Определены даты проведения ВЭФ-2022

Восточный экономический форум зарекомендовал себя как авторитетная дискуссионная площадка, направленная на ускоренное развитие экономики Дальнего Востока

VII Восточный экономический форум состоится 5–8 сентября 2022 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. 5 сентября, в стартовый день ВЭФ-2022, пройдет II Международный форум по сохранению популяции тигра. Организатор мероприятий – Фонд Росконгресс.

- Восточный экономический форум зарекомендовал себя как авторитетная дискуссионная площадка, направленная на ускоренное развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. ВЭФ-2021 состоялся с соблюдением разработанных мер эпидемиологической безопасности, которые позволяют Фонду Росконгресс проводить международные деловые мероприятия на самом высоком уровне. В следующем году ожидаем во Владивостоке представительный состав участников по вопросам глобальной и региональной экономики. Центральным событием стартового дня ВЭФ станет II Международный форум по сохранению популяции тигра. Уверен, что участие лидеров стран, в которых обитают редкие хищники, позволит наметить новые ориентиры и предложить конкретные направления сотрудничества по охране животных, – отметил советник Президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Восточный экономический форум – 2021 собрал более 4 тысяч участников из 58 стран. На полях Форума было подписано 380 соглашений на сумму порядка 3 трлн рублей.