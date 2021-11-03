Кубок Ворлдскиллс стал «точкой сборки» движения российских рационализаторов

Реализованные на Кубке идеи будут внедрены в производство. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2021 проводится в Екатеринбурге с 2014 года.

- Это площадка, где у представителей российских компаний есть возможность отработать свой профессионализм в различных областях. Если в 2014 году было представлено 11 компетенций, то сегодня их уже 39, и многие компании решают свои производственные задачи, используя предоставленную нами площадку, - отметил генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов.

На WorldSkills Hi-Tech 2021 появились две новых компетенции - «Литейное производство» и «Бережливое производство». Ну а главным новшеством этого года стал Кубок по рационализации и производительности. Его цель - создать базу для поиска инновационных оптимальных решений для повышения эффективности производства и бизнеса в несырьевых отраслях экономики и масштабировать ее на территории страны.

- Наша задача состоит в том, чтобы не просто воссоздать рационализаторство как производственное явление, а как явление культуры с элементами изобретательства, внедрения и наставничества. Самое главное - особое отношение к делу, людям, которые находятся рядом, к производственным процессам. Хочу сказать огромное спасибо движению Ворлдскиллс Россия, которое эту тенденцию возрождает. Нам нужны масштаб, количество и качество одновременно, лидеры, рационализаторы нового поколения. Если сегодня в движение вовлечено около 2,5 тысячи рационализаторов, то к концу года планируется охватить 10 тысяч человек, а через 3 года их должно быть в 10 раз больше, то есть 100 тысяч, - сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Эффективные решения зачастую не требуют финансовых затрат. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

По мнению директора департамента по работе с промышленностью и развитию новых компетенций Агентства Ворлдскиллс Россия Екатерины Кузнецовой, эти люди станут драйверами повышения производительности труда на российских предприятиях. А Кубок - первая «точка сборки» сообщества рационализаторов.

В соревнованиях приняли участие более 200 креативных людей, которые выполняли конкурсные задания, разработанные на основе реальных производственных задач. Они были разделены на три блока: «Инновации», «Оптимизация» и «Рационализация». Участники соревновались в шести конкурсных направлениях: «Инженерное мышление. Каракури», «Организация эффективного процесса сборки блоков для электротехнического оборудования», «Разработка сборного каркаса для электротехнического оборудования», «Фабрика процессов», «Ассистент водителя» и «Питч-сессии стартапов».

Расскажем о некоторых из них.

ЯПОНСКИЙ ПОДХОД К РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

Слово «каракури» - из Японии. Так называли механических кукол, которые развлекали гостей, например, во время чайной церемонии. Сейчас у каракури более широкий смысл: это механические устройства, которые на предприятиях упрощают операции, повышают производительность труда, снижают потери. Особенность - в отсутствии электропитания. Устройства работают за счет силы тяжести, инерции, скольжения, натяжения, принципа рычага.

Участники соревнований получили от приборостроительного завода задание за три дня оптимизировать операцию по загрузке полистирола в бункер литьевой машины.

- Сейчас операторы отбирают совком из мешка порцию сырья, дозируют на весах, потом один из них встает на лесенку и загружает сырье в литьевую машину. Коллега страхует. Конкурсанты должны минимизировать ручной труд, увеличить производительность труда и исключить необходимость помощи второго оператора, - рассказал главный эксперт конкурсного направления «Инженерное мышление. Каракури» Юрий Егоров - Несмотря на то, что у всех команд одинаковые задания, результат у каждой из них свой. А победа достанется той, которая лучше других оптимизирует работу оператора.

Кстати, каракури широко представлены в «Росатоме». Первое устройство было внедрено в 2018 году на предприятии «ЗиО Подольск» и позволило сократить время транспортировки заготовок в 20 раз. Сейчас «Инженерное мышление. Каракури» в «Росатоме» - это сотни историй оптимизации и тысячи людей, которые активно участвуют в этом процессе.

