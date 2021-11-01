Победный «Матч» длиною в шесть лет!

Тина Канделаки и Дмитрий Губерниев

Телеканал «Матч ТВ» появился в 2015 году и сразу стал событием. Нет, хорошее спортивное телевидение у нас было и раньше, но огромный федеральный проект с масштабными шоу, яркой картинкой, лучшими ведущими и самыми главными трансляциями — всего-то шесть лет назад. Сердце болельщика склонно к непостоянству и эмоциональности. От любви до ненависти одна ошибка защитника или промах форварда. И «Матч ТВ» часто изо всех сил любили или критиковали в зависимости от результатов наших спортсменов. Но главная победа канала заключается в том, что все любители спорта знают, где их всегда ждут и любят. И никогда не нарушают обещаний, показывая, обсуждая, комментируя все самое важное и интересное.

В честь дня рождения канала мы поговорили с его звездами, чтобы понять: что это за явление такое — «Матч ТВ»?

Тина Канделаки: «Своих хейтеров берегу и желаю им здоровья!»

Тина Канделаки шесть лет руководила «Матч ТВ» в качестве генерального продюсера. Сейчас она работает заместителем генерального директора «Газпром-медиа», курирует, в том числе, и спортивные активы холдинга и с удовольствием согласилась поговорить о своем любимом детище.

Тина Канделаки шесть лет руководила «Матч ТВ» в качестве генерального продюсера

ПРО МУЖСКОЙ МИР

- Тина, какое место в вашей жизни занимает «Матч ТВ» и опыт руководства этим каналом?

- «Матч ТВ» - это круто не только для меня, но и для всех зрителей и болельщиков, которые любят спорт. Появление этого канала сыграло важную роль в моей жизни. Профессионально для меня это был самый интенсивный рост за все 30 лет моей карьеры.

- Вас довольно часто критикуют. Как вы относитесь к предвзятому отношению к себе?

- Спокойно. Здесь можно отвечать только работой. То, как выглядит наш канал, и его результаты, говорит само за себя. Когда все начиналось и нас критиковали, я,как и любой человек переживала. Но потом пошли результаты. Сегодня мы зарабатываем на спорте. М ы визуально сделали канал мирового качества, и это признает все профессиональное сообщество.

С начала ноября мы запускаем ежедневное ток-шоу и итоговую программу. Ориентируемся на Олимпиаду в Китае и на чемпионат мира в Катаре. Критика меня абсолютно не беспокоит. У нас очень дружный, очень большой коллектив профессионалов, которые понимают, что люди делятся на тех, кто с нами работает и нас смотрит, и на тех, кто мечтал бы оказаться с нами, но в силу того, что не может этого добиться, продолжает нас критиковать.

- Все-таки спорт — это мужской мир. Вы ощущали на себе особое отношение к женщинам?

- Это было. Были досужие разговоры о том, чем женщина может и не может заниматься. Но правда заключается в том, что нет ни одной женщины, ни одного мужчины, которые могли бы в одиночку сделать спортивный канал, да и любой другой канал. Телевидение - это коллективная работа. Его делает команда. Так как я всю жизнь была известным человеком, люди, которые меня критиковали, использовали мое имя, понимая, что есть возможность получить яркий заголовок за счет упоминания моего имени. А канал «Матч ТВ» никогда не делала одна Тина Канделаки. Это всегда была командная работа.

Да, эти критики нам всем хорошо известны. Они одни и те же, люди, которых волнует, какого я веса, какого цвета мои волосы и какой у меня разрез глаз. Слава богу, это редкие проявления нетолерантности злобы и зависти. Это нормально. Когда ты делаешь что-то, у тебя обязательно должен быть свой личный сталкер. У меня их не так много, я их ценю, берегу и желаю им здоровья.

ПРО БУЗОВУ И ГУБЕРНИЕВА

- Вы человек системный и требовательный. При этом ведущие канала порой отчаянно импровизируют. Когда слушаете, скажем, Дмитрия Губерниева в прямом эфире, сердце не ёкает?

- Моя системность в качестве менеджера никак не связана с импровизацией Дмитрия в роли ведущего. Ведущий должен быть темпераментным. И это выгодно отличает Дмитрия. Темперамент, образование и эмоциональность залог его уникальности. А это и есть главная задача, чтобы вы по первым кадрам, по первым звукам отличали наш канал от других. В какую секунду вы бы ни услышали голос Дмитрия Губерниева, вы понимаете, что вы на «Матч ТВ». Дима — профессионал. Он уверенно управляет и своей импровизацией, и своей провокацией.

