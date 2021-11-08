Сексуальная жизнь российской семьи

Расставшись с шевелюрой, Гоша (Макар Хлебников) распрощался и с детством. Фото: Кадр из сериала

У Гоши был брат, и другой брат, и сестра, и вскоре намечался еще один брат.

Всех их принесли не аисты, а пингвины.

Пингвины мамы - это что-то вроде маминых тараканов. Обитают в мозгу, столь же безвредны и столь же отвратительны. Родив старшенького, вполне себе секси-мама (Александра Урсуляк) узнала о дальнейшем бесплодии, а планы остались - и пингвины нашептали ей раз в год подгонять в гнездо по детдомовскому ребенку. Так у Гоши появился брат Амир, сестра Соня, брат Игорек - но пингвины не унимались, что-то лопотали на своем пингвиньем языке и сверлили маме воспаленный мозг, и она решила взять в дом дефективного Виталика. Неизбежен вопрос, а как к этому отнесся папа, но папу играет Алексей Агранович, который ко всему на свете относится с флегматичным стоицизмом ослика Иа. «Именно такая херь и должна была произойти, - отпечатано у него на лице кредо ослика. - В мире все по-старому». Папа - строительный подрядчик средней руки, и финансово растущие числом дети напрягают его не слишком, а постоянная мельтешня человечков под ногами генетически привычна и располагает к философии еврейского портного: где четыре, там и пять, против пингвинов не попрешь.

Видимо, он любит жену, в семьях такое случается.

Но что в таком случае делать старшему Гоше, девятикласснику с блуждающей порочной ухмылкой Мумий Тролля (Макар Хлебников)? Когда тебя ссылают из комнаты в кухню, потому что дефективному подавай отдельное жилье, сестрица ноет, чтоб освободил ванную, карманных денег лишают за мат в адрес обжоры братика - иногда нужно выговориться этим самым матом; и Гоша становится стендап-комиком в клубе. Он просто рассказывает про семью, а публика дохнет от восторга (просадка подобных сюжетов часто случается из-за категорически несмешных интермедий - так вот в «Пингвинах» их сочиняли реальные стендаперы).

Это, конечно, многосемейный сериал «Воронины», только населенный живыми людьми, а не взбалмошными клоунами телевизионной антрепризы. Ведь если папа с мамой не могут трахнуться, оттого что дом набит разнокалиберными детьми, это совсем не так смешно, как может показаться детям. Особенно не смешно тем, кто бывал в подобной ситуации, а кто ж не бывал. Раньше, при Советах, у нас хоть суббота была законная - и ту отняли, демоны. Просто можно это подать как ржаку, а можно как тяжелую бытовую дурнину, а можно и так и эдак. Мещанинова - редкий дар! - умеет и так и эдак (сценарий написан ею с Замзагуль Абдрахмановой).

Парень квасит. Имеет первый успех. Огребает первых звездюлей, когда успех утекает в Ютуб. Пропускает унылую школу. Сваливает из забитого братьями дома. Взрослеет. Книга «Мальчик вырос», которую с волнением читали о себе мальчики, подразумевала под этим процессом только рост пиписки - у многих этим ростом взросление и ограничилось. А этот даже маму простит с ее пингвинами.

Получается хмурое кино с большим количеством отжига, кира, детских неожиданностей и веселых непристойностей - словом, жизнь без крена в спасительную условность. Так еще умеет снимать режиссер Хлебников, он тут значится в перечне продюсеров; мальчик, проиграв на спор шевелюру и будучи острижен под ноль, становится на него похож, что и немудрено: артист Хлебников и режиссер Хлебников друг другу отец и сын, без всяких пингвинов (у Бори тоже блуждающая улыбка Мумий Тролля, только менее развязная: артистам к лицу, а режиссерам вредно).

А в виде пингвина был исполнен пластмассовый вибратор, найденный мальчиком у мамы и ославленный на весь Ютуб. Так что мамин мозг эта загадочная птица совсем не сверлит, вот просто совсем. По-другому обходится с мозгом, по-взрослому.

Все, лимит непристойностей выбран.

Можно вербоваться в стендап.

Успех гарантирован.

P.S. Если б у меня было четыре брата и сестры, заметка была бы много горестнее и много смешнее. Но мама вовремя указала пингвинам на дверь.

«Пингвины моей мамы»

2021 г.

Реж. Наталия Мещанинова.

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