших участниками Всероссийского акселератора АСИ, разработают с экспертами свои стратегии по развитию промышленного туризма, начнется второй этап. В его рамках они уже будут формировать экскурсионные программы, чтобы интересно показать достижения и историю своих предприятий. Финал конкурса пройдет уже в декабре.

- По итогам третьего модуля разработанные программы войдут в предложения ведущих российских туроператоров и будут представлены на зарубежных рынках, - сообщают в Агентстве стратегических инициатив.

КСТАТИ!

В этот раз на ежегодной церемонии Russian Business Travel & MICE Award, где поощряют лучшие компании и предприятия в сфере делового туризма, целых три раза отметили Свердловскую область. Во-первых, Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области признали лучшим офисом по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE. Также в номинации «Лучший конгрессно-выставочный или деловой центр» победил «Екатеринбург-ЭКСПО», где например, ежегодно проходит выставка Иннопром. А лучшей альтернативной площадкой для деловых мероприятий признали культурно-выставочный комплекс «Синара Центр». Поэтому в следующем году, уже 12-ю премию RBT&MA будет принимать у себя Екатеринбург. В связи с этим на финале торжественной церемонии символический ключ от мероприятия вручили Аркадию Киселеву, заместителю директора агентства по привлечению инвестиций Свердловской области.

Туризм: Путешествуем по РоссииБИЗНЕС-ПРЕСС