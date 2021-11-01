Бузова перестала быть актрисой, а ее бывший муж вновь стал отцом

Появление Ольги на театральной сцене в роли соратницы молодого Сталина вызвало противоречивую реакцию. Фото: Иван МАКЕЕВ

Перед премьерой нашумевшего спектакля МХАТ имени Горького острословы предлагали использовать для рекламной кампании старинный хит Сосо Павлиашвили «Ждет тебя грузин». Но вот и сказочке, а вместе с ней и шуточкам конец - «Грузин» зрителей уже не ждет, ведь спектакль, очередной показ которого был запланирован на 2 ноября, отменяется. Как сказано на сайте, такое решение принято в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений. «Отменил» Бузову новый генеральный директор театра Владимир

Кехман, назначенный на эту должность 27 октября. Правда, театр подчеркивает, что не убирает спектакль из репертуара, а переносит на неопределенный срок. На какой именно, не уточняется.

Напомним, в спектакле, повествующем о юности Иосифа Сталина, Бузова сыграла певичку из кабаре, помогающую будущему вождю спастись от жандармов. Но насладиться безупречной игрой и пением (да-да, в спектакле она еще и поет) зрители, которым предлагались билеты в ценовом диапазоне 1000 - 6000 рублей, не захотели.

У трех дочерей Тарасова наконец-то появился братик. Фото: Instagram.com

Новость об отмене спектакля Бузову вряд ли порадовала. Не исключено, что не менее противоречивые эмоции вызвала у звезды информация о том, что ее экс-супруг, футболист Дмитрий Тарасов, в очередной раз стал отцом. На днях жена спортсмена, модель Анастасия Костенко, родила ему долгожданного сына (у Тарасова уже есть дочери Ева и Милана, появившиеся на свет в союзе с Костенко, а также дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко). Мальчика назвали Алексеем, его рост - 52 см, вес - 3,2 кг. Неизвестно, поздравила ли Ольга своего бывшего, а вот клубы «Локомотив» и «Рубин», в которых когда-то играл 34-летний полузащитник, отметили знаменательное событие синхронными победами.