Дима — профессиона

- Летом его импровизация в прямом эфире довела до слез Ольгу Бузову. Тогда Дмитрий не перегнул палку?

- На телевидении сложно говорить, что кто-то перегнул палку. У команды «Матч ТВ» выйдет ежедневное ток-шоу, и там такие моменты наверняка будут возникать довольно часто. И Ольга, и Дмитрий — профессиональные люди, оба понимают, что на телевидении есть место и для провокаций. Ольга профессионально вышла из ситуации, Дмитрий тоже. Они не в первый раз оказываются в подобных ситуациях. Я уверена, что и Оля, и Дима понимают — это часть их профессии. И это самое главное.

В этой профессии не бывает абсолютно гладких интервью, чересчур удобных партнеров. В этой профессии вообще все, что гладко, не вызывает интереса. Потому что интерес вызывает только то, что обсуждают все. Обсуждали Олю, обсуждали Диму. Но это такая профессия, в которой, если о тебе нн говорят, значит, стоит задуматься, правильно ли ты выбрал профессию.

ПРО ЛИДЕРСТВО КАНАЛА

- «Матч ТВ» заключил контракт с Российской Премьер-лигой. Это историческое событие из-за его колоссальной суммы. Как вы оцениваете этот контракт? Насколько он адекватен?

- Я бы не хотела говорить, во сколько и как я оцениваю этот контракт. Я бы хотела поздравить всех болельщиков с тем, что российский футбол по-прежнему был, есть и будет у себя дома. Его дом - «Матч ТВ», потому что только мы можем так упаковывать Российскую Премьер-лигу, как это не сможет в ближайшее время никто. Нужно понимать, что холдинг “Газпром- Медиа” является частью группы компаний “Газпром”. “Газпром” традиционно вкладывает огромные деньги в развитие российского спорта, в частности футбола. Поэтому сумма, которую вы определяете как “колоссальную”, является в значительной мере инвестицией в развитие российского футбола. Футбол на наших платформах смотрят десятки миллионов зрителей, а значит и сама игра должна быть на уровне лучших мировых стандартов.

Отмечу, что изменения, которые произошли в РПЛ, команде «Матч ТВ» и мне очень импонируют (президентом РПЛ вместо Сергея Прядкина стал Ашот Хачатурянц, — ред.). В лице Ашота Хачатурянца мы получили очень профессионального собеседника, который разбирается и уделяет должное внимание маркетингу самой РПЛ и, собственно говоря, тому маркетингу, который «Матч ТВ» дает РПЛ. Футбол будет интереснее упакован визуально, потому что у нас есть для этого все технологии, а у РПЛ есть все ресурсы. И нам эти ресурсы и технологии нужно объединить.

Вы зададите справедливый вопрос: что же вы делали раньше? Но у каждого руководителя РПЛ есть свои приоритеты. Большое спасибо Сергею Геннадьевичу (Прядкину — ред.) за эти прекрасные пять лет, которые команда «Матч ТВ» провела в работе с ним, но теперь в работе лиги появятся новые приоритеты. И эти приоритеты совпадают с нашей стратегией, что будет крайне позитивно отражаться на конечном продукте.

- Не отразится ли этот контракт на цене подписки на «Матч Премьер»?

- Давайте доживем до 2022 года, посмотрим, каким образом мы переупакуем определенные продукты, и тогда будем говорить про цену. Скажем так: детали контракта по-прежнему являются предметом обсуждения.

- Каким вы видите будущее «Матч ТВ»?

- Это будет самый быстро развивающийся канал на отечественном телевидении. Даже сейчас по рейтингам, по оценке спонсорской привлекательности мы пятый канал. У нас очень много прямого эфира, в следующем году его будет еще больше.

Дмитрий Губерниев: «Мы еще покричим “Россия!” на Олимпиаде. И заплачем от радости»

Еще совсем недавно его называли «голосом биатлона», но сейчас Губерниев, безусловно, голос не только всего «Матч ТВ», но и российского спорта.

«ТЕ ТЭФИ, КОТОРЫЕ МНЕ ВРУЧАЛИ, ОНИ НЕ МОИ»

- За шесть лет на «Матч ТВ» чем особенно гордитесь?

- У нас столько поводов для гордости. Мы показываем спорт! И здорово, что не только всеми любимый футбол. Самую разную палитру. Я летом отвечаю за водные виды, за греблю, зимой — за лыжи, биатлон. Рад, что внимание велико не только к футболу и к хоккею. Достижение «Матч ТВ» заключается в том, что биатлон теперь пользуется огромной популярностью, стал обгонять футбол и хоккей, подтаскивает к себе и лыжные гонки. Наш канал продолжает развиваться и становится все более интересным для зрителя. И вот это мне кажется самым главным.

