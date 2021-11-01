Мы с вами с кем-то встречались

Пока герой Евгения Стычкина беседует во сне с Достоевским (Тимофей Трибунцев), его супруга (Ольга Сутулова) бессовестно ходит налево. Фото: Кадр из фильма

Суть «Алиби» тщательно спрятана под нагромождением всякого-разного, чтобы зрителю было не скучно. Герой - модный сценарист Решетников (Евгений Стычкин) ведет двойную жизнь. Втайне от семьи он завел себе агентство «Алиби» для отмывания репутаций обеспеченных клиентов - неверных мужей, попавших впросак бизнесменов и проч. Клиенты приходят в зеркальную комнату, а Решетников слушает их из комнаты соседней и отвечает измененным голосом. Идея, как помочь, например певичке, похождения которой сняли на видео (а у нее муж), - осеняет Решетникова в сей же миг, а его команда блестяще реализует задуманное. «Алиби» вдохновляет Решетникова, в своей тайной комнате он виртуозный анти-Шерлок - не расследует криминальные преступления, а создает правдоподобные мистификации преступлений моральных.

На легальной работе тоже все хорошо: предложили за хорошие деньги написать сценарий современной версии «Преступления и наказания» (звучит цифра 400 тысяч за серию - реальный ценник крепкого сценариста). Сам Федор Михайлович (Тимофей Трибунцев) во сне вступает с Решетниковым в иронические беседы.

Вторым эшелоном зрителя держат отношениями с сыном-старшеклассником (Яков Левда). Ситуация знакомая: мальчик вырос, процесс сепарации от родительского гнезда близится к завершению, но отец к этому не готов, ищет контакта - хотя бы поговорить, а говорить уже поздно. И только затем вырисовывается главное: вечная тема кризиса в отношениях двоих, достигших среднего возраста.

Проект станет куда любопытнее, если вспомнить, что Стычкин и Сутулова - супруги в реальной жизни. Фото: Кадр из фильма

Однажды к Решетникову в «Алиби» приходит его жена (Ольга Сутулова) и говорит, что изменила мужу. Он, конечно, в бешенстве, но не может себя выдать - он же в тайной комнате. Их жизнь меняется навсегда: она не понимает, любит ли мужа и любила ли вообще, но не признается ему в измене; он про измену знает и готов ее убить, но делает вид, что не знает. И кто тут больший гад - вопрос.

«Зачем тебе это агентство?» - спрашивают Решетникова. «У всех есть любовницы, а у меня нет», - отвечает он. В ответе - вся соль: иногда, когда столько лет прожито как одно целое, хочется убедиться, что отдельные личности в этом симбиотическом супружеском организме еще существуют. И каждый по отдельности заводит свой тайный сад - просто чтобы проверить, что они еще это могут. Как у Бергмана в «Сценах из супружеской жизни», только наоборот: там двое непрерывно говорят, а в «Алиби» бесконечно молчат - но и там и тут плохо всем одинаково.

Проект станет куда любопытнее, если вспомнить, что Стычкин и Сутулова - супруги в реальной жизни. Оба говорят, что играть вдвоем непросто. Поди разбери: партнер в сцене смотрит на тебя так пронзающе чисто по-актерски или что-то еще имеет в виду. Скорее всего, имеет. И наблюдать за этой недоговоренностью все-таки интереснее, чем за неправдоподобными кейсами агентства «Алиби».

Первый канал.

«Алиби»

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