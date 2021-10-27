Закрытие Недели моды: Лобода появилась в свадебном платье

Светлана Лобода и Бичолла Тетрадзе.
Кутюрье Бичолла Тетрадзе - любимый дизайнер Светланы Лободы. Артистка давно дружит с модельером, частенько появляется с ним в компании на фото в своём Инстаграмме.
И в этот раз Лобода поддержала друга. Показ BICHOLLA «Сон в летнюю ночь» - официально закрыл неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Волшебную атмосферу добавила музыка в исполнении симфонического оркестра МОДЕРН под управлением дирижера Дмитрия Спиряева.
Смелые мини, нарочито акцентные плечи и тренд сезона -звериный принт.
Несмотря на романтичные дворцовые интерьеры Бичолла не изменил себе, сделал акцент на сексапильность образов.
В показе BICHOLLA друзья бренда: LOBODA, Анастасия Дорн, Наталья Максимова, Мария Миногарова, Алёна Шишкова, Дилара Зинатуллина, София Крапивина и многие другие.
В «тотал-блэке» вышла на подиум София Крапивина, дочь продюсера Нателлы Крапивиной. Модельные формы юной красавицы смотрелись сногсшибательно в дерзком мини.
София Крапивина
А суперстар Лобода закрывала показ в образе невесты. Белоснежный шлейфовый наряд дизайнер декорировал цветами и полупрозрачными вставками.
Светлана Лобода.