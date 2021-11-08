Режим нерабочих дней закончился: в каких регионах продлили «ковикулы», и где ввели новые ограничения

Власти шести российских регионов воспользовались правом самостоятельно определять срок локдауна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральный режим нерабочих дней закончился. Между тем, власти шести российских регионов воспользовались правом самостоятельно определять срок локдауна и продлили «ковикулы». Так, на неделю остались дома жители Новгородской, Брянской, Челябинской, Курской и Томской областей. А в Смоленской области срок нерабочих дней завершится 10 ноября.

Такое решение на местах было вызвано необходимостью дать перегруженным местным системам здравоохранения еще немного «подышать»: например, Курской области нужно время, чтобы назревшая из-за аварии на Новолипецком металлургическом комбинате проблема с дефицитом кислорода для ковидных больных, не разрослась до ЧП.

Кроме того, с 8 ноября в этих и других регионах были введены дополнительные ограничительные меры. Так, в Новгородской области, решением губернатора Андрея Никитина, на неделю закрылись кафе, рестораны и столовые, а также кинотеатры, солярии и концертные залы. В Томской области пройти в ТЦ, фитнес- клубы, парикмахерские, кинотеатры или театры можно только по сертификату о вакцинации от коронавируса. Без сертификата на пустят также ни в одно заведение общепита и не заселят в гостиницу.

Такие же ограничения вводятся в Иркутской области. Как пишет «КП»-Иркутск», здесь с 8 ноября зонами covid-free становятся музеи, театры, кинотеатры, зоопарки, сауны, общепит, фитнес-центры, спа-салоны, бассейны и торговые центры. Чтобы попасть в «чистые зоны» нужно предъявить сертификат о вакцинации или о перенесенном не более 6 месяцев назад COVID-19, а также копию паспорта. Подойдет справка о медотводе от прививки, и свежий ПЦР-тест, которому не исполнилось еще 72 часов.

Кроме того, в Иркутске и восьми муниципалитетах области - Ангарском городском округе, Братске, Свирске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Усть-Илимске и Жигаловском районе, поселках Новонукутский и Усть-Ордынский -до 14 ноября продлены школьные каникулы. Студенты вузов и колледжей переведены на дистанционку. Об этом в соцсетях сообщил местный губернатор Игорь Кобзев.

- Ситуация с распространением СOVID -19 на территории региона остается сложной. Специалисты отмечают, что дети стали болеть чаще и тяжелее. По данным ковид-регистра на 6 ноября на лечении находится больше трех тысяч детей, из них более ста человек в больницах, - также сказал Кобзев на заседании оперативного штаба.

До 14 ноября удаленно будут учиться школьники и студенты Челябинской области. С 8 ноября здесь также вступила в силу система QR-кодов. Они требуются для посещения любых мероприятий, которые проходят в закрытых помещениях, крупных торговых центров (в том числе продуктовых), парикмахерских, салонов красоты и других организаций сферы услуг – в том числе фитнес-клубов. С 1 декабря по 9 января без кода не попадешь ни в одно кафе Челябинска и окрестностей, кроме тех, что расположены на вокзалах и в аэропортах.

А в Екатеринбурге из-за введения до 13 ноября дистанционного обучения для учеников 5-11 классов разгорелся скандал.

Как пишет «КП»-Екатеринбург, недовольные мамы - порядка 30 человек - собрались в понедельник у входа в мэрию, чтобы высказаться против недельной удаленки.

- Однозначно это нарушение всего существующего законодательства. Мы требуем просто соблюдения законных прав детей и родителей. Более ничего. Администрация до сих пор не может предоставить документов по заболеваемости. Все это только на словах, - сказала одна из мам.

Собравшиеся родители составили обращения к мэру города Алексею Орлову и главе городского департамента образования Константину Шевченко.

До 6 декабря переведены на дистант вузы в Хабаровском крае. Здесь, кроме этого, по 12 ноября закрыты торговые центры, алкомаркеты, развлекательные и культурные объекты. А когда они откроются, попасть туда можно будет только с QR-кодом. Он также понадобится для проезда в междугороднем общественном транспорте: электричках и автобусах.

- Наши меры избирательные, точечные, введены не по всей территории края, а с учетом процента вакцинации. Мы очень надеемся на то, что получим позитивную динамику по заболеваемости, - сказал зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

В Забайкалье с 8 ноября в открывшиеся торговые центры и предприятия бытовых услуг попасть можно тоже только с QR-кодом. Но детям до 18 лет вход в ТЦ закрыт. Совсем. Также, по словам вице-премьера Забайкалья Александра Бардалеева, до 12 ноября им нельзя посещать театры, концерты, кинотеатры, аттракционы, цирки, музеи и зоопарки.

Детские кружки и центры будут работать дистанционно до конца недели.

На Камчатке с 7 ноября закрыты детские игровые комнаты в торговых центрах. Это новое ограничение, которое добавилось к списку уже действующих: системы QR-кодов для учреждений общепита, культуры, спорта и внутрирегиональных перевозок на самолетах и автобусах. В здешние гостиницы без сертификата о вакцинации и медотводе тоже нос совать бесполезно.

В Красноярском крае систему QR-кодов в ТРЦ продлили на неопределенный срок – до улучшения эпидемиологической обстановки.

Из нововведений- здесь власти запретили детям и подросткам до 18 лет приходить в ТЦ без сопровождения взрослых.

Такая же ситуация в Тульской области. Здесь с 8 ноября пройти в торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны, гостиницы могут только те, у кого есть QR-код или отрицательный ПЦР-тест. А желающим побывать на концерте, позаниматься в спортзале или поплескаться, ПЦР-теста уже недостаточно: с них теперь требуют QR-код о вакцинации или перенесенном в последние полгода коронавирусе.

С 8 же ноября невакцинированные туляки старше 60 лет обязаны самоизолироваться дома или на даче.