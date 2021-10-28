Рост промышленного экспорта России за 9 месяцев вырос на 13%

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность». Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Рост промышленного экспорта в России превысил 13% за девять месяцев 2021 года. Положительная динамика была достигнута во многом благодаря господдержке компаний, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Глава Минпромторга принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Комиссия обсудила перспективы развития медицинской промышленности, а также экспорт российской промышленной продукции. В совещании приняли участие представители Минпромторга России, Госдумы и Совета Федерации, федеральных и региональных органов власти, отраслевых организаций.

Благодаря созданным в последние годы качественным научно-техническим мощностям российская медицинская промышленность смогла оперативно ответить на вызовы пандемии. Эта отрасль – одна из самых перспективных в России, она обладает весомым потенциалом для успешного развития экономики страны.

- В кратчайшие сроки российские предприятия экстренно развернули выпуск аппаратов ИВЛ и «расходников» к ним в нужном здравоохранению объёме. Реализовали проекты по аппаратам ЭКМО, ультразвуковым излучателям, тепловизорам, рентгеновскому оборудованию, - подчеркнул Денис Мантуров. - Работаем над созданием систем дистанционного мониторинга состояния здоровья. В целом за непростой прошлый год предприятия отрасли медицинской техники удвоили объёмы производства. Помимо понятной фокусировки на антиковидной номенклатуре компании не остановили разработки и по инновационной тематике.

По словам Алексея Дюмина, одна из актуальных задач сегодня – оснащение российских больниц высокотехнологичным оборудованием. Решить ее можно, в том числе, привлекая к производству медицинской техники отечественные предприятия оборонного комплекса.

- В период пандемии регионы под руководством Минпромторгома России в экстренном порядке мобилизовали все производственные возможности, чтобы наладить выпуск средств индивидуальной защиты, дезинфекторов и др. В то же время остается потребность в оснащении больниц современным высокотехнологичным оборудованием. Эта задача вошла в Стратегию развития электронной промышленности РФ. Решить ее нужно максимально быстро. В том числе – расширяя участие предприятий ОПК. Некоторые из них уже приступили к этой работе, - рассказал глава Тульской области.

Участники совещания обсудили положительный эффект от квотирования закупок отечественной продукции. Минпромторг России подготовил предложения по расширению списка квотируемых изделий, сейчас они проходят согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

В целом за 9 месяцев российский промышленный экспорт показал существенный рост: с начала 2021 года он превысил 13% и составил 86,2 млрд долларов. Ожидается, что по итогам года закреплённый в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт» ключевой показатель в 114,2 млрд долларов будет превзойден.

- Это в том числе результат действия комплекса мер поддержки, которые мы оказываем совместно с институтами развития. Ключевой механизм – это поддержка компаний, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, - отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.