Я горжусь людьми, с которыми я работаю, потому что у нас великолепная команда. С овершенно потрясающие, невероятные люди. И шеф-редакторы, и продюсеры, и редакторы, те, кто остается за кадром.

В какую секунду вы бы ни услышали голос Дмитрия Губерниева, вы понимаете, что вы на «Матч ТВ»

- Тем не менее, у вас два ТЭФИ на этот период, да? Разве не повод для гордости?

- Знаете, это же не мои награды — это награды журналистского коллектива. Ведущий — только вершина айсберга. Из четырех врученных мне статуэток ТЭФИ у меня дома стоят две: одна у моей мамы, а еще одна за 2015 год и за нашу биатлонную программу стоит у моего друга и шеф-редактора программы Кирилла Филиппова. За это время много было премий, например мы снова выиграли с биатлонной программой «Золотой Парнас» — это самый успешный продукт спортивный, в данном случае — это премия Министерства спорта. У меня несколько таких премий, я тоже горжусь, что это выигрывает команда. Больше того, тогда дали довольно внушительную денежную премию, которую я разделил между всеми сотрудниками программы.

«У МЕНЯ НЕТ НИ ОДНОГО БОТА»

- Вы самый узнаваемый комментатор в стране. И один из самых цитируемых журналистов вообще в стране. Ваш Telegram-канал генерирует массу новостей.

- У меня суммарно 620 тысяч подписчиков в Инстаграме и в телеге. И ни одного бота. Я никого не накручивал, все, которые есть, все мои. Это немало, не мне судить… И это, прежде всего, большая ответственность, потому что я эту ответственность чувствую. И я по-прежнему стараюсь развиваться как журналист. Потому что любовь людей — это часто ветер переменчивый. И для того, чтобы ветер дул в одну сторону, для того, чтобы мы со страной дышали в унисон, для этого нужно делать некоторые усилия, которые я делаю.

- А вслед вам не кричат «Россия! Россия!»?

- «Россия! Россия!» кричат не вслед. Это стало настоящим мемом, когда я сходил на программу «Что было дальше». И теперь, действительно, у молодого поколения часто бывает так, когда молодежь, действительно, кричит «Россия!» и в лицо, и вслед, и радуется при этом. И сразу понимаешь, что YouTube здорово работает и на телевизор. Поэтому я благодарен различным YouTube-проектам. И да, мне часто говорят: Дима, ты уже шоумен, зачем тебе спорт? А я им отвечаю: ребят, я жду биатлонный сезон. И сегодня, например, отказался от очередного корпоратива, который совпадает с декабрьской гонкой. Потому что артисты хороших репертуарных театров не размениваются на антрепризу. Даже ценой потери денег.

«КАКОЙ СМЫСЛ БЫТЬ НЕИСКРЕННИМ?»

- Вы, кстати, дорогой ведущий?

- Это надо спросить у моего директора. Вроде как он мне говорил, что не очень дешевый. Просто я не занимаюсь финансами.

- Вы помните себя другим комментатором? Не таким эмоциональным, как все сейчас уже знают Губерниева.

- Не помню. Я всегда был человеком эмоциональным. И ко мне самый дурацкий вопрос — а что, ты правда за Россию болеешь? Я люблю свою страну, спортсменов. Понимаете, комментирование соревнований по спорту — это тоже своеобразное искусство.

- Вы — хороший актер. Вам когда-нибудь приходилось включать «актерку» во время комментирования скучной гонки?

- Я плохой актер. Послушайте, я — вообще не актер! Я не играю в театре, я только иногда снимаюсь в кино. И я — певец. У меня есть своя группа Guber Band. И вот недавно мы с успехом дали концерт практически в мой день рождения с аншлагом… А эмоции во время неудачных для нас гонок... Знаете, тут надо как у Дейла Карнеги: если тебе достался лимон, сделай из него лимонад. Ну, в конце концов, если проиграли наши спортсмены, но кто-то выиграл из зарубежных, порадуйся за них, расскажи что-то, историю про них. Спорт — он всегда дарит эмоции неподдельные. Поэтому я стараюсь внутри искать в любом случае позитив. И потом — я занимаюсь любимым делом. Поэтому какой смысл быть неискренним? Если ты будешь неискренним, значит, надо профессию менять.

- Когда Россию лишали медалей за Сочи-2014, у вас не было чувства неловкости за эмоциональные репортажи?

