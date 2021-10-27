«Переобуваем» машину грамотно: как не разориться на замене автомобильной резины

Ценники в шиномонтажных мастерских этой осенью могут неприятно удивить автомобилистов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как понять, что уже пора менять летнюю резину на зимнюю? Эксперты называют формальный показатель: когда среднесуточная температура воздуха падает ниже 5 градусов по Цельсию. Во многих регионах Россия к концу октября уже устанавливается такая погода.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин подчеркивает, что менять шины перед зимним периодом совершенно необходимо. Дело в том, что летняя резина не обеспечивает сцепления с дорогой в холодное время года — она слишком жесткая для этого и попросту дубеет. А там где нет достаточного сцепления, есть проблемы с устойчивостью, торможением и заносами.

Ценники в шиномонтажных мастерских этой осенью могут неприятно удивить автомобилистов. На рынке существует заметный дефицит зимней резины, как в связи с общей ситуацией в мировой экономике, так и в связи с введенной в Россией обязательной маркировкой шин.

- В особенном дефиците зимние внедорожные шины и низкопрофильные спортивные — их мало завозят в страну из-за не слишком частого использования, - объясняет Антон Шапарин. - В массовом сегменте проблем меньше и рост цен не драматический, так как там очень серьезная конкуренция у производителей. Эта конкуренция во многом связана с ценовым давлением китайских производителей. В России продается огромное количество шин из КНР, которых нет в других странах мира, так как они сертифицируются в Киргизии или Казахстане без каких-либо испытаний. Мы не до конца уверены, что они безопасны. Но они пользуются спросом. Чтобы избежать покупки таких шин, у продавца или поставщика лучше всегда спрашивать сертификат. Если он выдан в Киргизии или Казахстане, есть риск столкнуться с не очень качественной продукцией

КАК СЭКОНОМИТЬ И НЕ ПОПАСТЬ НА РАЗВОД

Советы Антона Шапарина:

1. Шину можно не балансировать, только если пробег небольшой (до 10 тыс. км) и автомобиль эксплуатировался без серьезных ударов. Хотя я бы советовал все же не экономить на этом, поскольку услуга недорогая.

2. Я бы воздержался от услуг шиномонтажек, где нет понятного, четкого, подробного прейскуранта. Честные монтажники перед началом работу сразу скажут конкретную цену и как она сформирована. Если же говорят, что стоимость услуг примерная и будет зависеть от того, в каком состоянии механизмы, то скорее всего вас хотят раскрутить на дополнительные расходы. Впрочем, сейчас это редкое явление.

3. Сэкономить на шиномонтаже можно, купив новый комплект резины. Некоторые производители продают его с монтажом в подарок