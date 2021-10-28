Самый худший день: ГИБДД назвала пятницу самым опасным днем для пешеходов

Всего с января по сентябрь произошло 24,6 тыс. аварий с участием пешеходов Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Лучше всего не выходить на дорогу в пятницу. Как говорится в отчете МВД, который изучила «Газета.Ru», именно в последний рабочий день происходит больше всего наездов. С января по сентябрь — без малого 4 тысячи случаев.

При этом с понедельника по четверг число аварий с участием пешеходов примерно равно - 3526 до 3636. Ожидаемо, меньше всего подобных ДТП происходит в выходные (воскресенье — 2636 случаев за 9 месяцев, суббота — 3142).

Но такая «благовидная» статистика уикенда не должна смущать читателя. Потому что согласно отчету ГИБДД в субботу аварий хоть и меньше, чем в любой будний день, но смертность самая высокая - 375 случаев с января по сентябрь. За ней идут пятница (367) и воскресенье (359). Самые маленькие шансы погибнуть под колесами у безлошадных участников движения в среду (297 случаев) и понедельник (306).

Но опаснее всего, конечно, темное время суток вне зависимости от дня недели. Ночью тяжесть последствий при наездах в три раза выше, чем днем.

Всего же с января по сентябрь произошло 24,6 тыс. аварий с участием пешеходов. В них погибли 2,4 тыс. человек.