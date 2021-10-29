«В реанимации из 20 человек не было ни одного с прививкой!»: Познер, Вайкуле, Леонтьев объяснили зачем ревакцинировались

Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев ревакцинировались. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пока в России отмены концертов и массовых мероприятий, наши звезды летают работать и отдыхать за границу. Для этого им приходится после нашей прививки от ковида вакцинироваться зарубежными. Но большинство предпочитают ограничиться ревакцинацией отечественным «Спутником». Рассказываем новости от переболевших и вакцинированных артистов.

67-летняя Лайма Вайкуле этой осенью снималась в Москве в шоу «Голос 60+». Певица была вакцинирована, поэтому не опасалась заболеть. Но из-за нового штамма коронавируса Вайкуле решила ревакцинироваться. Живет звезда в Юрмале, а в Латвии ситуация с заболеваемостью Covid-19 сейчас сложная – введен локдаун, работают только аптеки и магазины, торгующие товарами первой необходимости, отменены массовые мероприятия, объявлен комендантский час – с 8 вечера до 5 утра запрещено выходить из дома. 28 октября Лайма Вайкуле вакцинировалась и даже записала видео из процедурного кабинета: «Делаю то, что должна. Третья прививка. Вакцина «Модерна». Первая была весной. Тогда же звезда участвовала в латвийской компании за вакцинацию, в роликах Вайкуле говорила: «Я хочу жить сама. Я хочу посоветовать - не обращайте внимания на слухи, слушайте только ученых! Я хочу вакцинироваться».

Кстати, коллега Вайкуле по шоу «Голос 60+» 72-летний Валерий Леонтьев был ревакцинирован «Спутник Лайт», благодаря чему перенес коронавирус легко. Певец и не подозревал, что болеет, пока не сделал тест перед перелетом.

39-летняя Ксения Собчак сначала привилась «Спутником». Об этом телеведущая рассказала нам еще летом: «Я переболела, но сделала прививку, потому что считаю это важным. Несмотря на то, что у меня было мнение врача о том, что мне можно пока не вакцинироваться. Сделала так называемую бустерную дозу. Это не реклама. Но много моих знающих друзей, которые глубоко разбираются в медицине - почему-то все делают Спутник. Поэтому я сделала Спутник». А потом Собчак, которая путешествует и работает за границей (ведение мероприятий и запись интервью) сделала еще одну вакцину – американскую «Johnson&Johnson». Предварительно звезда получила одобрение доктора.

Также этой осенью 54-летний Филипп Киркоров вакцинировался в Италии – сделал прививку Pfizer. На этот шаг звезды идут ради свободной работы и передвижения за границей.

Многие артисты вакцинируются, переболев коронавирусом. Так Юлия Меньшова сообщила, что ее мама 79-летняя Вера Алентова вакцинирована. Это осенью ревакцинируются звезды, которые прививались в начале года: так «Спутник Лайт» собирается сделать 38-летний телеведущий Дмитрий Шепелев. Уже ревакцинировались – 38-летний Евгений Плющенко, 53-летний Максим Фадеев, 68-летняя Елена Проклова, 50-летний Стас Костюшкин.

87-летний телеведущий Владимир Познер сделал прививку «Спутник Лайт». Познер не просто ревакцинировался, но и высказался по этому поводу: «Я за обязательность вакцинации. Причем не путем указа, а путем создания таких условий, при которых будет крайне неприятно существовать без вакцинации, без QR-кода. Например, чтобы без QR-кода нельзя было бы попасть в театр, в кинотеатр, в любой магазин, в музей, в ресторан, в бар, в спортзал, на стадион, на любой общественный транспорт, в том числе и в метро, ну и даже на самолет. То есть сделать так, что жить без этого будет сложно. Неприятно? Неприятно! Но я не хочу ходить рядом с людьми, которые могут меня заразить, потому что они такие, простите меня, тупые. Какие-то люди, конечно, будут покупать, и какие-то будут, конечно, продавать, я имею в виду QR-коды, это так, но таких будет все-таки гораздо меньше того количества, которые предпочтут вакцинироваться. В этом я тоже уверен. Так было и так есть во многих странах и так было бы у нас. На всякий случай я хочу вам сказать, что я вакцинировался три раза и еще буду».

Владимир Познер рассказал, что и в его окружении есть те, кто купил сертификат о вакцинации. Познер справедливо возмущается: «Я могу сказать, что среди моих знакомых, людей, безусловно, порядочных, интеллигентных, образованных, есть такие, которые безо всякого стеснения говорят о том, что они купили справку о вакцинации или они купили QR-код. И более того, они об этом говорят не только безо всякого стеснения, а даже с некоторой гордостью: вот, смотрите, что я сумел сделать, вот как, мол, я обманул государство. В связи этим я хотел вспомнить еще одного моего знакомого, который лично мне хвастался о том, что он достал справку об инвалидности, чтобы он мог парковать свою машину там, где должны парковаться инвалиды, потому что там посвободней. Он считал, что это он здорово сделал. Я уже рассказывал, как некоторые водители закрывают номерной знак своих автомобилей, букву или цифру, тоже чтобы их не застукали, и как бы обманывают власть. Вообще, я другой такой страны не знаю, где так стремятся обойти правила и законы».

Звездный психолог Анетта Орлова не была вакцинирована и попала в реанимацию. Теперь призывает делать прививки от ковида. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Чаще всего антипрививочники меняют свое мнение, тяжело переболев ковидом. Так на этой неделе из больницы выписали звездного психолога, эксперта ток-шоу «Прямой эфир» Анетту Орлову. 40-летняя психолог лежала в реанимации и теперь благодарит врачей за то, что спасли жизнь. Орлова не прививалась и теперь написала в инстаграме обращение: «Используйте неделю, которую дали, для прививок. В реанимации из 20 человек не было ни одного с прививкой… Я делюсь своим опытом и никому ничего не навязываю. Мы выбираем сейчас из двух зол, не более. Антибиотики спасли мир, но у скольких людей были ангиоотеки и они умирали от аллергии. Самое страшное было закрывать глаза: все время ползла картинка, как классный руководитель моих детей будут объяснять, что у Сони и Эдика умерла мама. Она не состоялась. Спасибо Богу».

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