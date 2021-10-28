«Города - это тоже музеи»: обычные автобусные маршруты на Кузбассе стали историческими

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

«Остановка «Улица Суворова». Мы находимся в центре Кемеровского рудника. В первой трети двадцатого века именно здесь была сосредоточена жизнь, полная новых технологий, модернизации и развития энергетической мощи молодой страны Советов.

…Остановка «Мариинская улица».

Мы находимся в окрестностях деревни Кемерова. Это одно из старейших поселений земледельцев на нашей территории. Оно дало свое имя Кемруднику, железнодорожной станции, а потом и всему городу».

Вот так необычно объявляют теперь остановки в кемеровском автобусе №51 - одном из самых протяженных маршрутов города, который соединят сразу три района. А еще на его протяжении сосредоточено огромное количество объектов, оставивших заметный след в истории не только Кемерова, но и России. Именно поэтому 51-й и выбрали для нового регионального проекта «Культурно-исторические маршруты общественного транспорта», который на днях запустили сразу в двух городах Кузбасса - Кемерове и Новокузнецке. Причем в Новокузнецке таких маршрутов появилось сразу четыре.

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Инициатива, превратившая обычные пассажирские автобусы в туристические, была поддержана Государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ, Фондом развития городов, Правительством Кузбасса, местным региональным фондом социально-культурных инициатив «Рыба Шагала» и администрациями Кемерова и Новокузнецка. Заплатив за проезд 20 рублей, пассажир по пути из точки А в точку Б может узнать массу интересных историй о городе, людях и расположенных поблизости достопримечательностях. Причем наряду с известными горожанами их рассказывают и обычные кемеровчане и новокузнечане.

Объявления в автобусах - лишь затравка. С полными версиями городских легенд и историй можно познакомиться, скачав на смартфон бесплатное приложение Artefact и отсканировав QR-код со стикеров, которые повсеместно наклеены в автобусах маршрутов. И аудиогид к вашим услугам! Тексты для аудиоисторий - не только историко-культурных, но и личных - написали местные жители, которые откликнулись на приглашение в соцсетях. Лучшие среди присланных записей отбирала серьезная комиссия из историков, краеведов, журналистов и работников культуры. Десятки людей, которые объединились ради этого проекта, и позволили ему воплотиться в жизнь.

- Конечно, можно просто ехать в автобусе и смотреть в окно. А можно с помощью куар-кода и смартфона узнать много интересного. Причем, это такая, скорее, неофициальная история Кемерова. Вот вам пример - Старый мост. Когда-то он назывался Коммунальный. Сейчас не работает. Был построен в 1952 году. И как же жили горожане, когда его не было? Какая связь между этим дорожным сооружением и рождаемостью? А она есть! Во всяком случае, в Кемерове она была. А до Коммунального моста здесь был понтонный мост. И он был платным. Сколько же стоил проход по мосту для пешеходов? А для коровы? А для милиции? А для детей? Вот об этом и расскажет аудиогид. Не сомневаюсь, что вы узнаете много любопытного о городе, - говорит известный кемеровский краевед Владимир Сухацкий, который записал часть подкастов для проекта.

Жители столицы Кузбасса новшество оценили. Решив прокатиться по историческому маршруту, вскоре замечаю пожилую женщину, внимательно вслушивающуюся в короткие исторические анонсы, которые озвучивает золотой голос кемеровского радио Юрий Усольцев.

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

- Мне нравится, очень интересно, - кивает пенсионерка в ответ на мой вопрос. - Ведь это история, причем такая, какую не найдешь в учебниках.

С ней согласен и кемеровчанин Евгений Нацибулин.

- Книг об истории Кемерова мало, а здесь реальные, интересные и малоизвестные факты. Я сам увлекаюсь историей города, но и и для меня оказалось открытием, что общественная баня, которая стоит на Красной горке, построена еще американцами в начале двадцатого века, - говорит мужчина. - И таких вот деталей немало.

Для кемеровского маршрута, который получил название «i-Da Кемерово», записано 23 истории продолжительностью от 3 до 10 минут каждая, для четырех новокузнецких (в этом городе слоган проекта - «Открой город заново») - около 40 историй от 5 до 30 минут. И даже если в этих городах вы не живете и приехали туда по делам, очень советуем проехать по культурно-историческим маршрутам хотя бы раз - не пожалеете!

ФАКТ

Откуда взялось название Кемерово?

В кемеровском историческом маршруте можно услышать, например, о происхождении названия столицы Кузбасса. Оказывается, на месте Кемерова стояла когда-то деревня Комарово: о существовании деревни с таким названием с точным указанием ее местоположения написал немецкий ученый Даниэль Мессершмидт, которого царь Петр I отправил в научную экспедицию, в Сибирь исследовать ее богатства. Как известно, в Сибири было принято называть заимку или деревню по фамилии ее основателя. Например, основателями деревни Щеглово были братья Щегловы, основателем деревни Ягуново – Ягунов, Давыдово - Давыдов, и так далее.

Не так давно кемеровский историк Игорь Усков нашел любопытные документы, которые объясняют, как Комарово превратилось в Кемерово. Изучая старинные рукописи, ученый обнаружил, что в переписи 1700 года значился некий крестьянин Степан Комаров и два его сына: Антошка и Афонька. А в списке, составленном в 1703 году, этот крестьянин был записан уже как Степан Кемиров, с той же фамилией были записаны и два его сына. Историку стало понятно, что это был один и тот же человек, но в разных документах его фамилия было написана по-разному. Таким же образом и Комарово стало Кемировым.