- Вы правы про чувство неловкости. Да, что вот мы, действительно, поддерживали, и я кричал: «Шипулин, гений земли русской!» В итоге у нас эта медаль превратилась в пшик. Понимаете? Даже не в тыкву, а в гнилое яблоко. К сожалению. Но я сейчас не буду рассуждать на допинговую тему, но мне, действительно, становится досадно, что мы тоже, как и вся страна, наверное, мой цех — вкладываем душу. Кто-то болеет на разрыв аорты, я - комментирую. А потом оказывается, что мы нарушали правила, и нас за это наказали.

«В МАШИНЕ СЛУШАЮ РОК, СОВЕТСКИЕ ПЕСНИ И ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ»

- Мне рассказывали, что, когда вы переезжаете на машинах вслед за биатлонным туром, вас стараются не сажать за руль. У вас такое правило: кто ведет, тот выбирает музыку.

- Меня сложно не посадить за руль, потому что у меня есть свой автомобиль. Это первое. Но, действительно, бывало такое, что ребята да, говорили, что давай прекрати, потому что они слушают всякую чушь, а я классику рока. И прекрасные советские песни. А в последнее время я еще и потчую различными лекциями по истории. Убийство Александра II, Февральская революция в России. Перестройка или начало Второй мировой войны. Или убийство эрцгерцога Фердинанда в 1914 году. Представляете, что в головах моих собратьев происходит?!

- Как появилась любовь к рок-музыке?

- Я был в спортивном лагере в Чебоксарах в 11 лет, в 1986 году. Я услышал швейцарскую группу Krokus и немецкую группу Accept. И это очень сильно мне понравилось. И с той поры я такой апологет. Репертуар группы Guber Band значительно легче той музыки, которую я слушаю. Но там есть и рок-мелодии. И у меня есть диск «Дмитрий Губерниев у микрофона», где мы с Артуром Беркутом, с Мишей Серышевым — легендами рок-сцены, с Кириллом Немоляевым, с Лешей Булгаковым из группы «Легион» многие песни сыграли и спели.

Сейчас я жду конца октября, выхода альбома группы Running Wild и Удо Диркшнайдера. Я очень люблю Running Wild. Этот альбом жду даже больше Удо, легендарного вокалиста Accept. Running Wild в моем сердце по-прежнему такие бравые хэви-металлические пираты из Германии. Хотя я больше люблю… Bonfire, Scorpions. Некоторые синглы я уже слышал.

Сейчас у группы Alcatrazz, у которой всю жизнь был солистом Грэм Боннет, а в свое время в группе начинал Ингви Мальмстим еще в 80-е годы, вот Боннета сменил другой легендарный солист Rainbow Дуги Уайт. Поэтому я продвинутый пользователь. Для меня это имеет значение. Я слушаю этих людей многие десятилетия. Потому что из них почти все ветераны. И не хочу, чтобы эти прекрасные певцы, музыканты играли что-то другое.

Как в произведении Бориса Рыжего — «Включили новое кино, и началась иная пьянка, но все равно, но все равно то там, то тут звучит “Таганка”. Что Ариосто или Дант! Я человек того покроя, я твой навеки арестант, и все такое, все такое». Поэтому я навеки арестант тяжелой музыки.

«Я ЗАДОЛЖАЛ СВОЕМУ СЫНУ ОБЩЕНИЕ»

- Я видел, что вы выступали вместе с сыном в Guber Band.

- Да, на последнем концерте песня «Ветер биатлона» — она как раз такая тяжелая, металлическая, и Миша с удовольствием помог. И мы с ним спели эту песню вместе.

- Вам удалось привить ему любовь к такой музыке?

- Он тоже слушает это старье. Неожиданно для меня он открыл хэйр-метал и глэм-метал 80-х. Я никогда не был поклонником Mötley Crüe, Def Leppard. А Миша просто фанатеет сейчас от «мотлов», как мы их называли. Многие российские группы с альбома Mötley Crüe 1983 года буквально слямзили с одной песни, и «Черный кофе», и «Ария». Но сорок лет прошло, и он это слушает. Это примерно то же самое, как я бы слушал Лидию Русланову в моем детстве. Он такой олдскульный парень. Классика рока на то и классика. Ничего не устаревает. Многие персонажи той эпохи живы и продолжают творить в новом тысячелетии.

Мы сейчас с ним едем отдыхать на четыре дня вдвоем. У него небольшие студенческие каникулы. Он учится на втором курсе Вышки, на международных отношениях. Я поймал себя на мысли, что я ему задолжал общение. И мы с ним полетим в Турцию в два лица, просто поговорить, позаниматься спортом, поплавать, поужинать, позавтракать и пообедать вместе.

- У вас менялись с его возрастом отношения?

