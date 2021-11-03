Военврачи Санкт-Петербурга развернут в Подмосковье специальный госпиталь для борьбы с Covid-19

Палата Многофункционального медицинского центра Министерства обороны, построенного на базе военного госпиталя Минобороны РФ для борьбы с коронавирусом. Фото: Андрей Огородник/ТАСС

Подготовка первого медицинского отряда численностью в 220 военнослужащих завершена в Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова в Санкт-Петербурге. Этот отряд в ближайшее время отправится в Московскую область для оказания помощи гражданскому населению региона в борьбе с Covid-19.

Как сообщили kp.ru в Департаменте информации и массовых коммуникаций (ДИМК) Минобороны России, в составе первой группы военнослужащих врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал.

- Врачебно-сестринские бригады будут задействованы во временном медицинском центре, к развертыванию которого в подмосковной Кубинке уже приступили областные специалисты совместно с Минобороны России, - сообщил представитель ДИМК МО. - В ближайшие дни военные медики будут доставлены бортами военно-транспортной авиации ВКС России в Подмосковье. К лечению больных и оказанию помощи также будут привлечены курсанты академии. Они будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры.

В Минобороны уточнили, что допуск курсантов и слушателей академии к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией осуществляется исключительно по их собственному желанию. Каждый из них прошел специальную подготовку на базе академии. Работа военных медиков будет организованна посменно, сутки через двое. Все они будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Размещение, питание и отдых личного состава спланированы на базе и за счет гостинично-оздоровительных организаций Московской области.

- В дальнейшем предполагается наращивание группировки военных медиков из состава ведомственных лечебных учреждений для работы в инфекционном центре, - добавили в ДИМК Минобороны.

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