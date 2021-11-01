Про волшебный камень Олега Табакова, который сберег Хабенский, и тот неожиданным образом помог ему стать худруком

25 марта 2015 года Олег Табаков заложил камень в Коломенском на месте будущего филиала МХТ. Фото: Екатерина Цветкова

27 октября, как мы помним, в МХТ им.Чехова произошла смена власти: вместо режиссера Сергея Женовача худруком театра был назначен Константин Хабенский.

А значительно раньше, 25 марта 2015 года (за три года до смерти) Олег Табаков заложил камень в Коломенском на месте будущего филиала МХТ. На этом камне есть железная табличка, под ней – полость, в которую Табаков опустил капсулу с посланием к потомкам. Эта была важная, символическая акция в жизни театра. На закладку камня тогда пришли все: и Табаков, разумеется, и тогдашний министр культуры Владимир Мединский, и актеры МХТ, и пресса… В фотохронике театра остались об этом событии трогательные снимки: счастливый Олег Павлович, воздушные шарики, на сцене – артисты, поющие про «Прекрасное далеко…».

«Счастливы были все, начиная с артистов и кончая цехами театра. Личная победа Олега Павловича Табакова и его команды! – вспомнила об этом событии вдова Табакова Марина Зудина. - Впереди большие планы и перспективы! В филиале планировалась сцена, как в Основном здании в Камергерском переулке! И можно было не отменять спектакли перед новыми премьерами, что всегда очень убыточно! Помимо этого, театр получал служебные квартиры для сотрудников и приглашённых режиссеров, большие репетиционные помещения, служебные парковки, кинозал и много всего, что помогло бы развитию и благополучию театра и всех, кто там работает! Это было возможностью больше работать молодым артистам, режиссерам , студентам Школы-студии МХТ, проводить театральные фестивали и фестивали студенческих работ…!

В 2018 году строительство завершилось. Первое, с чего начал свою работу С.В. Женовач, он лишил театр, для которого ещё ничего не сделал сам (!), этого филиала. Просто отказался, решив, что он не нужен театру…

В фотохронике театра остались об этом событии трогательные снимки Фото: Екатерина Цветкова

Я пишу это потому, что сейчас многие заговорили о душевной тонкости и интеллигентности Сергея Васильевича. Я давно верю только поступкам. Свойство интеллигентного человека - умение думать о других! А отдавать чужое, да ещё то, во что ты не вложил усилий, говорят о других свойствах... В любом случае, любви без взаимности не бывает. Театр готов был и хотел любить, но взаимно…! Никаких интриг не было. И никакой закулисной борьбы тоже не было. В любом случае, начинается новая глава в жизни театра. Пусть все сложится! Вчера, когда я играла спектакль, в самом театре было столько радостных лиц и царило такое оживление, что я впервые за последние годы, ощутила связь с тем театром, который любила!» - вот что написала Зудина в своём Инстаграме.

Олег Павлович Табаков однажды в разговоре со мной процитировал слова генерала Серпилина (из трилогии Константина Симонова «Живые и мертвые». - Ред.), когда генерал вывел из окружения свою группировку: «Вот вывел, сохранил людей. И этим горд».

Вот и Табаков бы очень горд, что «вывел своих». В контексте филиала в Коломенском – это, значит, что позаботился о будущем театра, об актерах, которые в нем служат, обеспечил их работой на долгие-долгие годы вперед.

Что же случилось, когда Олега Павловича не стало? Одним из первых решений его сменщика Сергея Женовача стал отказ от филиала МХТ в Коломенском. Логика у Сергея Васильевича, видимо, была такая: зачем театру еще одна сцена, освоить бы те три, что есть в Камергерском.

В театре же этот поступок худрука расценили как предательство идей и заветов Табакова.

- Филиал в Коломенском должен был кормить труппу, - рассказали мне в администрации театра. – Эта сцена строилась, чтобы у артистов не было простоя. Она гарантировала им работу. Чтобы занять 110 человек (труппа МХТ), надо иметь много сцен. Кроме того, в театр приезжали актеры и режиссеры из регионов, из-за границы. Чтобы их не селить в гостиницах, как мы это делаем, в Коломенском были задуманы служебные квартиры. Олег Павлович всё предусмотрел. О том, что Женовач отказался от нашего проекта, мы узнали из прессы. Просто так взял и отдал наш будущий филиал Александринскому театру, объяснив это тем, что мы не сможем эту сцену освоить. Все, что было достигнуто при Олеге Павловиче, после его ухода методично разрушалось (видимо про эту нелюбовь написала Зудина - Ред.). Главный художник МХТ Александр Давидович Боровский (его называют «серым кардиналом» и правой рукой Сергея Женовача – Ред.) тоже отказался участвовать в освоении Коломенского Художественным театром. Но когда этот филиал взял себе Валерий Фокин (худрук Александринки – Ред.), то главным художником по оформлению театра, как мы слышали, был назначен… Боровский. Невольно возникает вопрос, почему так? Неужели только потому, что одного оклада МХТ ему было мало?

Сергей Женовач - человек нерешительный, неуверенный, не любит проблемы. Пускай так. Но задача худрука, как раз и заключается в том, чтобы решать проблемы...

На этом камне есть железная табличка, под ней – полость, в которую Табаков опустил капсулу с посланием к потомкам. Фото: Екатерина Цветкова

На днях в МХТ состоялся закрытый сбор труппы. Без прессы, только для своих. Женовача не было. Как рассказали мне в театре, он исчез словно фантом. Как будто ему не может дозвониться даже Хабенский, который 27 октября сменил Женовача на посту худрука. Труппа как раз надеялась с Сергеем Васильевичем по-хорошему проститься, всё-таки три года были вместе… Итак, Женовача не пришел, зато был Андрей Бурковский, который как будто бы никуда и не уходил неделю назад (о чем он сам сообщил в Инстаграме). У всех присутствовавших было воодушевление. Атмосфера праздника, впервые за три с половиной года после смерти Табакова. Хабенский был просто красавчик. Актрисы после рассказывали мне, что таким красивым Константина Юрьевича никогда раньше не видели. Может быть, это магия худрука? Но он всех очаровал. Однако несмотря на всеобщее воодушевление, Хабенскому задали прямой вопрос: что будет с Коломенским? Не поднимет ли он эту тему «наверху», если еще не поздно. Актер Игорь Золотовицкий свидетельствовал (он каждый день проезжает мимо), что здание театра в Коломенском законсервировано, не используется. И с каждым днём только возрастают затраты на его восстановление. И Хабенский труппе сказал: «По Коломенскому я уже задал вопрос в министерстве».

Будем надеяться, что у Константина Юрьевича все получится. Пожелаем ему удачи. Кстати, тот самый камень, который заложил на месте будущего филиала Табаков, долго валялся у служебного входа в театр неприкаянным. Его перевезли из Коломенского в Камергерский, когда Женовач от филиала отказался. Потом камень таинственно исчез. Как нам рассказали в театре, Хабенскому стало жалко камень, как символ идеи, в которую столько души вложил Табаков. И он перевез его к себе на дачу. И сберег как священный Грааль, дарующий все желаемые блага... Вот и не верь после этого в символы и связи духовно-метафизические. В любом случае, Олег Павлович Табаков был бы ему благодарен.