- Мы же довольно быстро развелись с Ольгой. Поэтому я большую часть жизни, практически всю жизнь с ним вместе не живу. Это для меня и боль, но у Миши есть отчим. Слава богу, мы дружим. И хорошо, когда у ребенка есть два папы и мама. Чем просто было бы два папы без мамы. Но мы не об этом. Ребенок — молодец. Я довольно строгий отец. Но мне нравится его жизненный подход. Несмотря на вопросы, которые у меня есть, он показывает, что он стремится. Хочется понять — к чему. По моим стопам он точно не пойдет. Он не так спорт любит. Но телевидение, может быть, все равно затянет. Может быть, он что-то реализует в стезе международных историй, политических... Нет, политических не надо.

- Пару лет назад он говорил, что хочет что-то связанное с телевидением, с работой на камеру. Есть задатки?

- Задатки у него блестящие. Он уже несколько раз был в эфире. Был у меня на «Матч ТВ», на НТВ, в «Русском лото», там отмечали День отца. В общем, справился очень здорово. Я бы на его месте забоялся. А он молодец.

- У вас есть к нему три совета от отца?

- Еще год назад я бы чего-то присоветовал. А сейчас я воздержусь. Тот случай, когда сейчас можно и самому и шишки набить, и что-то попытаться сделать.

«К проявлениям нелюбви к нам на Олимпиаде надо относиться, как к Бузовой: есть она и есть»

- Главное событие следующего спортивного года — Олимпиада. Что вы от нее ждете?

- Для меня это еще и чемпионат мира по плаванию, по водным видам спорта, который будет в Фукуоке в Японии. А еще «Евровидение», куда, надеюсь, поеду комментировать. Насчет Олимпиады — я хочу, чтобы спортсмены были здоровы. Чтобы не получилось так, как у нас с пловцом Бородиным, который перед отъездом узнал о том, что у него положительный тест на ковид. Так что пусть все наши олимпийцы будут здоровы.

- Но и результат хотелось бы...

- А вот то, что они результат покажут классный, я не сомневаюсь. И мы еще неоднократно прокричим в эфир «Россия!» и заплачем от радости. Я уверен, что наши спортсмены подарят нам немало сюрпризов, блестящих золотых моментов и зимой, и уже летом, когда начнется новый сезон у водных видов, и не только.

- В Токио нас особо не гнобили, но было несколько неприятных моментов с тем же Рыловым. В Пекине будет так же?

- Я не скажу, что Рылова гнобили. Да, там Мерфи что-то сказал. Потом приличные люди в Америке уже написали, что он так себе чувак. Это нормальная история, к этому нужно относиться как к существованию Ольги Бузовой. Есть она и есть. И прекрасно. Достался лимон — сделайте лимонад. И привет! Будем сильнее!

Олеся Серегина: «Футбол для меня — сериал, который никогда не закончится»

Олеся Серегина — ведущая программы «Все на Матч». На спортивный телеканал она пришла около года назад, но у болельщиков она уже плотно ассоциируется с матчами РПЛ. А подписчики ее соцсетей знают, что она фанатка московского «Локомотива»

«ЖЕНЩИНЫ В БОЛЬШОМ СПОРТЕ ТОЖЕ КОЕ-ЧТО ЗНАЧАТ»

- С чего все началось, как вы оказались на телевидении?

- Закончила журфак и с первых курсов практиковалась на ТВ. Начинала с MTV, он тогда еще жил. Программы «12 злобных зрителей» и «Точка кипения» помните? Я там была гостевым редактором. Дальше попала на «Россию 24», в экономический отдел — записывала синхроны на конференциях, было очень скучно. А хотелось что-то движевое, спортивное… И мне очень повезло: позвали на кастинг ведущей спортивной программы. Так я стала регулярно появляться в эфире «России 2» в программе «Мастер спорта». Шутили, веселились, приглашали в студию спортсменов… Потом был телеканал «360», корреспондентская работа, острые социальные темы. Оттуда меня пригласили на телеканал «МИР», уже ведущей новостей.

- А где в этой истории «Матч ТВ»?

- Я пыталась попасть туда еще с 2016-го! Приезжала на тракты, пробовала, а меня не взяли! Было очень обидно! Я в прошлом синхронистка, папа — мастер спорта по подводному плаванию. Да и вообще, я была уверена, что мы с этим каналом схожи и по содержанию, и по энергетике. Так вот, прошло четыре года, и я снова попробовала. Наверное, в этот раз мне повезло. В нашей профессии многое зависит от везения. И есть ощущение, что я попала в нужное место в нужное время.

