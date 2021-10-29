«И в 50 смогу родить!»: Анна Семенович запланировала беременность

Певица предстала в новом клипе в провокационном образе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В чёрном костюме, в красном парике и в ботфортах - в таком виде Анна Семенович, вооружившись плеткой, предстала перед «акулами пера» на съёмках клипа на песню «Ищу мужа», премьера которого отгремит в соцсетях 11 ноября. В ролике снялись и друзья Ани: певец Митя Фомин и блогер Вадим Богач, которых артистка от души отходила плёткой. При этом блогер Вадим Богач не стал жаловаться на судьбу-злодейку, а наоборот после съёмок побежал Анне за подарком, коими стали — Rolex за пять миллионов рублей.

В чёрном костюме, в красном парике и в ботфортах - в таком виде Анна Семенович, вооружившись плеткой, предстала перед «акулами пера» на съёмках клипа на песню «Ищу мужа», премьера которого отгремит в соцсетях 11 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Видимо, звезда действительно впечатлила блогера.

- Чего только я не творила на этих съёмках, - томно вздыхает артистка. - И плёткой я блогеров била... И верхом на них ездила. Издевалась всячески, как могла. Доминировала жестко (смеётся.).

В ролике снялись и друзья Ани: певец Митя Фомин и блогер Вадим Богач, которых артистка от души отходила плёткой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В конце съёмок журналисты поинтересовались у Анны, мол, когда она планирует стать мамой. Напомним: недавно 41-летняя звезда призналась, что заморозила яйцеклетки, чтобы родить малыша в любой момент.

При этом блогер Вадим Богач не стал жаловаться на судьбу-злодейку, а наоборот после съёмок побежал Анне за подарком, коими стали — Rolex за пять миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Благодаря этой процедуре все девочки 35 плюс и даже 50-летние смогут стать мамами, - объяснила артистка.

При этом, добавив: «Даже если не встречу достойного мужчину, все равно стану мамой!»