Что смотреть в этот локдаун: 100 лучших сериалов XXI века с их кратким описанием

Фото: Shutterstock

Недавно Британская вещательная корпорация (BBC) опубликовала рейтинг 100 лучших сериалов текущего столетия. Этот список составлен по данным опроса 206 критиков из 43 стран мира. Каждый назвал свою десятку сериалов, которые были затем сведены в итоговую сотню.

BBC представила рейтинг, разумеется, на английском языке, что неудобно для русскоязычного зрителя — ведь нередко в нашем обиходе сериал называется совершенно иначе, а не в прямом переводе с английского. К тому же в случаях, когда сериал изначально не англоязычный, в рейтинге указано лишь его английское название, которое иногда отличается от оригинального. Наконец, сотня от BBC не содержит описание сериала.

Тем не менее BBC, составив этот рейтинг, провела колоссальную работу. А «Комсомольская правда» адаптировала список для нашего читателя: теперь он содержит как устоявшееся русское название сериала, так и оригинальное, а также указание на страну-производителя. А главное, каждую позицию мы снабдили очень кратким описанием сюжета всего в одном предложении. Надеемся, это поможет вам, уважаемые читатели, выбрать сериал по душе (вряд ли вы смотрели все) и найти его на многочисленных стриминговых платформах, что скрасит вам нежданные ковидные каникулы и ваш досуг вообще (а то и новогодние праздники).

Большинство сериалов в списке — американского производства (что сообразно масштабам сериальной индустрии этой страны). В заметном количестве представлены британские проекты, единичные произведены в других европейских странах - Германии, Франции, Испании, Дании, Норвегии и Швеции. Один сериал - из Канады. Российских сериалов в рейтинге нет, но ведь наша «сериальная промышленность» только-только торит себе путь к зарубежному зрителю.

Когда два сериала набрали одинаковое количество очков, составители рейтинга помечали их позиции одним номером и значком равенства, а последующую строчку исключали (вот такие у них традиции отображения статистики, мы ее сохранили). В голосовании участвовали и анимационные проекты, и документальные, поэтому они тоже представлены в списке (и даже одно реалити-шоу «сериального» формата).

1. «Прослушка» (The Wire, 2002-2008; США). Полицейская драма с Домиником Уэстом по сценарию бывшего криминального репортера - скрупулезное и захватывающее исследование о преступности в Балтиморе.

2. «Безумцы» (Mad Men, 2007-2015, США). Бурная жизнь сотрудников рекламного агентства на фоне ключевых для Америки 1960-х событий - от смерти Мэрилин Монро до войны во Вьетнаме, Карибского кризиса и убийства Джона Кеннеди.

3. «Во все тяжкие» (Breaking Bad, 2008-2013; США). Школьный учитель химии с онкологическим диагнозом открывает нарколабораторию, чтобы обеспечить семью после своей смерти, и становится чудовищем.

4. «Дрянь» (Fleabag, 2016-2019, Великобритания). Отхватившее мешок премий драмеди про молодую жительницу Лондона, возжелавшую изменить мир, но игнорирующую советы близких.

5. «Игра престолов» (Game of Thrones, 2011-2019, США). Угрюмое фэнтези по книжкам Джорджа Мартина с кровавыми сценами битв, драконами и массой эротических сцен.

6. «Я могу уничтожить тебя» (I May Destroy You, (2020; Великобритания). История о девушке, пережившей изнасилование, рассказанная с парадоксальным юмором и неожиданными отсылками к фильмам Андрея Звягинцева.

7. «Оставленные» (The Leftovers, 2014-2017; США). Мистическая драма о том, как 2% населения Земли (это 140 млн человек) пропали в один день неведомо куда, а жизнь оставшихся уже не будет прежней.

8. «Американцы» (The Americans, 2013-2018, США). Шпионская драма про советских разведчиков, которые в 1980-е живут в США под видом обычных американцев, в эпизодах мелькают наши Дарья Екамасова, Юрий Колокольников и Лянка Грыу.

9. «Офис» (The Office, 2001-2003; Великобритания). Комедийный сериал в жанре псевдодокументалистики про работу офиса бумажной компании.

10. «Наследники» (Succession, 2018-; США). Сатирическое драмеди про большую семью медиамагната — все страшно богаты, но очень несчастны.

11. «Конь БоДжек» (BoJack Horseman, 2014-2020; США). Анимационная черная комедия об экс-звезде шоу-бизнеса — он человек-конь, но там это нормально.

