Салют, чем занять ребенка на каникулах?

Все родители знают, как непросто бывает придумать интересные развлечения для ребенка на каникулах. А уж тем более пытаться занять детей чем-нибудь познавательным. На любое предложение почитать или посчитать наследники только морщат носы: «Мама, ты что! У нас каникулы!». Зато дети готовы часами играть в видеоигры и смотреть мультики. А ведь можно совместить приятное с полезным, и в этом случае на помощь готовы прийти виртуальные ассистенты Салют - Афина, Джой и Сбер. Они подскажут как весело, а главное с пользой провести время. Развивающие игры, квесты, викторины, угадайки, интересные занятия, увлекательные энциклопедии помогут занять маленьких непосед и подарят им новые знания.

КТО ТАКИЕ АФИНА, ДЖОЙ И СБЕР?

Виртуальные ассистенты Салют - Афина, Джой и Сбер - живут в мобильных приложениях Салют или СберБанк Онлайн, на умных устройствах Sber (SberPortal, SberBox, SberBox Top), а также в телевизорах под управлением Салют ТВ. Виртуальные помощники не просто отвечают на вопросы пользователя, они помогают ему в повседневных делах, делятся новыми знаниями, охотно общаются и развлекают.

Салют - первое в мире семейство виртуальных ассистентов с разными характерами. Афина – сосредоточенная и собранная, умница, которой всегда все удается. Джой - веселая и задорная, с ней приятно поболтать, как с давней подружкой. Сбер - продвинутый и прекрасно разбирающийся в новых технологиях. Несмотря на разные характеры, у этой троицы есть одно объединяющее качество: они отлично умеют ладить с детьми. Готовы часами терпеливо отвечать на любые вопросы, рассказывать сказки и включать любимые песенки.

Специально к школьным каникулам Сбер подготовил три новинки: подборку избранных детских приложений, галереи интересных фактов в ответах ассистентов Салют и проект для родителей «Спроси у Зицера».

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ:

Стань фараоном Египта и выучи английский с пришельцем Элом

Подборка избранных приложений поможет детям узнать много нового и отлично развлечет на каникулах. Чтобы запустить ее, нужно произнести: «Салют, хочу интересные каникулы!» - причем как на умных устройствах Sber, так и в мобильных приложениях Салют или СберБанк Онлайн. Детские приложения для виртуальных ассистентов Салют создаются как внутри экосистемы Сбер, так и внешними разработчиками, и это обеспечивает их разнообразие - можно выбрать интересную игру на любой вкус и возраст. Благодаря яркой графике и интуитивно понятному для юных пользователей интерфейсу приложениями смогут пользоваться даже малыши. А любимые персонажи, познавательный контент и непредсказуемость сюжетов никому не дадут заскучать. Рассказываем о самых интересных новинках.

Эра Фараонов (6+)

Игра от «Клаустрофобии» - признанного лидера на рынке интерактивных развлечений. Она не просто рассказывает любопытные факты о Древнем Египте, а позволяет полностью погрузиться в атмосферу старейшей цивилизации на Земле. Начнем с того, что каждый игрок в ней становится фараоном. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кажется, чего проще - сиди себе на троне, раздавай приказы. Но судьба и непослушные подданные то и дело норовят испортить твою приятную жизнь. Придется воевать с врагами, двигая войска на поле битвы, налаживать отношения с непокорной знатью, бороться с засухой и пожарами, вершить суд и учиться считать казну. Постигая науку власти, дети одновременно узнают много нового о Стране пирамид: об истории завоеваний, смене царств, культурных и технических достижениях древних египтян.

Работает на всех поверхностях (в мобильных приложениях Салют или СберБанк Онлайн и на умных устройствах Sber).

Финбо (6+)

Это приложение в игровой форме научит ребят азам финансовой грамотности. Вместе с капитаном Финбо юные путешественники отправятся в плавание на корабле по островам Финансового моря. Жители каждого острова расскажут мореплавателям свои истории о деньгах, а заодно проверят чужеземных гостей на смекалку и навыки быстрого счета. Во время путешествия дети будут участвовать в баттлах, искать ответы на вопросы и решать задачи. За каждое выполненное задание игрок получает игровые монеты - золотые финбо. И это отличный стимул пройти путь до конца, узнав финансовые секреты, которые порой неизвестны и взрослым.

Работает на всех поверхностях (в мобильных приложениях Салют или СберБанк Онлайн и на умных устройствах Sber).

Почемучка. Детская энциклопедия (6+)

В интерактивной энциклопедии собраны ответы на тысячи вопросов юных почемучек об устройстве окружающего мира. Почему коты любят рыбу? Как рычат львы? Почему небо голубое? Зачем собаке четыре лапы? Виртуальные ассистенты Салют ответят на любой вопрос, а для наглядности подкрепят свой ответ картинками, гифками и звуками. Например, включат запись рычания льва или покажут схему мозга рыбы.

