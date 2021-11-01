Россияне назвали меры, которые сделают популярными «рабочие» профессии

Власти Москвы планируют полностью отказаться от услуг трудовых мигрантов на стройках и привлечь к физическому труду местное население. Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Москвы планируют полностью отказаться от услуг трудовых мигрантов на стройках и привлечь к физическому труду местное население. Сайт KP.RU провел собственное исследование и выяснил, что может сделать «рабочие» профессии более привлекательными для россиян.

Мы задали вопрос «Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы россияне сами захотели пойти в «рабочие» профессии?» и узнали, какие меры респонденты считают наиболее эффективными.

19% опрошенных верят, что россияне с удовольствием пойдут заниматься тяжелым физическим трудом, если такая работа будет хорошо оплачиваться.

Еще 7% считают, что в России необходимо разработать масштабную госпрограмму по популяризации «рабочих» профессией, чтобы привлечь в эту сферу молодых специалистов.

«Надо, прежде всего, поднять престиж этих профессий», - уверены опрошенные.

6% россиян отмечают, что ситуацию может исправить введение системы бесплатного обучения по отдельным направлениям, связанным с физическим трудом. А еще 4% полагают, что интерес к таким профессиям появится, как только будут улучшены условия труда.

«Надо, как в СССР, строителям квартиры давать», - говорит один из опрошенных.

Однако большинство россиян – 64% – уверены, что действовать в этом вопросе нужно комплексно. Куда результативнее будет, если в России начнут применять все перечисленные меры. Тогда спрос на профессии с применением физического труда среди россиян точно вырастет, считают респонденты.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 7,5 тысячи человек.