12. «Клиент всегда мертв» (Six Feet Under, 2001-2005; США). Драма работе семейного похоронного бюро, всесторонне исследующая тему смерти.

13. «Твин Пикс: Возвращение» (Twin Peaks: The Return, 2017; США). Внезапный новый сезон культового сериала 1990-х Дэвида Линча.

14. «Атланта» (Atlanta, 2016-; США). Драмеди о двоюродных братьях-рэперах, пробивающих себе путь к славе и богатству.

15. «Чернобыль» (Chernobyl, 2019; США). Наша трагедия их глазами — очень сильно, но местами спорно.

16. «Корона» (The Crown, 2016-; Великобритания). Человечная драма про жизнь и судьбу действующей британской королевы Елизаветы II с рождения до наших дней - сюжет добрался уже до 1990-х.

17. «Студия 30» (30 Rock, 2006-2013; США). Закулисье вечернего шоу на американском ТВ — как если бы мы смотрели сериал про то, что происходит на «Вечернем Урганте» за кадром.

18. «Дедвуд» (Deadwood, 2004-2006; США). Вестерн про маленький городок во времена золотой лихорадки.

19. «Остаться в живых» (Lost, 2004-2010; США). Самолет с пассажирами совершил аварийную посадку на тропическом острове и понеслось.

20. «Гуща событий» (The Thick of It, 2005-2012, Великобритания). Жесткая сатира на чиновников британского правительства.

21. «Умерь свой энтузиазм» (Curb Your Enthusiasm, 2000-; США). Псевдодокументальный ситком-импровизация про жизнь немолодого продюсера Ларри Дэвида, которого играет он сам, со множеством звездных камео — от Мартина Скорсезе до Милы Кунис.

22. «Черное зеркало» (Black Mirror, 2011-; Великобритания). Не связанные сквозным сюжетом и героями улетные истории о том, как меняют мир информационные технологии: с одной стороны, они помогают человеку, а с другой лишь обнажают его пороки.

23. «Лучше звоните Солу» (Better Call Saul, 2015-2022; США). Исполненная рефлексии история пытающегося сделать карьеру адвоката Сола Гудмана в исполнении блистательного Боба Оденкерка - спин-офф и одновременно приквел сериального хита «Во все тяжкие».

24. «Вице-президент» (Veep, 2012-2019; США). Комедийный сериал о борьбе за президентский пост в Америке — героиня то попадает в Белый дом, то вылетает из него, а тут еще на личном фронте все непросто.

25. «Шерлок» (Sherlock, 2010-2017; Великобритания). Современная версия похождений великого сыщика с Бенедиктом Камбербетчем в главной роли — пожалуй, лучшее, что случалось с героем Конан-Дойла со времен советской телепостановки Игоря Масленникова.

26. «Хранители» (Watchmen, 2019; США). Супегеройская драма от DC как продолжение комиксов 1987 года — Мстители уже не те, а в Оклахоме растет расовая напряженность.

27. «По долгу службы» (Line of Duty, 2012-2021; Великобритания). Храбрый детектив борется с коррупцией в полицейском управлении, сотрудники которого мутят делишки с преступниками.

28. «Огни ночной пятницы» (Friday Night Lights, 2006-2011; США). История про тренера в футбольной школе где-то в Техасе — драма про дружбу и предательство, мечты и поражения, верность принципам и компромиссы.

29. «Парки и зоны отдыха» (Parks and Recreation, 2009-2015; США). Псевдокументальная комедия о жизни сотрудников департамента парков мэрии вымышленного городка.

30. «Девчонки» (Girls, 2012-2017; США). Полная забавных приключений жизнь четверых молоденьких жительниц Нью-Йорка, одна из которых мечтает стать писательницей.

31. «Настоящий детектив» (True Detective, 2014-2019; США). Криминальная драма-неонуар, которая заставит вас смутно жалеть о чем-то неуловимом, с Мэтью Макконахи, Вуди Харельсоном и Мишель Монаган в разных сезонах.

32. «Замедленное развитие» (Arrested Development, 2003-2019; США). Смешная история семьи Блут, в многочисленных членах семьи которой забавно опознавать своих знакомых, родственников и себя самого.