Для удобства навигации вопросы объединены по темам - искусство, космос, животные, тело человека, динозавры, планета Земля и многие другие. Ответы подготовлены в партнерстве с детским издательством «Розовый жираф» и написаны признанными экспертами - учёными, психологами, педагогами. Например, в приложении можно послушать аудио-ответы от биолога и популяризатора науки Ильи Колмановского. Подборка энциклопедии постоянно обновляется, к ней добавляются все новые и новые интересности.

Работает только на умных устройствах Sber.

Чудо-книжки (0+)

Герои любимых книжек оживают в волшебном мире с дополненной реальностью. Обычная сказка на ночь превращается в настоящее приключение, погрузиться в которое помогают маски героев, декорации и специальный саундтрек. Можно поочередно примерить на себя роль рассказчика, Красной Шапочки, рычащего Волка, прогуляться по магическому лесу и заглянуть в комнату к бабушке. Особенно весело смотреть и читать чудо-книжки всей семьей, чтобы каждый смог поучаствовать в представлении.

Работает только на SberPortal и SberBox Top.

Skyeng. Английский с Элом (6+)

Веселые занятия от популярной онлайн-школы английского языка Skyeng. Обучение превращается в увлекательную игру, ведь в паре с ребенком английский будет учить Эл – забавный инопланетянин, прилетевший на Землю с Марса. Чтобы общаться с землянами, Эл решил освоить самый популярный язык на этой планете, и ребенок должен ему в этом помочь. Симпатяге Элу просто невозможно отказать! Тем более, что он приглашает отправиться вместе с ним в виртуальное путешествие. Игроку предстоит побывать в Лондоне на приеме у английской королевы, в США в гостях у фермера, повеселиться на карнавале в Бразилии. В каждом таком путешествии ребенок будет узнавать и запоминать новые английские слова.

Работает только на SberPortal. Игра подходит детям, которые уже умеют читать. Для игры понадобится специальный набор аксессуаров для приложений дополненной реальности Kidar.

Банда умников. Зачарованные (6+)

Дети очень любят раскрашивать раскраски и собирать паззлы. Это приложение объединяет в себе и то, и другое, причем в волшебной атмосфере дополненной реальности. Нужно помочь жителям лесной поляны и волшебной долины – животным и растениям, которых заколдовал злой волшебник. Он наложил заклятье, которое превращает все вокруг в тусклые тени. Чтобы звери и растения снова стали яркими и красивыми, необходимо собрать их формы из карточек с орнаментами.

Работает только на SberPortal. Для игры понадобится специальный набор аксессуаров для приложений дополненной реальности Kidar.

Ну, погоди. Гонки (6+)

Волк и Заяц – вечные противники, за приключениями которых никогда не надоедает наблюдать. В новой игре они предлагают ребенку прокачать свои знания по физике. А заодно потренировать творческое воображение. Герои нового сезона легендарного мультфильма «Ну, погоди» участвуют в гонках. Чтобы помочь Зайцу преодолеть препятствие – переплыть реку или взобраться на гору, ребенку нужно нарисовать на бумаге колеса подходящей формы. Камера SberPortal распознает их и тут же переносит в игру.

Работает только на SberPortal. Для игры понадобится специальный набор аксессуаров для приложений дополненной реальности Kidar.

ГАЛЕРЕЯ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ:

Тайны космоса и секреты кошек

Афина, Джой и Сбер – прекрасные рассказчики. Они знают, как привлечь и удержать внимание ребенка, просто и доступно объяснить ему, казалось бы, сложные для понимания вещи. Специально к школьным каникулам виртуальные ассистенты пополнили свой запас знаний и готовы поделиться ими с детьми и взрослыми. Достаточно попросить: «Салют, хочу узнать что-то новое!», и они поведают много интересного о тайнах космоса, секретах океана или о чудесах планеты, включат звуки животных или музыкальных инструментов. Для того, чтобы перевести беседу на интересующую вас тему, нужно сформулировать запрос более конкретно, например: «Что ты знаешь об океане» или «Расскажи любопытные факты о кошках».

ПРОЕКТ «СПРОСИ У ЗИЦЕРА»:

Как отучить ребенка драться и угомонить расшалившихся непосед

Каникулы – отличная возможность узнать что-то новое не только для детей, но и для родителей. Специальный проект для пап и мам «Спроси у Зицера» даст ответы на самые волнующие любого родителя вопросы. Как отучить ребенка драться (а, может, и не надо – пусть учится давать сдачи)?. Как угомонить детей, когда они балуются? Что делать, чтобы ребенок не вырос эгоистом? Об этом рассказывает Дима Зицер – популярный педагог, писатель и блогер, автор многих книг и передачи «Любить нельзя воспитывать». Дима помогает родителям разобраться в самых сложных темах воспитания и по-настоящему сблизиться с ребенком.

Ответы на вопросы представлены в форме мини-подкастов. Чтобы запустить их, нужно сказать виртуальному ассистенту: «Салют, покажи ответы Димы Зицера».

Проект работает в приложении Салют или в СберБанк Онлайн, а также на умных устройствах Sber.