Военные учения на Сахалине: "вражеский десант" уничтожили танки, артиллерия и пехота

В четверг, 28 октября "арена боевых действий" переместилась на Сахалин - на тактическое поле "Таранай" Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

На Дальнем востоке проходят масштабные военные учения. На Камчатке 27 октября зенитчики отработали развертывание пусковых установок ЗРК С-400 "Триумф" для отражения воздушной атаки. Затем бойцы Тихоокеанского флота отразили нападение диверсионной группы условного противника, которая пыталась повредить ядерный реактор.

В четверг, 28 октября "арена боевых действий" переместилась на Сахалин - на тактическое поле "Таранай" полигона "Успеновский". Подразделения мотострелкового соединения 68 армейского корпуса Восточного военного округа провели учения по противодесантной обороне побережья. За учениями наблюдал корреспондент "КП".

На Дальнем востоке проходят масштабные военные учения Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Какая участь грозит условным самураям, которые попытаются нарушить российскую границу и высадить десант на берегах восточного форпоста нашей страны? Учения наглядно это продемонстрировали.

Львиная доля незваных гостей полегла, едва завидев российскую землю: первым делом их ждала горячая встреча от подразделения артиллерии. Бойцы на самоходных артиллерийских установках САУ "Гиацинт" сравняли с землей (вернее, с водой) плавсредства противника вместе с живой силой.

Но "враг" был настойчив и сдаваться не собирался (а зря). Видя, что противник не оставляет попыток реализовать задуманное, экипажи гусеничных минных заградителей и плавающих транспортеров в считанные минуты установили мины и на земле, и в воде.

Тем временем диверсантов, несущих серьезные потери, но упорно продвигавшихся к цели, накрыли огнем танковые подразделения на Т-80. А плавающий транспортер-амфибия, опустившись на воду, проплыл вдоль берега и создал дымовую завесу. Дымом заволокло буквально все вокруг. И окончательно добили... Вернее, правильно будет сказать "завершили уничтожение условного противника" бойцы мотострелковых подразделений: боевые машины заняли позиции на берегу и открыли огонь по оставшимся противникам. Враг уничтожен, задача выполнена, граница в неприкосновенности.

Учение проводилось в рамках итоговой проверки за летний период обучения Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

- Основная цель - отработка действий подразделений по недопущениюподхода и высадки морского десанта условного противника. Этапов было несколько: подготовка к ведению боевых действий, их непосредственное ведение и отход оборонявшихся подразделений в тыловой район для восстановления боеспособности. Цели можно считать достигнутыми полностью, так как личный состав потренировался в ведении противодесантной обороны, а управление и штабы получили очередной опыт по организации боевых действий. И главное, что попытка высадки десанта условным противником не удалась, - прокомментировал итоги учений Александр Курганов, заместитель командира батальона по военно-политической работе 39-й отдельной мотострелковой бригады.

Учение проводилось в рамках итоговой проверки за летний период обучения. Оно стало этапом подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Восток-2022", которое пройдет на территории Восточного военного округа.