33. «Хорошая жена» (The Good Wife, 2009-2016; США). Жена прокурора в исполнении Джулианны Маргулис решает проблемы семьи после того, как ее замешанного в секс-скандале мужа сажают в тюрьму по обвинению в коррупции.

34. «Мост» (Bron/Broen, 2011-2018; Швеция -Дания). На мосту прямо на границе между Швецией и Данией находят женский труп и детективы двух стран начинают расследование.

35 . «Фарго» (Fargo, 2014-; США). Криминальная трагикомедия, вдохновленная одноименным фильмом братьев Коэн.

36=. «Аббатство Даунтон» (Downton Abbey, 2010-2015; Великобритания). Историческая драма про жизнь аристократической семьи Кроули в начале прошлого века на фоне реальных событий того времени.

36=. «Братья по оружию» (Band of Brothers, 2001; США). Мини-сериал про бойцов Второй мировой, спродюсированный Стивеном Кингом и Томом Хэнксом.

38. «Рассказ служанки» ( The Handmaid's Tale, 2017-; США). Антиутопия про мир будущего, где победил тоталитаризм в самом мерзком его виде.

39. «Офис» (The Office, США; 2005-2013). Американский ремейк британского оригинала (см. п. 9).

40. «Правительство» (Borgen, 2010-2022; Дания). Мир политических интриг в датском правительстве.

41. «Шиттс Крик» (Schitt's Creek, 2015-2020; Канада). Комедия про владельца сети видеосалонов, который разорился и вместе с женой и детьми переехал в скромную сельскую общину.

42. «Пип-шоу» (Peep Show, 2003-2015; Великобритания). Черная комедия про двух очень разных парней, которая держит вместе съемная квартира: один банковский клерк-тихоня, другой — энергичный оптимист, не очень успешно сочиняющий электронную музыку.

43. «Бумажный дом» (La casa de papel, 2017-2021; Испания). Криминальная драма про авантюристов, которые хотят ограбить Испанский королевский монетный двор.

44. «Сообщество» (Community, 2009-2015; США). Комедия про студентов колледжа, в числе которых побитые жизнью неудачники всех мастей.

45. «Хорошая борьба» (The Good Fight, 2017-; США). Юридическая драма, спин-офф «Хорошей жены» (см. п. 33).

46. «Родина» (Homeland, 2011-2020; США). Психологический триллер с Клэр Дейнс про офицершу ЦРУ с биполярным расстройством и разведчика, вызволенного из плена «Аль-Каиды», которого исламисты то ли завербовали, то ли нет.

47. «Анатомия страсти» (Grey's Anatomy (2005-; США). Занимательная жизнь персонала больницы «Сиэтл Грейс».

48. «Внутри девятого номера» (Inside No 9, 2014-; Великобритания). Сериал-антология в жанре черной комедии, в каждой серии присутствует цифра 9.

49. «Бюро» (Le Bureau, 2015-; Франция). Шпионская драма про агента, выполнившего миссию, но продолжающего работу под прикрытием.

50. «Остановись и гори» (Halt and Catch Fire, 2014-2017; США). Драма про развитие компьютерной индустрии в 1980-1990 годах в Америке.

51. «Голос перемен» (Small Axe, 2020; Великобритания). Про борьбу с расизмом и этнической дискриминацией в Лондоне в 1960-1980-е.

52. «Это Англия-86, 88, 90» (This is England 86, 88 and 90, 2010-2015, Великобритания). Драма про новую историю Англии: в первом сезоне речь о бывших модах (это такие хорошо одетые чуваки на мотороллерах в 1960-е), а в двух других — про бывших скинхедов.

53. «Десять процентов» (Dix pour cent, 2015-2020; Франция). Бурные будни агентства по работе со знаменитостями.

54. «Счастливая долина» (Happy Valley, 2014-; Великобритания). Женщина-полицейский преследует преступника, с которым у нее личные счеты.

55. «Щит» (The Shield, 2002-2008; США). Темная сторона американской полиции: они грабят, покрывают наркоторговцев, фабрикуют улики.

56. «Теория Большого взрыва» (The Big Bang Theory, 2007-2019; США). Очень милый ситком про хорошо образованных друзей: двух просто физиков, одного астрофизика, аэрокосмического инженера, нейробиолога, микробиолога и примкнувшую к ним продавщицу, мечтающую стать актрисой.

57. «Молодой Папа» (The Young Pope, 2016; Италия-Испания-Франция). Захватывающие интриги при Папском дворе в Ватикане от режиссера Паоло Соррентино с Джудом Лоу в главной роли.

