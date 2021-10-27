Володин на встрече с Мишустиным: «отвечать за бюджет будем вместе»

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи в Доме правительства РФ. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В среду премьер Михаил Мишустин встретился с руководством Госдумы. Встреча прошла в преддверии рассмотрения в Госдуме в первом чтении проекта федерального бюджета на следующий год и ближайшую трехлетку.

- Проект главного финансового документа страны был проработан детально в профильных комитетах Госдумы с участием представителей ведомств федеральных органов исполнительной власти и министерств. Знаю, что вы завтра планируете обсудить трехлетний бюджет на пленарном заседании Государственной думы . Мы рассчитываем, что первое чтение пройдет так же конструктивно, как и было ранее, - обратился Мишустин к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

По словам Мишустина, правительство готово выслушать все вопросы, которые есть у депутатского корпуса.

- Мы готовы к открытому диалогу со всеми депутатами, чтобы в результате этой работы был принят сбалансированный государственный бюджет, который станет основой для успешного развития страны на ближайшие три года, - сказал Мишустин.

Володин в ответ заверил, что депутаты нового думского созыва полны энтузиазма. По словам Володина, ответственность за будущий бюджет в равной степени лежит на Госдуме и правительстве.

По словам Володина, у депутатов много замечаний к проекту бюджета, но общение с Минфином проходит конструктивно.

- Хочется высказать слова благодарности за то, что все министры, заместители министров подключились к работе по обсуждению бюджета, и мы ведем этот диалог, понимая, что отвечать за бюджет будем вместе . Госдума после принятых поправок в конституцию наделена новыми полномочиями. Для нас это дополнительная огромная ответственность, - заметил Володин.