Xiaomi в России проведет акцию: зайди в магазин и возьми все, что хочешь

Вот только, в отличие от ночи в музее, на этот раз счастливчик сможет уйти домой не только с приятными впечатлениями, но с целым набором полезных гаджетов.

На специальной странице официального сайта Xiaomi Россия рассказывается об уникальном проекте “Xiaomi 11T игра в Киномагию”, победитель которого и получит возможность на законных основаниях “обнести” официальный магазин компании. Однако чтобы найти саму игру, нужно прибегнуть к помощи поисковой системы. Хотя, как показал наш собственный опыт, поисковый запрос в Google “Xiaomi 11T игра в Киномагию” мгновенно приведет вас к странице с игрой.

Согласно информации от Xiaomi, игра продлится с 8 по 11 ноября, а 12 числа будут подведены ее итоги. Несколько десятков победителей получат умную технику от компании, а главному счастливчику достанется суперприз – смартфон серии Xiaomi 11T плюс возможность прийти в фирменный магазин компании в Москве и в течение 30 секунд набрать столько товаров, сколько получится унести в руках. Важно отметить, что акция действует по всей территории России, и если победитель живет не в столице, ему организуют трансфер и проживание.

Смартфоны Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro начнут продаваться в России с 9 ноября. Xiaomi 11T Pro будет доступен в версиях 12 ГБ + 256 ГБ за 59 990 рублей и 8 ГБ + 128 ГБ за 53 990 рублей. Xiaomi 11T – в версиях 8 ГБ + 128 ГБ за 44 990 рублей и 8 ГБ +256 ГБ за 49 990 рублей. Покупателям Xiaomi 11T также достанется дополнительный подарок – беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2 Pro.