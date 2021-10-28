Ракета с логотипом СБЕР запущена на орбиту Земли

Запуск приурочен к 180-летию банка

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с логотипом СБЕР запущена на орбиту Земли с космодрома "Восточный" в четверг, 28 октября. Запуск приурочен к 180-летию банка. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

"Союз-2.1а" вывел на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-18", который через двое суток должен состыковаться с Международной космической станцией (МКС).

Он доставит на МКС 1509 кг оборудования и материалов, 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду, стандартные рационы питания и свежие продукты. Вместе с ними впервые на орбиту Земли отправится и флаг СберБанка.

Ракета с логотипом СберБанка запущена на орбиту Земли

Старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин, обратил внимание, что в этом году отмечают сразу две юбилейные даты — 60-летие первого полёта человека в космос и 180-летие СберБанка. По его словам, история отечественной космонавтики и история Сбера неразрывно связаны.

"Миллионы наших клиентов в советское время участвовали в займах развития народного хозяйства, средства от которых направлялись в том числе на освоение космоса. Сейчас у нас немало масштабных совместных проектов с "Роскосмосом", - уточнил Владислав Крейнин. - Символика Сбера на борту ракеты-носителя "Союз-2.1а" и наш флаг на МКС — это дань уважения как людям, обеспечившим лидерство нашей страны в космосе и превратившим мечту в реальность, так и нашим клиентам".

Владислав Крейнин также поблагодарил "Роскосмос" за партнерство в реализации первой космической рекламной кампании СберБанка.

В компании подчеркнули, что испытывают гордость за страну, что она стала пионером в освоении космического пространства и развитии пилотируемой космонавтики. СберБанк ценит самоотверженный труд соотечественников, которые опередили время и расширили горизонты возможного. Представители компании подчеркнули, что эти достижения равносильны подвигу.