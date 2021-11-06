Пофиг, пляшем!

Бригада, недавно успешно проведя учения, возвращалась к месту постоянной дислокации Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области бойцы Н-ской мотострелковой бригады, проснувшись поутру, выбежали на зарядку по "форме номер 2", потом занялись утренним туалетом и потянулись к полевым кухням. Бригада, недавно успешно проведя учения, возвращалась к месту постоянной дислокации. Но перед погрузкой в вагоны железнодорожного состава возникла неожиданная заминка. Танковый батальон, пришедший к месту погрузки раньше назначенного срока, командование первым направило на погрузку.

Тяжелые бронированные машины не торопясь заезжали на платформы. Дело обещало быть долгим и бойцы-мотострелки были предоставлены самим себе. Делать особо было нечего. Письма близким написаны еще прошлым вечером, завтрак съеден, котелки и ложки вычищены и надраены. Даже оружие было вычищено и смазано.

Командир второй роты первого батальона майор Сергеев недолго ломал голову над тем, чем занять изнывающих от скуки бойцов. Вызвав старшину роты он поставил задачу – выявить в роте таланты и организовать концерт в виде соревнований между взводами.

Буквально через три часа поляна на опушке леса огласилась песнями, а несколько срочников пустились выделывать коленца.

- Эх, - недовольно покосился старшина, - Разве же это армейская пляска! И этот ваш Моргенштерн, наплевал бы на него и забыл. В мое время вот так танцевали.

Он крутанулся на плечах, перешел на шпагат, а потом стал исполнять какую-то дикую смесь между брейк-дансом и диско. Впрочем, скоро запыхался, и облокотившись на броню стоявшей поблизости БМП, скомандовал: "Рота, всем плясать!"

- Товарищ старшина, так ведь скоро командир бригады обещал пройти вместе с посредниками на учениях. Как бы не влетело, - заосторожничал один из контрактников из первого взвода.

- Похрен, пляшем! – скомандовал старшина, и вся рота, кто неохотно, а кто и в охоточку, пустилась в пляс…

… Спустя какие-то полчаса в дверь министра обороны США Ллойда Остина кто-то очень тихо то ли поскребся, то ли постучал.

- Да, - недовольно буркнул генерал, который только что вернулся из поездки на Украины и пытался осмыслить итоги визита. – Войдите.

- Сэр, позвольте доложить, - в дверном проеме материализовался официальный представитель Пентагона Джон Кирби. – Позвольте доложить, там русские…

- Что русские? – еще более недовольно буркнул Остин: русские были еще большей головной болью, чем украинцы. Украинцы надоедали своими просьбами и вечным нытьем "дай-дай-дай-дай". Русские же не просили ничего, и, вообще, вели себя так, как будто великой и ужасной армии США не существовало в природе.

- Они там, Украина, - начал бормотать Кирби, покрываясь испариной.

- Что? Вторглись наконец? – чуть не обрадовался генерал. – Хоть какой-то конец неопределенности.

- Нет, сэр, они на своей территории, но они как-то очень странно себя ведут, - осмелел Джон Кирби. – Я задействовал всех аналитиков, но они не могут понять, что там эти русские делают. Очень непонятно себя ведут. Наше РУМО не может разгадать смысла их действий.

- С ЦРУ связывались? – уже вполне деловито осведомился министр Остин.

- Так точно, сэр, но они ничего не смогли прояснить, однако уже озадачили полевых агентов в Турции, Румынии, Польше и на Украине.

- Так, а с украинским Генштабом? – вновь мрачнея, спросил министр.

- Так точно, сэр, - отрапортовал Джон. – Их начальник Генштаба генерал-лейтенант Сергей Шаптала сказал, что российские войска вторгаются вглубь своей территории после учений. Сейчас наши аналитики в РУМО пытаются расшифровать тайный смысл его ответа. Но это тоже очень сложная задача, сэр. Может быть, он агент Кремля и водит нас за нос, сэр.

- Так, Джон, мы не можем просто никак не отреагировать на эту активность русских. Подготовьте сообщение для прессы и общественности. Сами знаете, что мы все контролируем и так далее.

- Слушаюсь, сэр, - щелкнул каблуками, вспомним свое вице-адмиральское звание, Кирби четко повернулся и вышел, аккуратно закрыв за собой дверь.

- Мы продолжаем следить, контролировать и мониторить необычную российскую военную деятельность вблизи Украины. Мы также продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу, - спустя какие-то полчаса зачитывал он на брифинге сообщение для прессы, более всего желая, чтобы никто из журналистов не вздумал уточнять, в чем именно заключается "необычность". И чтобы пресечь такие попытки в зародыше, жестко закончил. - Любые эскалационные или агрессивные действия со стороны России очень сильно обеспокоят Соединенные Штаты.

… А в это время в Ростовской области…

- Oh those Russians, - с финальной фразой бессмертного шлягера группы "Бони М" вся рота устало опустилась на холодную осеннюю землю. Пар от бойцов валил такой, что затруднял задачу съемки местности спутнику Минобороны США, висевшему высоко в небе совершенно незаметной точкой и равнодушно отслеживавшему происходящее на Земле, загадывая аналитикам Пентагона очередные неразрешимые загадки.