Олеся Серегина — ведущая программы «Все на Матч»

- Ловили косые взгляды коллег? Девушка на спортивном канале…

- Существует стереотип: девушки не могут разбираться в спорте. Но это так смешно. Девушки могут все. Вопрос желания и искренности. Да и вообще ни один человек не может быть экспертом в каждом виде спорта, каждый из нас выбирает любимое направление и углубляется в него. А парни? В основном они пытаются нам помогать. Конечно, люди, которые в спортивной журналистике провели 10-15 лет, знают больше нюансов. А вот со стереотипами нужно бороться — и просто хорошо делать свою работу.

- Даже со стороны болельщиков нет предвзятого мнения?

- От болельщиков «Локо» как раз я ощущаю наибольшую поддержку. Они пишут мне: «У нас сердца одного цвета — красно-зеленые». И это честно и искренне.

- Что самое крутое в профессии?

- Мне нравится, что я могу мотивировать людей любить спорт. Вот прямо любить всем сердцем. Создавать вокруг него добрую ауру, показывать на своем примере, что вести здоровый образ жизни — здорово и очень важно.

- Куда дальше двигаться на «Матч ТВ»?

- Хочу запустить свой исследовательский проект. Он про то, что женщины в большом спорте тоже кое-что значат. Это будет цикл программ. А дальше посмотрим.

«ЕСЛИ ТЕБЯ НЕТ В СОЦСЕТЯХ, ТО ТЫ НЕ СУЩЕСТВУЕШЬ»

- Как пришла идея так активно развивать соцсети?

- Инстаграм был давно, а вот заниматься им я стала после того, как пришла на «Матч ТВ». Аудитория стала расти за счет эфиров, и ее надо «кормить». Меня вдохновляет активность людей — им интересна моя жизнь, переживания, мысли, советы. Я всегда смотрю директ. Очень приятно, когда люди дают конструктивную критику. А еще аудитория в моем Инстаграме очень любит футбол. Вот выкладываю откровенную фотографию, а на ней активностей может быть меньше, чем на фото, где я просто на футбольном поле. Да и вообще, сейчас такое время: если тебя нет в Инстаграме, то ты не существуешь.

- Было такое, что в директ прилетало какое-то жесткое сообщение?

- Как ни странно, я не встречала жесткого хейта. Если и пишут неприятные вещи, то что-то вроде ответа на откровенное фото: «Как ты можешь? Ты же мать и жена!» Но это же не хейт, просто чье-то мнение.

- Вы же ведете и другие соцсети?

- Помимо Инстаграма есть Тик-Ток и Телеграм. В целом это три совершенно разные площадки, в которых разная аудитория, контент и подача. В Тик-Токе — юмор, в основном про ТВ. В Телеграме обсуждаю футбол и выкладываю интересные фото, которых нет в Инсте. А еще пишу посты на разные темы, от секса до психологии и новостей спорта. Писать очень люблю.

- Вы даже книгу написали.

- Да, про историю развлекательных программ на нашем телевидении. Я встречалась с их создателями: Якубович, Фоменко, Гусман — всего 15 человек. Слушала их закулисные истории про то, как создавались легенды нашего ТВ: КВН, «Поле чудес», «Спокойной ночи, малыши», «Голубой огонек»…

- Почему так важно было написать книгу про телевидение? Можно же было написать 15 разных постов в Инстаграм на эту же тему.

- Книга — это песчинка в вечность. А Инстаграм… Вряд ли.

«В “ЛОКО” НЕТ СВОИХ ЗАРЕМЫ ИЛИ ДЗЮБЫ»

- Вы 17 лет болеете за «Локомотив». Сейчас ощущения от просмотра другие, не такие, как были 10-15 лет назад?

- Сейчас болеть гораздо интереснее. Раньше я была сфокусирована лишь на «Локо». Теперь гораздо глубже в теме — специфика работы. Слежу за красотой игры не только на поле, но и за его пределами. Например, когда Крыховяк из «Локо» перешел в «Краснодар». Я была на игре, где он впервые против клуба играл. Смотрела и, честно, даже прослезилась. Или вот познакомилась на съемках с 17-летним вратарем «Локо» — Даней Худяковым. Теперь всегда особенно переживаю за его успехи. Бэкграунд добавляет остроты. Футбол для меня — сериал, который никогда не закончится. Жизнь, взаимодействия игроков всегда отражаются на поле. Не может быть такого, что ты выходишь играть вне контекста.

- Любовь к «Локо» не мешает работать? Нет предвзятости?