Казалось бы, зачем «Росатому» с его развитой системой мотивации рационализаторских инициатив Кубок? Ответ на этот вопрос дал заместитель генерального директора по развитию производственной системы госкорпорации Сергей Обозов.

- Соревнования - не ради того, чтобы определить победителей и побежденных, а для того, чтобы скрепить горизонтальные связи в сообществах людей разных профессий, - отметил он, добавив, что Кубок дает возможность решать прикладные задачи.

ЗАТРАТ - НА КОПЕЙКУ, ЭФФЕКТ - НА РУБЛЬ

Например, Уральский электромеханический завод должен увеличить выпуск блоков шкафов автоматизированной системы управления до 50 единиц в смену. И выполнить это задание генеральный директор УЭМЗ Станислав Богоявленский поручил участникам Кубка.

На заводе слесарь-сборщик собирает блок за 16 минут, что он и продемонстрировал в первый день соревнований. Конкурсанты следили за его действиями, отмечали, на каких операциях он теряет время. И в итоге предложили, как ускорить сборку.

Например, команда АО «Мелеузовские минеральные удобрения» сделала приспособление из куска фанеры и двух реек - направляющие под заклепки и кондуктор для соединения стальных уголков.

- Придумали еще пару конструктивных улучшений, и в итоге на сборку шкафа у меня ушло чуть больше 8 минут, - рассказал участник Кубка Роман Семавин.

Как видим, копеечное решение зачастую конвертируется в тысячи рублей.

Создание устройств каракури позволяет творчески подойти к решению разных технических задач. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

ТРАКТОР С УМНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ

НПО автоматики создало для аграриев «Ассистент водителя». Он помогает соблюдать точность и качество при обработке больших площадей. Подсказки появляются на мониторе в виде схемы движения.

- Нам важно было проверить, всё ли мы учли с точки зрения алгоритма управления. А для этого нужен взгляд со стороны на интерфейс и эргономику. Мы увидели здравые идеи, которые учтем в конструкторской документации, - рассказал генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра.

В команде, которая работала над его заданием, двое рационализаторов из РЖД, Роман Агзамов и Илья Рыбинцев. Они пришли в компанию четыре года назад, начинали с монтеров пути. И, работая «в полях», видели много возможностей для рационализации.

Ребята объединились в команду и начали дополнительно изучать программирование, 3D-моделирование и технику презентаций. Их заметили, и теперь они - инженеры Центрального филиала РЖД, которые предлагают эффективные решения практических задач.

Например, бригады, которые ремонтируют пути, ездят в вагонах сопровождения и порой неделями живут в полевых условиях. Энергией эти вагоны снабжают дизель-генераторы.

Ребята разработали систему энергообеспечения на основе новейших технологичных аккумуляторов. Теперь достаточно один час зарядки их от генератора, чтобы они сутки обеспечивали вагон энергией.

Это решение экономит 90% топлива, а железнодорожники в любое время и в любом месте снабжены электроэнергией и всеми бытовыми условиями для комфортного отдыха и продуктивной работы. А экономический эффект составил 2 млн. руб. только на один вагон!

- Здесь интересно то, что в Кубке участвовали разные компании - со своим опытом, видением. За эти дни мы много общались, обменивались опытом. «Ассистент водителя» - разработка предприятия «Роскосмоса». У него свое видение реализации проекта, а мы представили свои рацпредложения по улучшению программного комплекса: разработали свой вариант мобильного приложения, с помощью которого трактор запускается и управляется. Если в двух словах - облегчили восприятие за счет больших кнопок, контрастных цветов интерфейса, интуитивно понятной навигации. И еще предложили несколько других технических решений, которые улучшат взаимодействие водителя с трактором, - рассказал Илья Рыбинцев.

- У нас зачастую не любят креативных людей, потому что они, придумывая что-то новое, вторгаются в зону комфорта. Мало кто из тех, кто на протяжении десятков лет выполняет операции по одной и той же схеме, хочет, чтобы его будоражили новыми идеями. Мы же хотим, чтобы это стало ценно и интересно всем, - отметил Роберт Уразов.