58. «Тьма» (Dark, 2017-2020; Германия). Научно-фантастический триллер, где пропадают дети, а остальные разгадывают тайну путешествий во времени.

59. « Подземная железная дорога» (The Underground Railroad, 2021; США). Чернокожая девушка бежит с плантаций накануне войны Севера и Юга по подземной железной дороге, преследуемая охотником за беглыми рабами.

60. «Карточный домик» (House of Cards, 2013-2018; США). Политический триллер про борьбу за власть в США от режиссера Дэвида Финчера с Кевином Спейси.

61. «Аватар: Легенда об Аанге» (Avatar: The Last Airbender, 2005-2008; США). Анимационный сериал про вымышленный мир, где некоторые люди способны управлять природными стихиями, а 12-летни й маг воздуха Аанга должен победить хозяина огня, чтобы положить конец войне.

62=. «Хорошее место»/«В лучшем мире» (The Good Place, 2016-2020; США). Комедийный сериал, где люди после смерти попадают либо в хорошее, либо в плохое место — в зависимости от набранных в течение жизни очков.

62=. «Поза» (Pose, 2018-2021; США). Сверкающий Нью-Йорк 1980-х: ЛГБТ-балы, жизнь обитателей даунтауна, запах свободы, роскоши и денег.

64. «Искатели сокровищ» (Detectorists, 2014-2017; Великобритания). Комедия про незадачливых археологов-любителей.

65. «Оранжевый — хит сезона» (Orange is the New Black, 2013-2019; США). Драмеди про обитательниц женской тюрьмы.

66. «Мейр из Исттауна» (Mare of Easttown, 2021; США). Невероятная Кейт Уинслет в роли полицейского с болезненным прошлым, расследующая убийство в маленьком городке.

67. «Королевские гонки Ру Пола» (RuPaul's Drag Race, 2009-; США). Реалити-шоу в формате конкурса для травести-артистов, очень похожее на сериал (оттого и попавшее в рейтинг).

68. «Очень странные дела» (Stranger Things ,2016-; США). Дети со сверхспособностями пропадают в неизвестном направлении, из параллельных измерений проникают чудища, а в секретных правительственных лабораториях творится неладное.

69. 24 (24, 2001-2010; США). Сотрудник вымышленной спецслужбы CTU борется с плохими ребятами: то спасает президента от верной смерти, то предотвращает взрыв бомбы, действуя как бы в режиме реального времени - каждая серия длится ровно час (вместе с телерекламой), а серий в каждом сезоне 24, как часов в сутках.

70. «Звездный крейсер «Галактика» (Battlestar Galactica, 2004-2009; США). Продолжение франшизы 1978 года: на далеких планетах люди воюют с цивилизацией сайлонов — вышедших из-под контроля роботов.

71. «Просветленная» (Enlightened, 2011-2013; США). Менеджер Эми доработалась до нервного срыва, прошла курс реабилитации и намерена начать новую жизнь, но никто не рад ее перерождению.

72. «Девочки Гилмор» (Gilmore Girls, 2000-2007, США). Драмеди про мать-одиночку и ее 16-летнюю дочь.

73. «Планета Земля» (Planet Earth, 2006; Великобритания). Самая дорогая документалка в истории BBC понятно про что.

74. «Утопия» (Utopia, 2013-2014; Великобритания). Фантастический триллер: герои находят книгу, где описан способ создания смертоносного оружия, и привлекают внимание некой секретной организации.

75 . «Вавилон-Берлин» (Babylon Berlin, 2017-, Германия). Криминальный неонуар Тома Тыквера о расследованиях, которые ведет инспектор полиции во времена заката Веймарской республики.

76. «Рик и Морти» (Rick and Morty, 2013-; США). Угарная абсурдистская анимационная история про чокнутого профессора и его внука - с инопланетянами, путешествиями во времени и жизнью заурядной американской семьи.

77. «Американская история преступлений» (American Crime Story, 2016-; США). Правдивая экранизация самых громких преступлений в истории этой страны.

78. «Убийство» (Forbrydelsen, 2007-2012; Дания-Швеция-Норвегия). Загадочные убийства и очень умная детектив Сара Лунд.

79. «Охотник за разумом» (Mindhunter, 2017-2019; США). В далеких 1970-х спецагенты ФБР изучают поведение осужденных серийных убийц, чтобы предотвращать аналогичные преступления — так зарождалась криминальная психология.

