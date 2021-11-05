Ольга Кабо впервые рассказала об истинной причине развода с мужем-миллионером

Ольга Кабо и Николай Разгуляев прожили вместе 11 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Брак актрисы Ольги Кабо и бизнесмена Николая Разгуляева казался одним из самых крепких среди отечественных знаменитостей. Однако год назад 53-летняя артистка подала на развод. Инициатором расторжения брака стала именно Ольга. 30 октября 2020 года, в день рождения миллионера (ему тогда исполнилось 60), суд расторг их брак. Все это время Кабо воздерживалась от комментариев по поводу своей личной жизни. И только теперь впервые высказалась на эту тему.

Пандемия коронавируса стала проверкой на прочность для многих пар и разрушила не один звездный брак. Однако, как отмечает Кабо, в ее случае причина краха семьи совсем не в ковиде.

- В моем случае пандемия ни при чем. Мы с Николаем расстались, потому что наши отношения исчерпали себя, - сообщила Ольга.

У экс-супругов растет сын Виктор – сейчас мальчику десять дет. Витя учится в третьем классе, увлекается конным спортом, занимается каратэ и рисованием. Кабо делает все для того, чтобы оградить сына от стресса на фоне развода родителей.

- Отец для Виктора безусловный авторитет. У них своя мужская жизнь, мальчиковые занятия. Надеюсь, при всех грустных обстоятельствах, наш сын знает, что у него есть папа и мама, которые его очень любят, - подчеркнула звезда сериала «Родком».

Сама же актриса уверяет, что меньше всего нуждается в жалости окружающих. Она совершенно не чувствует себя несчастной женщиной. Напротив, в ее жизни началась новая полоса, полная интересных проектов.

- Слава Богу, ритм моей жизни бурлит и находится в постоянном движении. Съемки, гастроли, радио, телевидение. У меня нет времени для грусти. Наоборот, я перешла на новый этап, новый виток жизни. Я открыта для творческих свершений и чувствую в себе недюжинные силы для новых побед, - рассказала Ольга Кабо в интервью изданию «Антенна».

После развода сын пары Витя остался с мамой. Фото: Инстаграм.

Между тем, по словам знакомых актрисы, истинной причиной расставания супругов стали постоянные измены Разгуляева. На людях звезда российского кино и состоятельный бизнесмен выглядели идеальной парой. Но, как рассказывали «КП» знакомые миллионера, он не особо скрывал от своего окружения, что неверен супруге. Кабо вышла замуж за Разгуляева в 41 год, а в 44 года родила от него сына Витю. Звездное семейство жило в загородном доме бизнесмена, Ольга никогда ни в чем не нуждалась. После развода у нее осталась квартира в Москве, которую она приобрела в ипотеку и расплачивалась за кредит сама.

Между тем, выяснилось, что накануне развода пары арбитражный суд Московской области признал бизнесмена банкротом. Финансовое состояние Разгуляева было далеко не таким блестящим, как это казалось со стороны. В 2011 году предприниматель вместе с компаньонами основал фирму по обслуживанию и ремонту автотранспорта. Разгуляев стал генеральным директором автопредприятия. А через год учредил еще одну компанию - в сфере программирования и связи. Разгуляев и его семья жили на широкую ногу, бизнесмен часто появлялся на красных дорожках и светских мероприятиях вместе с красавицей женой. Однако на самом деле у предпринимателя были крупные финансовые проблемы: у него накопилось долгов на сумму в 362 миллиона рублей, которые он не смог погасить. Разгуляев сам обратился в суд с заявлением о признании себя несостоятельным. По словам знакомых, Кабо едва смогла спасти свою квартиру в Москве, ведь она была куплена в браке.

У Ольги также есть дочь Татьяна, ей 23 года. Татьяна занимается балетом: девушка окончила Академию хореографии при Большом театре и стала выпускницей балетмейстерского факультета ГИТИСа. Дочку Кабо родила в первом браке с бизнесменом и политиком Эдуардом Василишиным. Супруги поженились в 1997 году и развелись в 2004-м. В период их брака Василишин занимал пост сенатора от Брянской области, а также владел успешным бизнесом по продаже картофеля. После развода с Ольгой бизнесмен уехал на ПМЖ в Лондон. Кабо не любит говорить о причинах развода с первым мужем и только упоминает: супруг мечтал, чтобы она оставила актерскую карьеру и стала домохозяйкой.