- Я же не комментатор. А во «Все на матч» про себя всегда радуюсь, когда любимый клуб выигрывает. Да я и за игроков «Локо» в сборной переживаю. Ж- Сейчас же чехарда в руководстве клуба. Сменился главный тренер, пришел Рангник на непонятную должность…

-Уход Николича меня не удивил. Смотрела игру с «Лацио», и вообще не было никаких эмоций от матча. Безысходность какая-то. Но в «Локо» нет своих Заремы или Дзюбы — людей, про которых говорят везде. Тут все мирно, спокойно. А может, это лично мое ощущение от клуба, так как болею за него 17 лет уже.

- Уже изучали биографию Рангника и Гисдоля?

— Еще не успела – я сейчас в отпуске, но обязательно это сделаю. Конечно, знаю, кто такой Ральф Рангник и знаю о его работе в предыдущих клубах – это специалист с мировым именем в футболе. Невозможно не знать это имя, если ты следишь за футболом.

- Тогда вопрос, о котором можно подумать в отпуске: кем вы видите себя через 5-10 лет?

- Ужасный вопрос! Я 5 лет назад отвечала на него, и все вообще не так получилось. Ставить цели — неблагодарная задача. Достигаешь, и опустошение. Непонятно, что делать дальше, чего хотеть. Не достигаешь — неудачник… Мне нравится фраза Балабанова: «Найти своих и успокоиться». Так вот, сейчас есть ощущение, что «своих» я нашла, двигаюсь в нужном направлении. А вот успокаиваться пока не собираюсь!

Дмитрий Федоров: «Удержать зрителя у телевизора стало сложнее»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Федоров уже 27 лет предан спортивной журналистике и хоккею. В этом году он окончил высшую школу тренеров, но продолжает радовать болельщиков своими репортажами.

«РАНЬШЕ КОММЕНТАТОРАМ ПИСАЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА»

- Как изменилась профессия за время вашей работы?

- Журналистика ориентирована на спрос, на тренды, доминирующие в социуме. Спортивная журналистика очень изменилась за 27 лет, потому что сильно изменилось общество. Сейчас она ориентирована на эмоции. В сети она может быть репортажной, юмористической, аналитической. А телевидение ориентировано на массы. Телевизионная журналистика стала более поверхностной, менее авторской, но более яркой, доступной и лозунговой. Ведущие стали лучше одеваться. Долгие годы спортивные ведущие, по преимуществу, выглядели в кадре бедно, немодно. Сейчас спортивные журналисты выглядят не хуже тех, кто работает в политике. Это правильно, в спорте многое зависит от внешнего вида.

- А если говорить про комментаторскую деятельность? Как там все поменялось?

- Комментарий стал более эмоциональным. Сейчас люди отвлекаются от экранов телевизоров на гаджеты, на соцсети. Удержать зрителя у телевизора стало сложнее. Комментаторы должны все время менять фокус в репортаже, акцентировать внимание на деталях, вставлять запоминающиеся фразочки. В трансляции появилось больше крупных планов, это было практически невозможно еще 25 лет назад. Сегодняшний комментатор в большей степени играет со зрителем, он должен быть лучше подкован в области статистики, использовать большой объем информации. Многие болельщики знают матчасть по своей любимой команде чуть ли не лучше комментатора. Значит, комментатор обязан проводить доскональный фактчекинг. Когда я приходил в профессию, было больше свободы высказываний. Сейчас, к сожалению, многое изменилось. Появились маркетологи и руководители пресс-служб, которые стараются влиять на информационные потоки.

- Хоккей тоже поменялся?

- Радикальным образом: изменились правила, в КХЛ теперь играют на более узких площадках, хоккеисты быстрее передвигаются, броски стали сильнее. Если сейчас комментатор скажет про гол в ближний угол, что он вратарский, это будет неправильно, а знающие люди скажут, что комментатор некомпетентен. Клюшки сейчас настолько здорово стреляют и помогают игроку, что нет проблемы попасть в ближнюю «девятку». Хоккей стал другим.

- Как журналистика влияет на спорт?

- Изменения в спорте во многом зависят от того, как изменяется мир. Сейчас мировому спорту нужно привлекать молодежь. Молодежная аудитория спорт высших достижений воспринимает со скепсисом. Ее очень тяжело удержать больше двух часов перед телевизором или гаджетом, для нее это потерянное время. Они с удовольствием посмотрят подборку опасных моментов, но весь матч — тяжело. Старшее поколение, которое принимает решения, утверждает форматы, регламент, правила, в полной мере не осознает масштабы проблемы. Ему кажется, что на наш век хватит. Они сидят в ВИП-ложах, вкусно едят, смотрят футбол или хоккей — им кажется, что все хорошо и спокойно. Но кто будет смотреть спорт через 20 лет? Назрела необходимость в серьезных переменах. Хоккейные матчи в плей-офф должны вписываться в ограниченный хронометраж и не затягиваться. Ситуация подталкивает к тому, чтобы в футболе была еще одна пауза по ходу тайма. Назрела необходимость сделать нелимитированное количество замен в специальных брейках. Молодежи необходимо постоянное действие. Что-то должно происходить. Старшее поколение скажет, что я идиот, но я много общаюсь с молодежью и понимаю, как она мыслит. Спорт должен подстроиться под новую цифровую эпоху и ее представителей.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Федоров уже 27 лет предан спортивной журналистике и хоккею

