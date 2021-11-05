Ленинградские волонтеры очистили от мусора всю Вуоксу, организовали эко-школу для активистов и придумали дрон для поиска отходов

Активисты с 2014 года наводят порядок на озерно-речной системе Вуокса

За чистотой будет следить искусственный интеллект. Команда волонтёрского движения «Чистая Вуокса» готовит новый проект, который сделает работу по защите природы более технологичной.

— Мы решили не только обучать экоактивистов, которые хотят сделать свой родной край чище, мы хотим им помочь ещё и инновационными разработками, — говорят авторы проекта.

За этот год волонтеры «Чистая Вуокса» собрали более 10000 фото и видеоматериалов для обучения искусственного интеллекта. И уже в конце октября в рамках проекта «Экодрон» пройдёт Хакатон, на котором IT-специалисты разработают специальный Дрон, способный находить и распознавать мусор.

Этому большому проекту, который активисты только начинают воплощать в жизнь, предшествовали семь лет работы команды. Началось все с создания историко-экологического проекта «Из варяг в греки. Чистый путь». Идея объединить эко-деятельность с исторической реконструкцией появилась у Мстислава Жиляева, руководителя волонтерского движения «Чистая Вуокса». Он вдохновился известной новгородской былиной «Садко».

По мотивам сказки добровольцы отправились по маршруту Древней Руси, чтобы освободить от мусора берега Ладоги, озера Ильмень и реки Волхов. Уборку территорий совместили с работой реконструкторов, и волонтеры смогли погрузиться в эпоху средневековья. Ребята приняли участие в мастер-классах по кузнечному ремеслу, кожевенному делу, гончарному мастерству, прядению, созданию кукол, средневековой кулинарии и письменности. А для того, чтобы максимально прикоснуться к истории предков, совершили небольшое путешествие на старинной ладье «Драккар».

В 2020 году «Чистая Вуокса» с проектом «Из варяг в греки. Чистый путь» впервые вышла за границы Ленинградской области. Но этого могло и не случиться — реализация проекта оказалась под угрозой из-за введения «коронавирусных» ограничений. Разрешение от администрации города авторы проекта получили буквально за несколько дней до самого мероприятия, разрешено было зарегистрировать не более 150 участников.

Ленинградские волонтеры очистили от мусора всю Вуоксу

— Это был очень полезный опыт. Мы поняли, что нельзя надеяться только на нашу непосредственно экологическую деятельность по уборке мусора. Что нужно предусмотреть ещё какие-то варианты по распространению экоосознанности, — говорит руководитель движения «Чистая Вуокса» Мстислав Жиляев. – Так родилась идея создания онлайн-курса для организаторов экологических мероприятий на водоемах.

Ведь несмотря на то, что Вуокса и Ладога – это подшефные территории команды, на Северо-Западе России множество озер и рек. С 2014 года активисты движения «Чистая Вуокса» проводят лодочные экопоходы и освобождают от мусора самые труднодоступные места. Этим опытом они решили поделиться с другими экоактивистами.

— Вместе с онлайн-курсом родилась ещё одна идея, которая позволит сделать экологические акции ещё эффективнее. Мы решили создать искусственный интеллект, — продолжает руководитель движения.

В 2021 году организаторы проекта «Чистая Вуокса» запустили бесплатное онлайн-обучение под эгидой «Готов? Плывём!» Это два месяца теоретической подготовки, а затем практика — выезды на острова Карельского перешейка.

— Летом у нас прошло восемь двухдневных выездов в рамках проекта для организаторов экомероприятий «Готов? Плывем!», на практику приехали 230 человек из Пскова, Новгорода, Москвы, Казани, Новосибирска, Белгорода, Воронежа, Перми, Ижевска, Саратова, Хабаровска, Чехова, Магнитогорска и Волгограда.

В 2020 году «Чистая Вуокса» с проектом «Из варяг в греки. Чистый путь» впервые вышла за границы Ленинградской области

За это время обследовали более 300 туристических стоянок. И основную часть мусора убрали.

— Но оставался ещё фронт работ, — говорит руководитель движения «Чистая Вуокса» Мстислав Жиляев. – Осенью мы закончили уборку, сделав акцент на так называемых псевдобанях, это такие полиэтиленовые конструкции, очень неэстетично и неэкологично. Такие одноразовые пленочные конструкции оставляют после себя туристы. Полиэтиленовые бани и туалеты, прослужив один сезон для комфорта отдыхающих, очень быстро распадаются на хлопья пластика и вредят всей экосистеме.

Активисты с 2014 года наводят порядок на озерно-речной системе Вуокса. В 2020 году собрали 470 мешков мусора. А в 2019 году, до пандемии коронавируса, — 1892 мешка. Не только участники акций, но и отдыхающие замечают, что на Вуоксе стало чисто, большая часть туристов теперь убирает за собой мусор.

— Мы шли к этому 7 лет, и теперь, когда получили устойчивый результат, которым мы городимся! Нам хочется масштабировать этот опыт на всю Россию, — рассказал Мстислав Жиляев.

Статья вошла в число лучших на конкурсе «Берегу. Спасаю. Убираю», который портал «Открытые НКО» провел при поддержке «Комсомольской правды».

Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.