80. «Доктор Хаус» (House, М.D., 2004-2012; США). Культовый медицинский процедурал про гения диагностики Грегори Хауса, ставший также непревзойденной историей об одиночестве, любви и настоящей мужской дружбе.

81. «О. Джей: Сделано в Америке» (OJ: Made in America, 2016; США). Документальный фильм о звезде американского футбола О. Джей Симпсоне, которого был обвинен в убийстве жены и оправдан судом присяжных.

82. «Большая маленькая ложь» (Big Little Lies, 2017-2019; США). Пятеро женщин втянуты в расследование загадочного убийства в школе, двух из них играют Николь Кидман и Риз Уизерспун.

83. «Белая ворона» (Insecure, 2016-2021;США). Юная афроамериканка в Лос-Анджелесе на трудной дороге к успеху - где цвет кожи, оказывается, до сих пор влияет на результат.

84=. «Нормальные люди» (Normal People, 2020; Ирландия). Болезненная, но честная история отношений парня и девушки, которые знают друг друга со школы - пронзительное высказывание о любви, которое наверняка доведет вас до слез.

84=. «Нарко» (Narcos, 2015-2017; США). Противостояние наркобарона Пабло Эскобара с управлением по борьбе с наркотиками.

86. «Как я встретил вашу маму» (How I Met Your Mother, 2005-2014; США). Комедия, какв 2030 году отец рассказывает сыну и дочери, что с ним происходило в молодости - в 2000-е, до знакомства с их мамой.

87. «Возвращение» (The Comeback, 2005-2014; США). Комедия про бывшую звезду ситкомов, которая не прочь вернуть себе прежнюю славу.

88. «ОА» (The OA, 2016-2019; США). Мистическая драма: героиня пропала на 7 лет, а тут вернулась, называет себя ОА, да еще и зрячая теперь, а ведь слепая была.

89. «Декстер» (Dexter, 2006-2013; США). Полицейский судмедксперт на самом деле маньяк, но хороший: убивает только всяких педофилов и насильников, а еще мастерски жарит стейки в заставке каждой серии.

90. «В Филадельфии всегда солнечно» (It's Always Sunny in Philadelphia (2005-;США). Четверо друзей держат ирландский паб, все время ссорятся и попадают в смешные ситуации.

91. «Мир Дикого Запада» (Westworld, 2016-; США). В далеком будущем люди ездят отдыхать в парк развлечений в стиле Дикого Запада, где их обслуживают неотличимые от человека андроиды, с которыми можно делать все что угодно — даже убить.

92. «Покажите мне героя» (Show Me a Hero, 2015, США). Молодой мэр маленького городка полон планов, но ему со всех сторон мешают — неприглядная изнанка муниципальной власти.

93. «Тримей» (Treme, 2010-2013; США). Разрушенный ураганом «Катрина» Новый Орлеан глазами местных музыкантов.

94. «Луи» (Louie, 2010-2015; США). Исповедальное драмеди про стендап-комика, чья жизнь очень похожа на актера, его сыгравшего — Луи Си Кея.

95. «Лютер» (Luther, 2010-2019; Великобритания). Психологический детектив про старшего инспектора отдела тяжелых преступлений полиции Лондона — он большой мастер своего дела, но иногда поступает по чести,а не по закону.

96. «Катастрофа» (Catastrophe, 2015-2019; Великобритания). Комедия про ирландку около 40, которая беременеет от случайного американца, а тот честный попался — готов жениться.

97. «Ганнибал» (Hannibal, 2013-2015; США). Приквел к «Молчанию ягнят» - история маньяка Ганнибала Лектера.

98. «Чокнутая бывшая» (Crazy Ex-Girlfriend, 2015-2019; США). Успешная адвокатесса с дипломами престижных вузов уработалась до депрессии и уезжает из Нью-Йорка в глушь, чтобы вернуть первую любовь.

99. «Вселенная Стивена» (Steven Universe, 2013-2020; США). Семейная анимационная история: мальчик-самоцвет Стивен живет в Пляжном городе, дружит с живыми камнями и буднично спасает человечество.

100. «Королевский гамбит» (The Queen's Gambit, 2020; США). Гениальная шахматистка-сирота энергично сходит с ума от одиночества, непроработанных предательств и своих феноменальных способностей, но потом как-то все налаживается.