- Есть ли рабочие моменты, о которых вы вспоминаете с ностальгией?

- Я не показательный пример, у меня нет чувства ностальгии. Только одна вещь — сейчас в это невозможно поверить, но раньше комментаторам писали исключительно доброжелательные письма. Сейчас, если мы зайдем в комментарии к любой статье или к любому высказыванию известного ведущего, комментатора, то найдем изрядную порцию критики. Несколько лет назад в Магнитогорске ко мне подошел уже немолодой человек, говорит: «Дмитрий, можно с вами сфотографироваться? Я вам написал письмо в 97 году. Написал, что люблю хоккей настолько, что если бы мне какая-нибудь красивая девушка предложила встретиться, а в это время была игра “Металлурга”, то я бы лучше посмотрел на Гомоляко». А я помнил это письмо. Оно было забавным, милым, и мы его в редакции читали. К спорту, к журналистам, к комментаторам, к спортсменам относились добрее.

- В одном из интервью вы сказали, что очень хотите услышать женский комментарий хоккея. Что может привнести девушка в хоккей?

- У женщины будет иной взгляд. Просто мужчины уже долгие годы в этой профессии, они лучше сфокусированы. Но в женском репортаже будут другие эмоции. Женщина в большей степени обладает эмпатией. Думаю, женщина будет вести репортаж с большим сочувствием к игрокам и тренерам. Он, наверное, получится добрее. Телевидение должно удивлять: женский репортаж — это необычно. Это еще и дополнительное внимание публики к игре, к спорту.

- Три совета молодым людям, которые хотят прийти в спортивную журналистику?

- Любить спортсменов. Сейчас появилась целая плеяда болельщиков и журналистов, которые любят футбол, но не любят футболистов. Это неприемлемо. Второе — уважение. Должно быть уважение ко всем участникам спортивного процесса. Третье — рассказывать о спорте хорошим русским языком. А сейчас много сленга, англицизмов. Какое-то пренебрежение к родному языку.

«ОЛИМПИАДА — ТУРНИР ИГРОКОВ, А НЕ ТРЕНЕРОВ»

- Что происходит с тренерами у нас в сборных?

- Очень высокие ставки, люди хотят быть поближе к успеху и при этом стремятся обезопасить себя на случай неудачи. История со сменой тренеров не страшная, но это разочаровывает болельщиков. Когда какой-то процесс становится непонятным, закрытым, у людей пропадает чувство сопричастности. Хоккей стал дальше от народа.

- Насколько важно, кто будет тренером национальной команды, кто тренером молодежки, кто войдет в тренерские штабы и так далее?

- Олимпиада — турнир игроков, а не тренеров. В истории хоккейных олимпиад были тренеры, которые не являются высококлассными специалистами. После олимпиады у них ничего существенного не получилось. Например, у шведа Густафссона. На Олимпиаде все происходит стремительно. Там нет возможности подготовить игроков, подготовить комбинации. Я не считаю, что долгий процесс выбора тренера как-то подрывает боеспособность нашей команды. Но это нехорошо в принципе. Некрасиво. Хоккеистом, наверное, не все равно, кто будет тренером. Но в таком краткосрочном турнире тренер не станет определяющей фигурой.

- Кто, по вашему мнению, достоин вызова в сборную и поездки в Пекин? Из небанальных фамилий, разумеется.

- Никогда не даю прогноз относительно состава. Все может измениться уже через день. Зачем сейчас говорить о неочевидных кандидатурах. IIHF решило для маркетинга, чтобы каждая команда объявила по три игрока на Олимпиаду. Все национальные федерации это сделали, а потом IIHF отменила свое решение о публикации расширенных списков заранее. Это хорошо! Для тренера это крайне неприятная ситуация, когда задолго до турнира нужно оглашать какие-то списки. Тренер кого-то задевает, обижает, психологически травмирует, а ситуация еще может поменяться. Абсурдно в октябре называть того, кто может еще и не поехать на Олимпиаду в

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