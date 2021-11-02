Когда поют султаны: В Стамбуле открылся культурный центр Ататюрка

Открытие Культурного центра Ататюрка состоялось в День республики 29 октября. В честь этого события прошла премьера оперы, написанной турецким композитором Хасан Учарсу Фото: Павел САДКОВ

Площадь Таксим в Стамбуле для обычного туриста – это финал маршрута от венецианской Галатской башни по местному «Арбату» - торгово-прогулочной улицы Истиклаль до памятника Республике, на котором за спиной Мустафы Кемаля стоит Клим Ворошилов. Жареные каштаны, лукум, запах кофе и обычная турецкая суета – все эти легкомысленные впечатления далеки от тех страстей, которые вокруг этой самой площади Таксим разворачивались.

В 2013 году здесь несколько месяцев продолжались уличные волнения и акции протеста оппозиции. Поводом стало решение властей вырубить местный парк. Кроме того, шли разговоры о будущем культурного центра Ататюрка на площади. Здание построили в конце 1960-х, и оно считалось памятником современной турецкой архитектуры. Центр пришел в негодность, и на его месте вроде как собрались построить торговый центр. Когда протесты закончились, центр стоял закрытым еще несколько лет пока, наконец, его не снесли, а в 2019 году началась постройка нового современного здания.

Площадь Таксим Фото: Павел САДКОВ

Сериал «Миллиарды»

Министр культуры Турции Мехмет Эрсой не без гордости говорил, что новый центр удалось построить за два с половиной года и обошелся он в два миллиарда лир (это где-то 14 миллиардов рублей). Тут два зала на 2000 и 800 мест, библиотека, выставочные пространство, образовательный центр, магазин. В холле главного здания вход в концертный зал оформлен, как огромный то ли гранат, то ли пурпурное сердце. Смотрится весьма ярко.

В эмоциональной речи на открытии Культурного центра Ататюрка президент Турции Реджеп Эрдоган вспомнил и события 2013 года:

- Пусть оппозиции будет стыдно, ведь они видят, что нам удалось построить!

Понятно, что у российских туристов далеко не всегда есть время и желание тратить отпускные дни на оперы и симфонические концерты, но и нашим соотечественникам от открытия центра есть ощутимая польза. Площадь Таксим станет началом большого культурного маршрута в районе Бейоглу, куда войдет несколько музеев, выставочных центров, и все местные достопримечательности. Предполагается, что и местные жители и туристы попадут в это культурное пространство и получат свою порцию удовольствия.

В Стамбуле открылся культурный центр Ататюрка Фото: Павел САДКОВ

Жизнь за мечеть

Открытие Культурного центра Ататюрка состоялось в День республики 29 октября. В честь этого события прошла премьера оперы, написанной турецким композитором Хасан Учарсу (либретто написал Бертан Рона на основе сценария Халита Рефига).

Взяться за работу всех этих уважаемых людей заставила просьба самого президента Эрдогана. Поют в опере о золотом веке Османской империи – времени правления султана Сулеймана Великолепного (правил с 1520 по 1566). Опера называется «Синан» и рассказывает о знаменитом турецком архитекторе Мимаре Синане (1489-1588), который построил множество сооружений, но венцом его творчества стала огромная мечеть Сулеймане в Стамбуле.

Открытие Культурного центра Ататюрка состоялось в День республики 29 октября Фото: Павел САДКОВ

На протяжении двух часов в богатейших декорациях и в роскошных костюмах султан, его жена, визирь и сам архитектор поют и страдают. В финальной сцене все герои во главе с султаном Сулейманом стоят в оцепенении от восторга, увидев творение архитектора. Президент Эрдоган после просмотра генерального прогона оперы признался, что не сдержал слез. И даже сказал, что это памятник великим делам предкам и символ завоевания Константинополя, что, конечно, резануло по чувствам смотревших оперу европейцев.

Играй, трамбон!

Концерты и шоу в центре станут регулярными. После оперы «Синан» успел выступить и Лондонский симфонический оркестр, который исполнил среди прочего и произведение турецкого композитора Озкана Манава «Хайдар Хайдар». Здесь это повод для гордости, ведь этот уважаемый оркестр впервые обратился к творчеству местного автора.

На очереди лауреат «Грэмми» Крис Ботти (джаз) и еще много разных исполнителей, оркестров и театральных групп.

Концерты и шоу в центре станут регулярными Фото: Павел САДКОВ

Если у вас будет свободный вечер в Стамбуле, в Культурный центр точно стоит зайти. Колорит культурного мероприятия в другой стране всегда интересен. Скажем, во время выступления Лондонского симфонического оркестра, как раз в тот момент, когда пианист Франческо Пьемонтези сделал секундную паузу в своем виртуозном выступлении, в зале громко мяукнула кошка. Это чуть сбило впечатление от музыки, но сразу сделала милой всю окружающую роскошь и помпезность.